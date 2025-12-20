Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata venció a Platense y conquistó el Trofeo de Campeones. El Pincha se impuso 2-1 ante el Calamar en el Estadio Único de San Nicolás, escenario que juntó a los ganadores de los dos Campeonatos de Primera División del año 2025 (Apertura y Clausura).

Con este título, el elenco comandado por Eduardo Domínguez alcanzó su sexta Copa Nacional (13er título a nivel nacional sumando Ligas) y la estrella número 19 de su historia.

Esta fue la Copa Nacional número 128 de la AFA. Se trata de competencias que se disputan de manera paralela a los Campeonatos de Liga desde 1900 con varias interrupciones a lo largo de la historia, pero siempre oficiales y homologadas por AFA.

Ranking histórico de Copas Nacionales

En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (6), Newell’s (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.

En tanto, el máximo ganador de Ligas del fútbol argentino es River Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell’s (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).

En lo que respecta al ranking histórico sumando Ligas y Copas Nacionales, River Plate tiene 54 (38/16), Boca Juniors 52 (35/17), Racing 33 (18/15), Independiente 25 (16/9), Alumni A.C. 18 (10/8), San Lorenzo 17 (15/2), Vélez 14 (11/3), Huracán 13 (5/8), Estudiantes 13 (7/6), Rosario Central 12 (5/7), Newell’s 9 (6/3) y Lanús 5 (2/3).

Top ten de los clubes más ganadores de títulos locales

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors también lidera con 22, seguido por Independiente (20) y River Plate (12). Más atrás, aparecen Racing (8), Estudiantes (6), San Lorenzo (5), Vélez (5), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1).

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, se suman también algunas copas como la Copa Aldao, la Copa Cousenier o la Copa Tie Competition que se contabilizan según la esfera, algo que ha generado polémica en Conmebol y FIFA en el pasado, abriendo un debate entre los fanáticos futboleros.

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22. Estudiantes de La Plata acecha al Ciclón como el quinto más ganador de la Argentina, ya que ahora quedó a solo tres títulos (19).

Tabla Histórica de Títulos del fútbol argentino

Todos los logros publicados en los gráficos son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2024), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, según indicó Revisionismo Fútbol.

LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

• CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 6

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

Independiente Rivadavia 1

• TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 13 (7/6)

Rosario Central 12 (5/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

• LOS CLUBES ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

1- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

3- RIVER PLATE (ARGENTINA): 12 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Libertadores (4) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Suruga Bank (1) / Interamericana (1)

4. ESTUDIANTES: 6 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)

5. RACING CLUB: 5 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

6. VÉLEZ SÁRSFIELD: 5 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

7. SAN LORENZO: 3 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1)

8. LANÚS: 3 TÍTULOS

Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)

9. ARGENTINOS JUNIORS: 2 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)

9. ARSENAL DE SARANDÍ: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)

9. DEFENSA Y JUSTICIA: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

12. ROSARIO CENTRAL: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

12. TALLERES DE CÓRDOBA: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)