Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

Oussama Tannane estampó un tanto sensacional para abrir el marcador ante los asiáticos, que serán rivales de Argentina en el Mundial 2026

El hombre de Marruecos convirtió un tanto sensacional en la Copa Africana

Hay formas y formas para abrir una final. Y después está la definición de Oussama Tannane para anotar el primer gol de Marruecos, que le ganó 3-2 a Jordania y se consagró campeón de la Copa Árabe en el Estadio Lusail de Qatar, sede del torneo. El volante ofensivo de 31 años marcó su tercer gol en 15 duelos con la selección después de ensayar una resolución desde atrás de mitad de cancha que se coló por detrás del arquero Yazeed Abulaila para provocar la explosión del público africano en las gradas del recinto.

Tannane aprovechó una cesión corta desde la izquierda al centro de un rival. Tras la recuperación de un compañero, el autor del tanto orientó la pelota con un toque de zurda y nunca tuvo dudas. Inmediatamente, volvió a golpear la redonda para elevarla sobre el cielo de Qatar y la trayectoria viajó hasta sobrepasar a Abulaila y meterse contra uno de los ángulos del arco, mientras el guardameta ya se había arrojado sin poder desviar el balón.

Fue el primer grito del mediocampista en esta competición, luego de señalar un doblete de asistencias en el estreno con victoria 3-1 sobre Comoras. Fue suplente en los dos encuentros siguientes del Grupo B con empate sin goles ante Omán y triunfo 1-0 frente a Arabia Saudita, que le aseguraron el liderazgo de la zona con siete puntos. Regresó a la titularidad a partir de los cruces de eliminación directa con 74 minutos en el 1-0 contra Siria y 82’ en el 3-0 con Emiratos Árabes Unidos en cuartos y semifinales, respectivamente. En la final fue reemplazado por Abderrazak Hamdallah a los 71′.

Este certamen significó el retorno de Oussama Tannane a la selección después de cinco años. La última vez que había estado dentro de una cancha sucedió en octubre de 2020 en sendos amistosos contra Senegal (3-1) y República Democrática del Congo (1-1). Tiempo atrás, disputó las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y la Clasificación a la Copa Africana 2017.

El marroquí tuvo una dilatada trayectoria, más allá de que su presente se desarrolla en el Umm Salal SC, de la Primera División de Qatar. Vistió las camisetas de Ajax, Utrecht y PSV en Juveniles, y sumó distintos pasos por Heerenveen, Heracles Almelo, Vitesse y Nijmegen en Países Bajos, sumado a experiencias por Las Palmas de España, Saint-Étienne de Francia y el Göztepe de Turquía.

Marruecos se quedó con la
Marruecos se quedó con la segunda Copa Árabe de su historia (Crédito: Reuters/Mohammed Salem)

A pesar de este golazo, Ali Olwan revirtió el marcador con dos gritos en favor de Jordania, que también fue líder del Grupo C con nueve puntos gracias a sendas victorias ante Emiratos Árabes Unidos (2-1), Kuwait (3-1) y Egipto (3-0). Ya en cuartos de final, eliminó 1-0 a Iraq y barrió por el mismo resultado a Arabia Saudita en semifinales.

Abderrazak Hamdallah igualó el trámite para Marruecos a los 86 minutos y llevó todo al alargue. Ya en el primer tiempo del suplementario, le invalidaron un golazo a Olwan por haber tocado la pelota con la mano previo a la excelsa definición. Hamdallah dio vuelta el resultado a los 100’ para darle la segunda Copa Árabe de la historia a Marruecos (la ganó en 2012) y dejar a su rival a las puertas de consagrarse, que nunca levantó este trofeo.

Este resultado fue de especial interés para la selección argentina, ya que compartirá el Grupo J del Mundial 2026 con Jordania, Austria y Argelia. De hecho, estos últimos vienen de ser campeones de la Copa Árabe 2021, pero en la presente edición quedaron afuera por penales a manos de los emiratíes en cuartos. Será el primer contrincante de la Argentina el martes 16 de junio en Kansas City y el camino del ganador en Qatar 2022 seguirá el lunes 22 ante los austríacos en Dallas y el sábado 27 irá con los jordanos en el mismo escenario.

En distinta sintonía, Marruecos integra el Grupo C de la Copa del Mundo, y debutará el sábado 13 de junio contra Brasil en Nueva Jersey. Su expedición seguirá el viernes 19 ante Escocia en Boston y bajará el telón de la zona el miércoles 24 contra Haití en Atlanta.

