El emotivo llanto de una gloria de Independiente cuando le regalaron una camiseta que usó en su época de jugador

Enzo Trossero, vieja gloria de Independiente, se dio el gran gusto de presentar su libro biográfico en el estadio donde tantas alegrías les entregó a los fanáticos del Rojo. Además, fue agasajado con la designación de un sector de la cancha que llevará su nombre. En medio de una jornada cargada de emoción, el ex defensor central se quebró al recibir una reliquia que le obsequiaron.

El emblema de Independiente contó en más de una ocasión que no le habían quedado camisetas utilizadas en juego a pesar de haber tenido una dilatada trayectoria que abarcó 11 temporadas en el Rojo (ganó seis títulos, tres locales y tres internacionales), por lo que creyeron oportuno entregarle en mano una casaca número 6 mangas largas de época que él había lucido en los años 70 y 80.

“Gracias, gracias”, solamente atinó a decir Trossero, luego de que la cara se le desfigurara por la emoción al ver el regalo. “La voy a poner en un cuadro porque, aunque te parezca mentira, es la única que tengo”. El Vikingo, santafesino surgido en Colón, también defendió la camiseta de la selección argentina y presenció el Mundial de España 1982. Militó en Francia (Nantes), México (Toluca) y Suiza (Sion), además de registrar dos pasos por Estudiantes de La Plata sobre el cierre de su carrera.

Independiente informó que las gargantas 1 y 2 del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini llevarán tallados los nombres de Hugo Villaverde y Enzo Trossero, en honor a la histórica y recordada dupla central que marcó un antes y un después en la historia de la entidad de Avellaneda.

El libro de Trossero se llama “La historia del Vikingo” y su autor es Nereo Magi. En el campo de juego del estadio, Trossero repasó los inicios de su historia: “Es una historia linda y complicada. Venía de sufrir una hepatitis en Santa Fe, que me dejó 99 días en cama. El Gitano Juárez me llevó a la selección del interior y después me contó que me había contado un grande de Argentina. Cuando llegué a Ezeiza, estaba la gente de Independiente y me dijeron que me compraban junto al Patito Benítez. Fui a vivir a un hotel en Constitución y todos los días me iba a buscar Daniel Bertoni”.

Durante el acto, la emoción se apoderó del estadio cuando se proyectó un mensaje póstumo de Villaverde, fallecido el 17 de noviembre de 2024, dirigido a Trossero. El homenajeado, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas al recordar a su “hermano de la vida”, con quien compartió la defensa central desde sus días en Colón, pasando por Independiente y hasta la Selección. La ceremonia, conducida por Eduardo Caimi, reunió a ex jugadores, dirigentes y amigos personales, entre ellos el histórico goleador Chaqueño Maglioni, el ex intendente de Avellaneda Luis Sagol y figuras como Rolfi Montenegro y Humberto Grondona.

En sus palabras de agradecimiento, Trossero expresó: “Gracias a toda la gente que vino, y a Independiente que me hizo conocido y me permitió jugar en la Selección Nacional. Tuve la suerte de llegar acá y respetar la historia, con maravillosos compañeros. Pudimos lograr títulos y copas importantes”, mientras abrazaba a Susana, su esposa. La jornada contó con la presencia de numerosos ex jugadores que compartieron vestuario con el zaguero central, como Pavoni, Sá, Outes, Larrosa, el Loco Enrique, Percudani, Goyén, Enrique Sánchez, Rigante y Olivera, así como ex dirigentes como Noray Nakis, Walter Mallo y Fernando Spagnuolo. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, fue el encargado de anunciar la designación de la Garganta 1 con el nombre de Trossero, consolidando su legado en el club.

La Historia del Vikingo ya está disponible en las tiendas oficiales de Independiente en Avenida Mitre 470, Boyacá 470 y Alsina 1058, ofreciendo a los hinchas la posibilidad de conocer en profundidad la vida de un referente que, con esfuerzo y logros, honró la camiseta roja.