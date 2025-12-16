La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

Franco Mastantuono complica los planes del Real Madrid en su debut en la Copa del Rey (Europa Press)

La presencia de Franco Mastantuono en la convocatoria del Real Madrid para el partido de Copa del Rey ante el Talavera introduce una restricción inesperada en la alineación, debido a su inscripción con el Castilla. Aunque el joven extremo argentino figura en el plantel del primer equipo y portará el dorsal 30, su estatus administrativo lo considera un jugador de las Inferiores más, lo que limita a Xabi Alonso a utilizar solo tres jugadores adicionales del filial en el once titular.

Vale recordar que el Merengue anotó al argentino como un jugador del Castilla, la filial del club, para evitar comprometer una ficha más entre los 25 principales, lo que le brindó margen para incorporar o liberar jugadores en el pasado mercado de pases. Esa maniobra fue catalogada como una “trampa” administrativa que le otorgó flexibilidad ante cualquier imprevisto.

Ahora, esta situación obliga al técnico a ajustar su estrategia de rotaciones, en un contexto marcado por las bajas y la necesidad de dosificar esfuerzos de cara a futuros compromisos.

Mastantuono volvió a jugar el pasado fin de semana tras estar un mes y medio fuera de las canchas (REUTERS/Juan Medina)

Xabi Alonso ha convocado a seis futbolistas del Castilla para el encuentro copero, entre los que destacan el portero Fran González, los defensas David Jiménez, Valde y Joan, y los centrocampistas Cestero y Thiago Pitarch.

De este grupo, junto a Mastantuono, tres tienen opciones de ser titulares: David Jiménez ocuparía el lateral derecho, mientras que Cestero y Thiago Pitarch reforzarían el centro del campo. El posible once inicial, según el medio, estaría conformado por Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Cestero, Ceballos, Thiago Pitarch; Mastantuono; Endrick y Gonzalo.

La normativa de la Copa del Rey establece que solo pueden alinearse hasta cuatro jugadores con ficha del filial en el once inicial. Por tanto, la inclusión de Mastantuono como canterano reduce el margen habitual para dar minutos a jóvenes del Castilla, una práctica frecuente en las primeras rondas del torneo.

El año anterior, el Real Madrid alineó a Diego Aguado, Loren Aguado y Asencio en el debut copero, pero en esta ocasión, la situación del volante surgido de River Plate obliga a una gestión más restrictiva de los cupos disponibles.

Esta limitación también condiciona las sustituciones durante el partido. Si Xabi Alonso quisiera introducir a Joan o Valde para dar descanso a Huijsen o Fran García, pensando en el próximo duelo ante el Sevilla, se vería forzado a retirar a Mastantuono o a otro canterano para evitar incurrir en alineación indebida. Además, la convocatoria para el partido ante el Talavera prescinde de varios titulares habituales, como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, quienes descansarán según la información de Marca.

Por otro lado, la reaparición de Franco Mastantuono en el triunfo del Real Madrid ante Alavés por 2-1 en la fecha 16 de La Liga 2025/26 marcó el final de una inactividad de más de un mes y medio para el joven futbolista argentino, quien no jugaba desde el 1 de noviembre.

En los minutos finales del encuentro, Mastantuono ingresó al campo en reemplazo de Vinicius, quien había sido una de las figuras determinantes durante el segundo tiempo. El argentino se posicionó en el sector derecho del ataque del Madrid, en un tramo del partido en el que el equipo visitante se vio obligado a retroceder ante la presión del Alavés, que buscaba desesperadamente el empate.

Durante los ocho minutos que disputó, Mastantuono tuvo escasa participación ofensiva. Una de sus intervenciones más destacadas fue una combinación por la banda derecha con Kylian Mbappé, con la intención de consumir tiempo y asegurar la victoria. Además, protagonizó una recuperación en la presión alta que le permitió habilitar al delantero francés, quien no logró definir con precisión.

El ex jugador de River no había tenido minutos oficiales desde su titularidad frente al Valencia el 1 de noviembre. Tras ese encuentro, Mastantuono no fue convocado para los partidos ante Liverpool, Rayo Vallecano, Elche y Olympiacos. Además, permaneció en el banco de suplentes en los duelos frente a Girona, Athletic, Celta y Manchester City.