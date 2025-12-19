La impactante imagen de Cristiano Ronaldo a poco de cumplir sus 41 años que causó furor en las redes

La imagen que compartió Cristiano Ronaldo y causó furor por su estado físico

A pocas semanas de cumplir 41 años, Cristiano Ronaldo ha vuelto a captar la atención global al mostrar en sus redes sociales una imagen que evidencia su extraordinario estado físico, en un momento en el que se prepara para disputar el que podría ser su último Mundial con la selección de Portugal. La fotografía, publicada tras una sesión de entrenamiento y sauna, ha generado una oleada de reacciones entre los aficionados, quienes destacan la capacidad del delantero para mantener un nivel atlético excepcional a una edad en la que la mayoría de los jugadores ya se han retirado de la alta competencia.

En la instantánea, Cristiano aparece con los brazos en su cintura y acompaña la imagen con el mensaje: “After sauna” (después del sauna), junto a un emoji de risa. La publicación ha sido interpretada como una muestra de su disciplina y de la meticulosidad con la que cuida su cuerpo.

El rendimiento deportivo del ex jugador del Real Madrid y Manchester United respalda esa impresión: en la presente temporada, ha marcado 11 goles y ha dado dos asistencias en 12 partidos, cifras que subrayan su vigencia como uno de los grandes referentes del fútbol mundial.

A lo largo de su carrera, Ronaldo ha sido reconocido no solo por su talento, sino por su dedicación y esfuerzo constante. Desde sus inicios en el fútbol profesional, el portugués ha mantenido una disciplina férrea, sometiéndose a entrenamientos exigentes y a un control riguroso de su alimentación y recuperación

Cristiano continúa marcando goles en el Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Según ha explicado el propio atacante luso en diversas ocasiones, su rutina combina trabajo de fuerza, ejercicios de resistencia y sesiones específicas de velocidad y explosividad, con una parte fundamental centrada en el gimnasio mediante entrenamientos funcionales adaptados al fútbol. Además, sigue un plan nutricional estricto basado en alimentos frescos y naturales, con un alto consumo de proteínas magras como pollo y pescado, acompañadas de verduras, frutas y carbohidratos complejos.

A medida que se acerca a los 41 años, que cumplirá el próximo 5 de febrero, el luso continúa preparándose a diario para alcanzar su mejor versión de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, el conjunto dirigido por Roberto Martínez integrará el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán, uno de los ocho clasificados directos de la AFC y el ganador del Playoff 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

Su trayectoria en la Copa del Mundo abarca cinco ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Durante esos torneos, participó en 22 partido y anotó 8 goles, consolidándose como el único futbolista que ha marcado en cinco citas ecuménicas distintas. El recorrido de Ronaldo en la máxima cita del fútbol internacional incluye un debut destacado en Alemania y una de sus mejores actuaciones goleadoras en Rusia. A lo largo de estas competencias, Portugal ha experimentado resultados diversos, desde alcanzar el cuarto puesto hasta quedar eliminado en fases de grupos y octavos de final. De todos modos, el elenco europeo llega con chapa de candidato, ya que fue el último campeón de la UEFA Nations League.

Todo indica que será parte de la justa en Norteamérica, lo que lo posicionaría como el primer futbolista en alcanzar los seis Mundiales, posibilidad que solo podrían igualar Lionel Messi, con Argentina, o Guillermo Ochoa, con México.

Otra de las ambiciones que movilizan el espíritu competitivo de CR7 es la de alcanzar los 1000 goles: suma 954 goles en 1298 partidos entre Al Nassr de Arabia Saudita (110), selección de Portugal (143), Manchester United de Inglaterra (145), Juventus de Italia (101), Real Madrid de España (450) y Sporting Lisboa de Portugal (5). Su inmediato perseguidor es Messi, que ostenta 896 gritos en los 1137 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona(672 goles 778 partidos),PSG (32 goles en 75 partidos), la selección argentina (115 goles en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles en 88 partidos).