Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT

Luego de casi ocho años al frente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri anunció que irá por un tercer mandato. En diálogo con Infobae, el presidente de la entidad evaluó la temporada del tenis nacional y habló del futuro de la gestión. Además, trazó una comparación entre los tenistas de la generación actual y los de la Legión Argentina de la que él fue parte.

El día obligaba a pasar tiempo bajo la sombra, agua fresca y ropa liviana. Calleri, actual presidente de la AAT, se acercó con su sonrisa habitual y ese acento cordobés que lo acompaña desde que nació, hace 49 años. Simpático, con verborragia, de prolijo peinado, integrante de dos equipos en finales de Copa Davis (2006 y 2008), N° 16 del ranking mundial, lleva casi ocho años al frente de la institución madre del tenis argentino. Extiende su mano para saludar, acelera un chiste (es cordobés, lo lleva en la sangre), se sienta, se pone serio, comienza la entrevista.

- Agustín, llega Navidad, Año Nuevo y es tiempo de balances, ¿Cómo fue este 2025 para la AAT?

- Creo que ha sido positivo. Nosotros no hacemos una evaluación pensando en un resultado deportivo, como la Copa Davis o la Billie Jean King Cup. Pensamos en un todo y la verdad es que ha sido un año muy bueno. Hicimos los torneos que nos habíamos planteado, sumamos torneos para mujeres y el número de Challengers terminó siendo récord para una temporada (7). Económicamente estamos bien, lo cual no es un dato menor. Ese ha sido el objetivo nuestro: ser solventes, dejar de ser deficitarios y poder hacer la mayor cantidad de torneos, tanto de hombres como de mujeres. Seguir creciendo en menores, en gente que se sume a jugar tenis y que empresas líderes a nivel mundial nos sigan eligiendo. Nos convertimos en una Asociación seria y tenemos productos que pocos tienen.

- Argentina hoy tiene siete jugadores dentro del Top 100, pero no tiene una gran figura. ¿El tenis es vendible, de todas maneras?

- Muy vendible, porque hoy tenés una cantidad de productos que antes no tenías y una cantidad de jugadores que antes no tenías. Los chicos de hoy son muy dados, cuando vos le pedís una activación van, no tienen un pero. Entonces, todo se hace mucho más fácil, porque también necesitamos de ellos para que las marcas quieran estar con nosotros. Nuestros jugadores son las joyas, los protagonistas, los bonitos. Sin la buena predisposición de ellos, tanto hombres como mujeres, nos costaría más.

El cordobés explicó cuáles son sus objetivos de cara al futuro

- ¿Por qué pensás que sucede eso?

- Tiene que ver con que nosotros hemos sido jugadores también y hablamos el mismo idioma. Por ahí, y comparando, nosotros éramos un poquito más difíciles, en nuestro momento. Pero estos chicos nos allanan el camino, lo hacen mucho más fácil.

- Ustedes eran ídolos de ellos...

- Sí, entonces ellos se sienten cómodos con nosotros. Por más que sabemos que nuestro lugar es ser dirigentes y no nos involucramos en su día a día o en la Copa Davis. No nos metemos a tomar decisiones que son de los capitanes, capitanas o del cuerpo técnico. Ellos van por un lado y el dirigente va por el otro. Uno tiene que generar esa armonía.

- ¿Esa armonía la encontraste en Frana?

- No, yo creo que cada capitán tiene su pro y su contra. Creo que Javier tiene mucha experiencia y una tranquilidad que se la dieron los años. Todos fuimos jugadores y lo vivimos de otra manera, porque hemos estado ahí. Yo creo que en Javier encontramos un equilibrio entre el conocimiento y la serenidad que brinda dentro y fuera de la cancha. Con él, los chicos tienen una tranquilidad que no sé si la generaban otros capitanes. Ellos están muy cómodos, están bien. Salimos juntos a cenar, cosa que en nuestra época no sucedía. Lo que ocurre es que cuando tenés una relación más cercana en edad es distinto. Te ven como jugador, también. Nos preguntan cosas, nos reímos, contamos anécdotas y a veces no la pueden creer.

- Agustín, son ocho años de gestión, terminás tu segundo mandato...

- Y vamos por el tercero.

- ¿Te presentás otra vez?

- Sí.

- ¿No cansa la gestión?

- No, no cansa, porque cuando conformás un equipo y a ese equipo lo dejás jugar y hace las cosas bien, no te cansás. Al contrario, te allanan el camino.

- ¿Tenés un equipo ganador? Se suele decir que equipo ganador no se toca.

- ¡Sí, claro! Pero puede que haya algún cambio. Alguno se puede lesionar (se ríe y hace una pausa) o puede estar cansado y quiere meter una pausa. Entre los titulares es común eso.

Calleri repasó lo conseguido hasta el momento y lo que falta realizar

- ¿Cuál es esa zanahoria que te lleva a querer un tercer mandato?

- No sé si hay una zanahoria… queremos seguir potenciando lo que venimos haciendo. Aumentar la cantidad de torneos, en tanto el calendario de la ATP y la WTA lo permitan. Queremos seguir masificando este deporte, seguir creciendo con el tenis de menores, potenciar los Juniors. Un objetivo que tenemos, que sabemos que no es fácil pero en el que vamos a insistir, es el de seguir metiendo el tenis en las escuelas, para que este deporte pueda crecer mucho más. Por otra parte, creo que nosotros le aportamos un plus a la AAT que le permite tener otra aproximación a nivel mundial. Es lo que nos da el haber sido jugadores. Nos permite tener una relación directa con la presidenta de la WTA, con el presidente de la ATP. Pensá que (Andrea) Gaudenzi jugaba conmigo, ¿se entiende? Eso es un plus muy importante que antes no estaba, no existía.

- Cuando comenzaron con la gestión, hubo algunas voces que no estaban muy de acuerdo con ustedes. ¿Hoy encontrás mayor aceptación de los clubes?

- Yo creo que sí. Entiendo que hemos logrado cambiar ese pensamiento. Quizás era más una opinión desde el desconocimiento. Nos decían: “Ustedes no van a colaborar porque ya tienen la vida resuelta”. Y la verdad es que demostramos todo lo contrario: compromiso y trabajo. Mirá, ya en 2008, cuando todavía éramos jugadores, les dijimos a Arturo Grimaldi y al Bicho Romani, dirigentes de la AAT en esa época, que no nos gustaba el formato de competencia de los chicos y que veíamos cada vez menos chicos jugando, o sea, menos en la categoría menores. Cuando nosotros asumimos teníamos la pirámide invertida. O sea, pocos menores y mucho más veteranos. Entonces, empezamos a dar vuelta la pirámide haciendo algunos cambios en la regionalización para que los chicos viajen menos y también gasten menos. Para que un chico de Jujuy no tenga que viajar 1.200 kilómetros para ir a jugar a Misiones. Así, englobamos un poco más al NOA, al Litoral, Cuyo. Además, nuestro secretario del Interior, Juan Pérez (presidente de la Federación Cordobesa) se reúne constantemente con los presidentes de las otras federaciones y ellos acercan su opinión.

- Una estructura que revirtieron fue la de mujeres. Antes era un obelisco y…

- Y volvió a ser una pirámide sólida. Cuando empezamos la gestión había menos de 20 jugadoras con puntos, una sola en el top 500. Ahora tenemos casi 30 en el ranking y 10 entre las primeras 500. No teníamos jugadoras en el Top 250 y ahora tenemos cinco. Volvimos a meter jugadoras en el Top 100 y llegamos a tener tres en ese círculo, algo que no pasaba desde hacía 14 años. En la Argentina, creció un 58% la participación femenina en los torneos, algo muy saludable en términos de desarrollo y crecimiento. Hoy juegan la misma cantidad de chicas que de chicos y eso antes no pasaba.

- Hoy no parece que haya una oposición, pero a veces se escuchan algunas críticas.

- Nosotros no estamos pendientes de si hay oposición o no, pero escuchamos las críticas y las tenemos en cuenta. Nosotros tenemos un horizonte, un objetivo que nos propusimos lograr.

- ¿Cuál fue la idea de hacer un cierre del año con La Semana del Tenis?

- Es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que nunca se había hecho esto de tener a los menores, a los veteranos y el Interclubes de Primera, con tenistas profesionales, jugando en un mismo lugar, en una misma semana. Fue una idea que se le ocurrió al Negro (Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT) la de hacer la gran semana del tenis. Pero necesitábamos un lugar grande y que tuviera canchas de cemento. Ahí apareció el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, un lugar en donde podemos hacer todo. Creo que es un formato que está bueno y que ha llegado para quedarse. El jugador de Seniors que viene a jugar su partido se puede quedar a ver a un tenista profesional de Primera.

- Mercedes Paz dejó la capitanía de la Selección femenina. ¿Tienen definido el reemplazo?

- Todavía no, pero lo estamos conversando internamente. Hay tiempo y no queremos apresurarnos.

- ¿Les cuesta encontrar un nombre?

- Es que Mecha estuvo desde que llegamos nosotros. Fueron siete años con ella de capitana, y todo este tiempo hizo un trabajo muy bueno. Nunca antes alguien había durado tanto al frente de la Selección, ni en varones ni en mujeres. Y no quiere decir que aunque ya no sea capitana haya dejado de ser parte de este equipo. Va a estar, me va a dar una mano siempre. Ayuda mucho con la WTA, con los entrenadores, con el torneo de Tucumán.

- ¿Jaite te gusta para el puesto?

- Ya estuvo un tiempo en la Billie. Lo que pasa es que, en aquel momento, Martín no tenía toda la actividad que tiene ahora, de tanta responsabilidad y tantos torneos. Tenemos tiempo, eso es lo bueno. La próxima fecha de la Billie es en abril y no vamos a tomar una decisión a las apuradas.

Se apagó el micrófono, Calleri se relaja un poco, toma un sorbo de agua y vuelve con las bromas. Camina unos pasos, quiere disfrutar de la Semana del Tenis, pero le cortan el paso, comienzan los saludos y vuelven las reuniones, “pero vayamos a la sombra. ¿Un agua?”.