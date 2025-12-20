Deportes

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

El Pincha venció a Platense en el Estadio Único de San Nicolás y conquistó el Trofeo de Campeones, que reúne a los ganadores del Apertura y Clausura de este año

Guardar
Los cinco equipos más ganadores
Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata venció a Platense y conquistó el Trofeo de Campeones. El Pincha se impuso 2-1 ante el Calamar en el Estadio Único de San Nicolás, escenario que juntó a los ganadores de los dos Campeonatos de Primera División del año 2025 (Apertura y Clausura).

Con este título, el elenco comandado por Eduardo Domínguez alcanzó su sexta Copa Nacional (13er título a nivel nacional sumando Ligas) y la estrella número 19 de su historia.

Esta fue la Copa Nacional número 128 de la AFA. Se trata de competencias que se disputan de manera paralela a los Campeonatos de Liga desde 1900 con varias interrupciones a lo largo de la historia, pero siempre oficiales y homologadas por AFA.

Ranking histórico de Copas Nacionales
Ranking histórico de Copas Nacionales

En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (6), Newell’s (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.

En tanto, el máximo ganador de Ligas del fútbol argentino es River Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell’s (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).

En lo que respecta al ranking histórico sumando Ligas y Copas Nacionales, River Plate tiene 54 (38/16), Boca Juniors 52 (35/17), Racing 33 (18/15), Independiente 25 (16/9), Alumni A.C. 18 (10/8), San Lorenzo 17 (15/2), Vélez 14 (11/3), Huracán 13 (5/8), Estudiantes 13 (7/6), Rosario Central 12 (5/7), Newell’s 9 (6/3) y Lanús 5 (2/3).

Top ten de los clubes
Top ten de los clubes más ganadores de títulos locales

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors también lidera con 22, seguido por Independiente (20) y River Plate (12). Más atrás, aparecen Racing (8), Estudiantes (6), San Lorenzo (5), Vélez (5), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1).

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, se suman también algunas copas como la Copa Aldao, la Copa Cousenier o la Copa Tie Competition que se contabilizan según la esfera, algo que ha generado polémica en Conmebol y FIFA en el pasado, abriendo un debate entre los fanáticos futboleros.

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22. Estudiantes de La Plata acecha al Ciclón como el quinto más ganador de la Argentina, ya que ahora quedó a solo tres títulos (19).

Tabla Histórica de Títulos del
Tabla Histórica de Títulos del fútbol argentino

Todos los logros publicados en los gráficos son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2024), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, según indicó Revisionismo Fútbol.

LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 6

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

Independiente Rivadavia 1

TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 13 (7/6)

Rosario Central 12 (5/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

• LOS CLUBES ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

1- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

3- RIVER PLATE (ARGENTINA): 12 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Libertadores (4) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Suruga Bank (1) / Interamericana (1)

4. ESTUDIANTES: 6 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)

5. RACING CLUB: 5 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

6. VÉLEZ SÁRSFIELD: 5 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

7. SAN LORENZO: 3 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1)

8. LANÚS: 3 TÍTULOS

Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)

9. ARGENTINOS JUNIORS: 2 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)

9. ARSENAL DE SARANDÍ: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)

9. DEFENSA Y JUSTICIA: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

12. ROSARIO CENTRAL: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

12. TALLERES DE CÓRDOBA: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

Temas Relacionados

Racing ClubEstudiantes de La PlataBoca JuniorsRiver PlateClub IndependienteSan LorenzoTorneo ClausuraLiga ProfesionalPlatensedeportes-argentina

Últimas Noticias

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

El Pincha aprovechó el envión de ser el ganador del Torneo Clausura para cerrar el año con un nuevo título gracias a un doblete de Lucas Alario frente a un Calamar que se había puesto en ventaja por el tanto de Franco Zapiola

Estudiantes venció 2-1 a Platense

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

La obtención del título en el Estadio Único de San Nicolás le brindó la chance de disputar nuevas definiciones en el 2026

Las dos finales a las

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

El Millonario sigue incorporando nombres en el mediocampo

Tras sumar a Fausto Vera,

“Me siento culpable”: la fuerte reflexión de Morena Beltrán sobre por qué Blondel dejó de tener minutos en Boca

La periodista se refirió a la situación de su pareja, que en este semestre quedó relegado en el Xeneize

“Me siento culpable”: la fuerte

El nieto de Ringo Bonavena le ganó al de Carlos Monzón en la primera pelea de Párense de Manos III: el show de los últimos dos minutos

Los herederos de los míticos pugilistas se enfrentaron en el estadio Tomás Adolfo Ducó

El nieto de Ringo Bonavena
DEPORTES
Estudiantes venció 2-1 a Platense

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

“Me siento culpable”: la fuerte reflexión de Morena Beltrán sobre por qué Blondel dejó de tener minutos en Boca

El nieto de Ringo Bonavena le ganó al de Carlos Monzón en la primera pelea de Párense de Manos III: el show de los últimos dos minutos

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Cande Tinelli sorprendió con un posteo irónico tras ganar el título nacional de equitación

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a diez días del primer aniversario de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo streaming del Conicet,

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro

Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad