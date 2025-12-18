Polémica en el fisicoculturismo: una leyenda definió a los atletas actuales como “neveras” y el campeón del Mr Olympia le contestó

Dorian Yates habló del cambio físico generacional

El debate en torno a la definición del “físico masculino definitivo” ha reavivado la discusión sobre la evolución del culturismo de la mano de uno de sus protagonistas históricos. Las recientes declaraciones de Dorian Yates, seis veces campeón de Mr. Olympia y figura central en la transformación del deporte durante la década de 1990, se han convertido en el eje de un intercambio de opiniones con referentes de la escena actual, según reportó el sitio especializado Who is the best BB.

En una entrevista reciente en publicaciones en redes sociales, Yates puso en duda que los estándares exhibidos por los campeones actuales representen el ideal masculino que el público identifica como tal.

“Este es el mejor físico masculino definitivo en el mundo. 180 cm de altura, con hombros anchos y una cintura estrecha. Sabes, si miras a Arnold Schwarzenegger o a Lee Haney, ¡Wow!, vale, lo entiendo, ese es el mejor físico. Pero si ves a los chicos que son Mr. Olympia ahora y le enseñas eso a una persona del público y le dices: ‘Este es el físico masculino definitivo’. Bueno, espera, ¿pero si solo mide 160 cm o así, no? Es como una nevera, ¿cómo es posible?“, declaró el ex campeón británico.

Las observaciones de Yates inciden sobre un cambio generacional en el deporte, subrayando que el modelo de campeón actual se ha alejado de los estándares de simetría y estética que, a su juicio, definieron las eras de Schwarzenegger y Haney.

En la publicación difundida el 15 de diciembre a través de Instagram, el seis veces Mr. Olympia acentuó este contraste y remarcó que, en la actualidad, el físico de muchos campeones es más bajo y voluminoso, lo que comparó con la forma de una “nevera”.

Según explicó el ex campeón en su comunicación por redes, el título de Mr. Olympia simboliza el ideal corporal masculino, aunque considera que los criterios han variado.

Las respuestas en el ámbito del culturismo no se hicieron esperar. El actual campeón mundial de la categoría Open de Mr. Olympia 2025, Derek Lunsford, defendió el momento presente a través de sus redes sociales. “Dorian Yates es grande, pero esta es una nueva era que ha llevado al culturismo a un nuevo nivel. Podemos respetar a los grandes del pasado, pero este es el mejor momento de la historia del culturismo”, escribió el vigente campeón desde su cuenta de Instagram.

Durante su carrera profesional, Dorian Yates se destacó por un físico que medía cerca de 1,79 metros y un peso de competición de unos 122 kilos. Su irrupción en la década de 1990 instauró una tendencia orientada a mayores volúmenes y densidad muscular tras la hegemonía estética del ocho veces campeón Lee Haney. No obstante, Yates consideró que, pese a la musculatura y dedicación de los campeones actuales, los estándares históricos ofrecen una visión diferente sobre el ideal buscado en este deporte.

Derek Lunsford, coronado en 2025 tras competir contra referentes como Hadi Choopan y Andrew Jacked, cuenta con una estatura de aproximadamente 1,65 metros y suele alcanzar pesos cercanos a los 103 kilos en época de competición, de acuerdo con los datos citados por diversos medios del circuito profesional.

Las diferencias planteadas por Yates y la reacción de Lunsford ilustran el debate y la polémica permanente respecto de los cánones y aspiraciones dentro de la élite del culturismo internacional, alrededor de figuras que marcaron generaciones y transformaron la imagen del cuerpo masculino competitivo.

