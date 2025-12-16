Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

Messi interactúa con una jirafa (Vantara y Reliance)

La reciente visita de Lionel Messi a Vantara, el centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre fundado por Anant Ambani en India, se transformó en un acontecimiento cargado de simbolismo y emotividad. El astro argentino, acompañado por sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, participó en rituales tradicionales, recorrió instalaciones dedicadas al bienestar animal e interactuó con los fundadores y equipos del centro, además de protagonizar imágenes de gran impacto visual, que se convirtieron en virales.

En medio de su tour por India, la llegada de la Pulga, de 38 años, a Vantara estuvo marcada por una recepción tradicional: música folclórica y una lluvia de flores dieron la bienvenida al futbolista y sus acompañantes, en un gesto que simbolizó bendiciones y pureza de intención. La ceremonia abrió el programa de actividades, integrando a los visitantes en las costumbres espirituales del lugar.

Posteriormente, Messi tomó parte en el Maha Aarti dentro del templo, donde se celebraron rituales hindúes como Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja y Shiv Abhishek. Durante estas ceremonias, el argentino ofreció oraciones por la paz y la unidad mundial, alineándose con la filosofía india de respeto y armonía con la naturaleza.

De Paul, Messi y Suárez posan en uno de los espacios (Vantara y Reliance)

El recorrido por Vantara permitió a Messi y su grupo conocer de cerca el ecosistema de conservación que alberga grandes felinos, elefantes, herbívoros, reptiles y animales jóvenes rescatados de diversas partes del mundo. La visita incluyó una parada en el complejo de energía verde y la mayor refinería del planeta, donde el futbolista expresó su admiración por la magnitud y la visión sostenible de las operaciones.

En el Big Cat Care Centre, Messi interactuó con leones, leopardos y tigres que viven en entornos enriquecidos y naturalizados. Muchos de estos animales se acercaron con curiosidad, evidenciando el ambiente de confianza y bienestar que caracteriza al centro. El itinerario continuó por los centros de cuidado de herbívoros y reptiles, donde el argentino observó la atención veterinaria especializada, la nutrición personalizada y los protocolos avanzados de manejo.

La visita al hospital veterinario permitió a Messi presenciar procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real. Además, alimentó okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes, participando activamente en las rutinas de cuidado diario.

Ni el león se quiso perder la visita de Messi (Vantara y Reliance)

En el centro de cuidado temporal, dedicado a animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Messi conoció historias de resiliencia y recuperación. En un gesto simbólico, Anant Ambani y Radhika Ambani bautizaron a un cachorro de león con el nombre “Lionel”, en honor al visitante, como símbolo de esperanza y continuidad.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en el centro de elefantes, donde Messi conoció a Maniklal, una cría rescatada junto a su madre Prathima de trabajos forzados en la industria maderera. El futbolista compartió una actividad con Maniklal, jugando al fútbol con una pelota. La respuesta entusiasta del elefante generó una escena memorable, que quedó grabada como uno de los recuerdos más significativos de la visita.

Al cierre de la jornada, Messi compartió sus impresiones sobre la experiencia: “Lo que hace Vantara es verdaderamente hermoso: el trabajo por los animales, el cuidado que reciben, la manera en que son rescatados y protegidos. Es realmente impresionante. La pasamos muy bien, nos sentimos completamente cómodos durante toda la visita, y es una experiencia que se queda contigo. Seguramente volveremos a seguir inspirando y apoyando este trabajo tan significativo”.

La despedida incluyó la participación de Messi en los rituales Nariyal Utsarg y Matka Phod, símbolos de buenos deseos y nuevos comienzos. La ceremonia finalizó con cánticos por la paz y el bienestar, en otro momento especial de la Pulga en la India.

El propio atacante, que viene de consagrarse campeón de la MLS Cup con las Garzas, se despidió del tour con unas emotivas palabras. “¡Namasté, India! ¡Qué visitas tan increíbles a Delhi, Bombay, Hyderabad y Calcuta! Gracias por la cálida bienvenida, la generosa hospitalidad y todo el cariño que me mostraron durante mi viaje. Espero que el fútbol tenga un futuro brillante en la India", deseó.

Los animales sintieron curiosidad por la presencia de los futbolistas

Suárez, Anant Ambani, Messi y De Paul

Leo jugó al fútbol con un elefante que fue rescatado

Un león fue bautizado "Lionel" por Messi

La Pulga compartió los rituales espirituales del país