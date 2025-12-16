Deportes

Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

La Pulga pasó por Vantara junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Interactuó con leones, tigres, jirafas y hasta jugó al fútbol con un elefante

Guardar
Messi interactúa con una jirafa
Messi interactúa con una jirafa (Vantara y Reliance)

La reciente visita de Lionel Messi a Vantara, el centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre fundado por Anant Ambani en India, se transformó en un acontecimiento cargado de simbolismo y emotividad. El astro argentino, acompañado por sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, participó en rituales tradicionales, recorrió instalaciones dedicadas al bienestar animal e interactuó con los fundadores y equipos del centro, además de protagonizar imágenes de gran impacto visual, que se convirtieron en virales.

En medio de su tour por India, la llegada de la Pulga, de 38 años, a Vantara estuvo marcada por una recepción tradicional: música folclórica y una lluvia de flores dieron la bienvenida al futbolista y sus acompañantes, en un gesto que simbolizó bendiciones y pureza de intención. La ceremonia abrió el programa de actividades, integrando a los visitantes en las costumbres espirituales del lugar.

Posteriormente, Messi tomó parte en el Maha Aarti dentro del templo, donde se celebraron rituales hindúes como Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja y Shiv Abhishek. Durante estas ceremonias, el argentino ofreció oraciones por la paz y la unidad mundial, alineándose con la filosofía india de respeto y armonía con la naturaleza.

De Paul, Messi y Suárez
De Paul, Messi y Suárez posan en uno de los espacios (Vantara y Reliance)

El recorrido por Vantara permitió a Messi y su grupo conocer de cerca el ecosistema de conservación que alberga grandes felinos, elefantes, herbívoros, reptiles y animales jóvenes rescatados de diversas partes del mundo. La visita incluyó una parada en el complejo de energía verde y la mayor refinería del planeta, donde el futbolista expresó su admiración por la magnitud y la visión sostenible de las operaciones.

En el Big Cat Care Centre, Messi interactuó con leones, leopardos y tigres que viven en entornos enriquecidos y naturalizados. Muchos de estos animales se acercaron con curiosidad, evidenciando el ambiente de confianza y bienestar que caracteriza al centro. El itinerario continuó por los centros de cuidado de herbívoros y reptiles, donde el argentino observó la atención veterinaria especializada, la nutrición personalizada y los protocolos avanzados de manejo.

La visita al hospital veterinario permitió a Messi presenciar procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real. Además, alimentó okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes, participando activamente en las rutinas de cuidado diario.

Ni el león se quiso
Ni el león se quiso perder la visita de Messi (Vantara y Reliance)

En el centro de cuidado temporal, dedicado a animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Messi conoció historias de resiliencia y recuperación. En un gesto simbólico, Anant Ambani y Radhika Ambani bautizaron a un cachorro de león con el nombre “Lionel”, en honor al visitante, como símbolo de esperanza y continuidad.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en el centro de elefantes, donde Messi conoció a Maniklal, una cría rescatada junto a su madre Prathima de trabajos forzados en la industria maderera. El futbolista compartió una actividad con Maniklal, jugando al fútbol con una pelota. La respuesta entusiasta del elefante generó una escena memorable, que quedó grabada como uno de los recuerdos más significativos de la visita.

Al cierre de la jornada, Messi compartió sus impresiones sobre la experiencia: “Lo que hace Vantara es verdaderamente hermoso: el trabajo por los animales, el cuidado que reciben, la manera en que son rescatados y protegidos. Es realmente impresionante. La pasamos muy bien, nos sentimos completamente cómodos durante toda la visita, y es una experiencia que se queda contigo. Seguramente volveremos a seguir inspirando y apoyando este trabajo tan significativo”.

La despedida incluyó la participación de Messi en los rituales Nariyal Utsarg y Matka Phod, símbolos de buenos deseos y nuevos comienzos. La ceremonia finalizó con cánticos por la paz y el bienestar, en otro momento especial de la Pulga en la India.

El propio atacante, que viene de consagrarse campeón de la MLS Cup con las Garzas, se despidió del tour con unas emotivas palabras. “¡Namasté, India! ¡Qué visitas tan increíbles a Delhi, Bombay, Hyderabad y Calcuta! Gracias por la cálida bienvenida, la generosa hospitalidad y todo el cariño que me mostraron durante mi viaje. Espero que el fútbol tenga un futuro brillante en la India", deseó.

Los animales sintieron curiosidad por
Los animales sintieron curiosidad por la presencia de los futbolistas
Suárez, Anant Ambani, Messi y
Suárez, Anant Ambani, Messi y De Paul
Leo jugó al fútbol con
Leo jugó al fútbol con un elefante que fue rescatado
Un león fue bautizado "Lionel"
Un león fue bautizado "Lionel" por Messi
La Pulga compartió los rituales
La Pulga compartió los rituales espirituales del país

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiRodrigo de PaulVantaradeportes-argentina

Últimas Noticias

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

El Rey David ofreció un relato pormenorizado de lo sucedido en aquella definición en Mar del Plata contra un equipo que no trajo a su símbolo, Rafael Nadal

Nalbandian reflotó su polémica con

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

El coche dio marcha atrás para doblar y le pisó un pie y le dañó la bicicleta. Fue luego de la fallida reunión de comisión directiva, en el marco de la crisis institucional del club

Un hincha increpó al presidente

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

World Rugby seleccionó el certamen que se realizará en Georgia como el escenario para ensayar la reducción de la altura del tackle, avanzando en la búsqueda de más seguridad

La prueba que realizarán en

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

La ceremonia se realizó en Doha y consagró al jugador francés como el más destacado. Todos los ganadores

Ousmane Dembélé ganó el premio

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

El presidente de la AFA lideró de una reunión sobre las Reglas de Juego en Qatar en compañía de las máximas autoridades de FIFA y Conmebol

En medio del avance de
MALDITOS NERDS
Ubisoft lanza una nueva actualización

Ubisoft lanza una nueva actualización para Assassin’s Creed Shadows con nuevos movimientos para Yasuke y Naoe

Divinity: Original Sin 2 recibe una versión para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl suma horas de misiones, armas y más con una nueva actualización gratuita

Tomb Raider cambiará a la actriz de voz de Lara Croft para los nuevos juegos

Team Cherry llevará Hollow Knight a Nintendo Switch 2 y lanzará una actualización para las demás plataformas

ENTRETENIMIENTO
Nick Reiner perdió la virginidad

Nick Reiner perdió la virginidad con una trabajadora sexual y usó dinero robado de sus padres

Jim Carrey detuvo el rodaje de ‘El Grinch’ tras un susto con Taylor Momsen

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa

Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

INFOBAE AMÉRICA

Vermont se vuelve referente ambiental

Vermont se vuelve referente ambiental de Estados Unidos al identificar 352 especies de abejas silvestres

La ONU denunció un agravamiento de la represión rusa en los territorios ocupados de Ucrania

La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La luz de Ahmed, un Justo entre las Naciones de nuestros tiempos