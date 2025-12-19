El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Lionel Messi terminó afuera de los 10 mejores jugadores de 2025 (Crédito: AFP)

Faltan menos de dos semanas para terminar 2025 y abrirle la puerta de bienvenida a un 2026 marcado por el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. A la espera de esa cita, es momento de balances, de ponderaciones, de ranking, de premios. Y es por esto que el prestigioso diario británico The Guardian realizó su habitual votación desde 2012 para determinar cuáles fueron los 100 mejores futbolistas masculinos del último calendario.

El primer lugar no es una sorpresa. Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro, el premio The Best de la FIFA y también marcó el ritmo de esta nómina sobre su escolta, Lamine Yamal, mientras que el tercero fue Vitinha. El delantero del París Saint-Germain (PSG) aventajó por 128 puntos a la joya del Barcelona. Ambos fueron votados por 216 miembros sobre los 219 habilitados para emitir el sufragio, pero el campeón de la Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes marcó la diferencia al posicionarse en 101 papeletas en el primer lugar frente a las 33 del joven de 18 años.

El top 10 se cerró con Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Raphinha, Mohamed Salah y Pedri.

Inter Miami fue campeón de la MLS con Lionel Messi como gran figura (Crédito: Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)

Lo que llamó la atención fue que Lionel Messi terminó en el puesto 34 y marcó una escala descendente por tercer año consecutivo, ya que de terminar 1° en 2022 pasó a ser 10° en 2023 y 27° en 2024. Todo esto a pesar de ser campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y emerger como el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga por segundo año consecutivo.

La estrella de las Garzas está por debajo de algunos futbolistas que tuvieron un flojo año como Vinicius Júnior, y otros que llegaron a semifinales de Champions y estuvieron cerca de lograr algún título, pero se quedaron sin nada, como William Saliba, Gabriel, Bukayo Saka y Declan Rice, todos jugadores del Arsenal.

“Es un puesto bien ganado por su rendimiento, no por su reputación”, firmó Alexander Abnos en el matutino sobre la calificación de Leo, de quien destaca sus “43 goles y 26 asistencias en 49 partidos”. “El nivel de competencia contra el que juega puede ser menor que durante sus seis temporadas encabezando esta lista, pero su continuo papel con Argentina demuestra que aún es capaz de jugar en la élite”, sentenció. Es el jugador que más veces terminó en el primer lugar de este escalafón con 6 (2012, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2022).

Lautaro Martínez fue el mejor argentino posicionado con una 20° colocación (Crédito: Reuters/Matteo Ciambelli)

Por otro lado, el mejor argentino ubicado por segunda edición seguida es Lautaro Martínez en el 20° escalón. El delantero del Inter de Milán había salido séptimo en 2024, pero este año quedó opacado con el 0-5 ante PSG en la final de la Liga de Campeones, y este viernes cayó en la semifinal de la Supercopa de Italia ante Bologna.

Más atrás aparece Julián Álvarez. El atacante del Atlético de Madrid quedó en la 25° colocación, justo por detrás de Robert Lewandowski (Barcelona). Los otros representantes de la Albiceleste son Alexis Mac Allister (35°), Enzo Fernández (47°), Emiliano Dibu Martínez (78°) y Nico Paz (86°).

Por otro lado, sorprendió la caída por segundo año consecutivo de Cristiano Ronaldo (51°). El astro de Portugal y Al Nassr solo se quedó con la cima de la votación en 2014 y 2016, pero en los últimos cuatro años se quedó afuera del top ten. Terminó 51° en 2022, repuntó en 2023 con un 27°, bajó al 42° en 2024 y ahora no pudo finalizar nuevamente entre los 50 mejores. Esto llama más la atención cuando uno analiza que Jamal Musiala, del Bayern Múnich, se posicionó en el 43° lugar, a pesar de que solo jugó 22 partidos en el año y una lesión le imposibilita sumar minutos desde el Mundial de Clubes.

Julián Álvarez finalizó entre los 30 mejores jugadores del mundo en este 2025 (Crédito: Reuters/Susana Vera)

La votación realizada por el matutino incluyó un jurado de 219 miembros entre ex jugadores, entrenadores y periodistas, que no reciben ningún tipo de remuneración. En esta oportunidad, se destacaron las participaciones de los brasileños Dunga y Romario, campeones del mundo con el Scratch en 1994. También figuró el corresponsal argentino de ESPN, Jorge Baravalle, entre diversos colegas de ese país y otras nacionalidades.

El método de elección se basa en que cada juez elige 40 futbolistas y le da 40 puntos al primer puesto, 39 al segundo y así sucesivamente hasta darle una unidad al N° 40. Todos los votos se sumaron para obtener una puntuación bruta. “Si los jugadores empatan en puntos, se utiliza el número de votos individuales emitidos como desempate. Si siguen empatados, el factor decisivo será el voto individual más alto”, aclararon desde The Guardian. Cabe mencionar que la disposición oficial es que los registros de votación permanecerán en el anonimato con el objetivo de que los votantes “puedan expresar sus opiniones con libertad, sin temor ni favoritismos”.

El Top 10 y los argentinos en el ranking del diario The Guardian

1- Ousmane Dembélé (PSG/Francia)

2- Lamine Yamal (Barcelona/España)

3- Vitinha (PSG/Portugal)

4- Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)

5- Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)

6- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

7- Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)

8- Raphinha (Barcelona/Brasil)

9- Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)

10- Pedri (Barcelona/España)

20- Lautaro Martínez (Inter de Italia/Argentina)

25- Julián Álvarez (Atlético de Madrid/Argentina)

34- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

35- Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)

47- Enzo Fernández (Chelsea/Argentina)

78- Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

86- Nico Paz (Como/Argentina)