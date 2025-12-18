River Plate acordó el primer refuerzo del mercado de pases: el mediocampista que se sumará al plantel de Marcelo Gallardo

Fasto Vera se convertirá en el primer refuerzo de River Plate (REUTERS/Carla Carniel)

Tras un año complejo y la premisa de pisar fuerte en el mercado de pases, River Plate cerró el primer refuerzo de cara al 2026: Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro, se sumará al equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El volante de 25 años, que surgió en las inferiores de Argentinos Juniors, se incorpora al Millonario en calidad de préstamo por un año. Su arribo responde a la necesidad de reestructurar el plantel después de múltiples salidas, entre las que se incluyó la de Enzo Pérez en la mitad de la cancha.

Según informaron los periodistas especializados en la ventana de fichajes, Germán García Grova y César Luis Merlo, River ya abrochó la llegada de Fausto Vera y su oficialización se podría realizar en las próximas horas. La negociación, que inició hace algunas semanas, concluyó con una cesión con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra fijada en USD 4.000.000.

Vale destacar que River buscará sellar las incorporaciones con dicha modalidad de préstamo con una opción de compra, con el objetivo de regular los gastos en las transferencias y reducir el riesgo de inversiones en ciertos jugadores. Fausto Vera, quien ya se encontraría en Buenos Aires, se someterá a la revisión médica en las próximas horas antes de firmar su contrato con la entidad de Núñez y podrá estar disponible cuando el equipo regrese a los entrenamientos bajo la conducción del Muñeco Gallardo.

Luego de ser clave en la Copa Libertadores 2024, Fausto Vera perdió la titularidad en Atlético Minero a finales de 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El recorrido profesional de Fausto Vera muestra una rápida consolidación tras su paso por Argentinos Juniors -debutó en 2019-, lo que motivó su transferencia al Corinthians en 2022 por USD 7.000.000 y, posteriormente, al Atlético Mineiro en 2024 por USD 4.500.000. El acuerdo con River se concretó luego de que el director técnico Jorge Sampaoli comunicara al jugador que no sería considerado para la próxima temporada, lo que aceleró su salida del club brasileño.

Durante 2025, Fausto Vera disputó 32 partidos entre el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y el Campeonato Mineiro, acumulando 1.728 minutos y un gol. No obstante, su rendimiento evidenció cierta irregularidad: fue titular en 21 encuentros, completó el tiempo reglamentario en solo ocho y perdió la titularidad en el cierre de la temporada local, ingresando como suplente en sus últimas tres participaciones y sin ingresar en las cuatro fechas finales.

Vale recordar que Fausto Vera integró las juveniles de la selección argentina durante varios años. El mediocampista jugó en la Sub 17, se asentó en la Sub 20, donde fue dirigido por Lionel Scaloni, y participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub 23 comandada por Fernando Batista.

Fausto Vera representó a la selección argentina en las juveniles durante varios años (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La oficialización de Vera como primer refuerzo de River para el mercado de pases 2026 se produce en la antesala del regreso a los entrenamientos, previsto para el sábado 20 de diciembre. De esta manera, el cuerpo técnico conducido por Marcelo Gallardo contará con un refuerzo en una zona fundamental para el equipo.

No obstante, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo se mantiene activa en la ventana de transferencias. Más allá de que las negociaciones por Santiago Ascacibar de Estudiantes de La Plata se enfriaron tras la consagración del Pincha, River trabaja en reforzar el ataque.

El Millonario tiene en carpeta a Tadeo Allende y a Santino Andino. El primero de estos, excompañero de Lionel Messi en la MLS, se busca cerrar una cesión con el Celta de Vigo, que también tiene sobre la mesa una propuesta del Inter Miami. Por su parte, respecto al extremo de Godoy Cruz, River apuesta a comprar hasta un 70% de su pase. En el Monumental calculan que hoy está tasado en alrededor de 4.500.000 dólares.

Mientras tanto, las negociaciones por otros futbolistas avanzan con menor ritmo. Benfica rechazó la primera oferta de cesión por Gianluca Prestianni, aunque un emisario de River viajará a Portugal para intentar destrabar la operación, respaldado por el interés del propio jugador. El club portugués, sin embargo, explora alternativas europeas para el delantero de 19 años. Vale recordar que el sueño de la vuelta por Claudio El Diablito Echeverri es prácticamente una utopía.

Por Julio Soler, Bournemouth mantiene conversaciones con River para mejorar las condiciones del préstamo y la opción de compra, aunque el club inglés ha recibido sondeos de Ajax, Werder Bremen y Udinese. Si alguna de estas instituciones acelera, River quedaría relegado en la puja.