Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

El argentino está en el radar del Barcelona (Reuters)

El FC Barcelona mantiene su interés en Julián Álvarez como opción principal para reforzar la delantera. El atacante argentino, figura del Atlético de Madrid, aparece en la planificación azulgrana para el recambio tras la posible salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, la llegada del delantero depende de tres condiciones específicas que deben cumplirse para que el club catalán pueda concretar su fichaje.

Según indicó el periódico catalán Sport, la predisposición de Julián Álvarez es el primer aspecto clave que podría favorecer a Barcelona. El delantero tiene contrato vigente con el club madrileño hasta 2030 y está protegido por una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Por ello, para el Barcelona resulta imprescindible que La Araña muestre voluntad y presione para facilitar su salida del Atlético de Madrid.

El futbolista ha sido vinculado al club culé con insistencia desde hace semanas. En una reciente entrevista con Marca, se refirió a los rumores: “A mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.

El Barcelona también considera que un eventual deseo del jugador de buscar nuevos desafíos —en caso de que el Atlético termine la campaña sin títulos— sería determinante para iniciar cualquier negociación.

Lewandowski terminaría su contrato con Barcelona en junio 2026

El segundo factor determinante es la estabilidad económica del club. La directiva pone el foco en la culminación de las obras y la reapertura total del Spotify Camp Nou, prevista para la temporada 2026-27, que permitirá superar los 100.000 asientos y aumentar los ingresos por taquilla. El club prevé cerrar la campaña actual con 60.000 espectadores. Esto mejoraría sustancialmente sus cuentas y le permitiría regresar a la regla del 1:1, que amplía el margen para inscribir fichajes e incrementa la capacidad de maniobra en el mercado de traspasos. La entidad confía en que estos ingresos adicionales abrirán la posibilidad de invertir en refuerzos, siempre que no surjan imprevistos.

La tercera condición detallada por Sport, implica la venta de un futbolista de primer orden, ya que el traspaso de Julián Álvarez se estima en alrededor de 100 millones de euros. Aunque la salida de Lewandowski a final de temporada ayudaría a liberar masa salarial, no se considera suficiente para afrontar una operación de ese calibre. Se requerirá, por tanto, obtener liquidez con la transferencia de un jugador cotizado, para cumplir con las exigencias económicas del Atlético y competir con los clubes que puedan presentar ofertas similares.

La operación se presenta compleja y condicionada a la convergencia de estos factores. La directiva del Barcelona continúa evaluando los movimientos del mercado y mantiene abiertas las posibilidades mientras sigue atenta a la situación contractual y deportiva de Álvarez, así como también la de Harry Kane, otro de los apuntados para reemplazar la salida de Robert Lewandowski, que todo indica que pondrá punto final a su paso por Barcelona cuando finalice su contrato en 2026.