Deportes

Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

El conjunto culé ya estaría estudiando la forma de contratar al posible reemplazante de Robert Lewandowski

Guardar
El argentino está en el
El argentino está en el radar del Barcelona (Reuters)

El FC Barcelona mantiene su interés en Julián Álvarez como opción principal para reforzar la delantera. El atacante argentino, figura del Atlético de Madrid, aparece en la planificación azulgrana para el recambio tras la posible salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, la llegada del delantero depende de tres condiciones específicas que deben cumplirse para que el club catalán pueda concretar su fichaje.

Según indicó el periódico catalán Sport, la predisposición de Julián Álvarez es el primer aspecto clave que podría favorecer a Barcelona. El delantero tiene contrato vigente con el club madrileño hasta 2030 y está protegido por una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Por ello, para el Barcelona resulta imprescindible que La Araña muestre voluntad y presione para facilitar su salida del Atlético de Madrid.

El futbolista ha sido vinculado al club culé con insistencia desde hace semanas. En una reciente entrevista con Marca, se refirió a los rumores: “A mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.

El Barcelona también considera que un eventual deseo del jugador de buscar nuevos desafíos —en caso de que el Atlético termine la campaña sin títulos— sería determinante para iniciar cualquier negociación.

Lewandowski terminaría su contrato con
Lewandowski terminaría su contrato con Barcelona en junio 2026

El segundo factor determinante es la estabilidad económica del club. La directiva pone el foco en la culminación de las obras y la reapertura total del Spotify Camp Nou, prevista para la temporada 2026-27, que permitirá superar los 100.000 asientos y aumentar los ingresos por taquilla. El club prevé cerrar la campaña actual con 60.000 espectadores. Esto mejoraría sustancialmente sus cuentas y le permitiría regresar a la regla del 1:1, que amplía el margen para inscribir fichajes e incrementa la capacidad de maniobra en el mercado de traspasos. La entidad confía en que estos ingresos adicionales abrirán la posibilidad de invertir en refuerzos, siempre que no surjan imprevistos.

La tercera condición detallada por Sport, implica la venta de un futbolista de primer orden, ya que el traspaso de Julián Álvarez se estima en alrededor de 100 millones de euros. Aunque la salida de Lewandowski a final de temporada ayudaría a liberar masa salarial, no se considera suficiente para afrontar una operación de ese calibre. Se requerirá, por tanto, obtener liquidez con la transferencia de un jugador cotizado, para cumplir con las exigencias económicas del Atlético y competir con los clubes que puedan presentar ofertas similares.

La operación se presenta compleja y condicionada a la convergencia de estos factores. La directiva del Barcelona continúa evaluando los movimientos del mercado y mantiene abiertas las posibilidades mientras sigue atenta a la situación contractual y deportiva de Álvarez, así como también la de Harry Kane, otro de los apuntados para reemplazar la salida de Robert Lewandowski, que todo indica que pondrá punto final a su paso por Barcelona cuando finalice su contrato en 2026.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJulián ÁlvarezFC BarcelonaAtlético de MadridLiga de España

Últimas Noticias

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

Un medio filtró el millonario reparto entre los equipos de la Máxima

Cuánto dinero ganó cada escudería

El doloroso relato del ex jugador Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años: “Nunca te recuperas de algo así”

El ex delantero del Real Zaragoza y Atlético de Madrid habló sobre la pérdida de Fernando, que se produjo el día de Navidad

El doloroso relato del ex

Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

El púgil de 38 años puso fin a su carrera tres meses después de su última presentación ante el mexicano

Sorpresa en el boxeo por

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El coleccionista Sergio Goldvarg forjó una pasión desde los cuatro años. Fabricó sus propios modelos y su marca es reconocida en todo el mundo. Además, escribió el libro de su ídolo

El argentino que inauguró un

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

Lentamente se va moviendo la ventana de llegadas y salidas en el Xeneize. Todos los nombres propios

El mercado de Boca Juniors:
DEPORTES
Cuánto dinero ganó cada escudería

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

El doloroso relato del ex jugador Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años: “Nunca te recuperas de algo así”

Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

TELESHOW
Zaira Nara debió ser internada

Zaira Nara debió ser internada durante unas horas: qué le pasó

Flor Torrente defendió a Araceli González tras su llanto en lo de Mirtha Legrand: “La guerrera que me dio la vida”

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil condenó a los últimos cinco implicados en la trama golpista

Juan Orlando Hernández descartó regresar a Honduras en medio de la crisis electoral

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

El cumpleaños de Julio María Sanguinetti en Uruguay reunió a Yamandú Orsi y a los expresidentes

El lujoso apartamento en Punta del Este de imputada por megaestafa ganadera será rematado