La decisión de la Roma que podría acercar a Paulo Dybala a Boca Juniors

Paulo Dybala y Boca Juniors. ¿Cruzarán sus caminos en 2026?

Mientras se define la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, una noticia volvió a revolucionar a Boca Juniors en las últimas horas. Es que tanto en Italia como en la Argentina, el nombre de Paulo Dybala volvió a ser mencionado como una opción para sumarse al equipo de cara a la temporada 2026.

Hace pocos días, el diario La Gazzetta dello Sport se hizo eco de los rumores sobre una posible salida anticipada de La Joya de la Roma. Hay que recordar que el volante que usa el número 21 como su dorsal predilecto tiene vínculo con el club de la capital italiana hasta junio del próximo año. Frente a ese escenario, el periodista Francesco Balzani, colaborador del periódico deportivo dejó en claro que se activó el plan para el regreso al país del campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.

El artículo, citó lo siguiente: “Los hermanos de La Joya, Gustavo y Mariano, ya han contactado inicialmente con el club argentino. No en junio, cuando expira el contrato de Dybala, sino en enero. De hecho, la Roma no ha vuelto a contactar con el entorno del delantero. Por lo tanto, la posibilidad de un regreso a Argentina se ha reavivado durante unos días”, escribió Balzani. Ante la decisión de la Loba de no renovar, un posible desembarco en La Ribera podría acelerarse.

El medio italiano hasta especuló con la chance de que el pase se pueda dar ahora mismo, es decir en enero, sin costo alguno para el club que tiene a Juan Román Riquelme como presidente. “El traspaso de enero sería gratuito, y la Roma aún se ahorraría casi 4 millones de euros netos en salarios. Una posibilidad que ya no parece tan lejana. Gasperini, de hecho, necesita jugadores frescos y sólidos en un ataque que también podría sufrir las salidas de Ferguson (que regresa al Brighton seis meses antes) y Baldanzi”, agregó el cronista.

Dybala junto a Paredes cuando eran compañeros en la Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

Al mismo tiempo, en el programa de DSports Radio Cómo te va que conduce el periodista Marcelo Benedetto, fueron contundentes sobre la llegada de Paulo en junio de 2026. Hay que recordar que junto a su esposa, la cantante Oriana Sabatini, serán padres en marzo, una variable a considerar si es que ambos buscan instalarse en Argentina tras la llegada de su pequeño hijo.

Desde Brandsen 805, sólo se escuchó hace cinco días, la voz de Marcelo Delgado sobre el tema. El pasado 10 de diciembre, en diálogo con Radio La Red, el Chelo, que ahora quedó a cargo del Consejo de Fútbol en soledad, fue contundente cuando le consultaron sobre la chance de ver a Dybala con la camiseta azul y oro. “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”, expresó el ex delantero ganador de 10 títulos en su etapa como jugador, entre ellos tres Copas Libertadores.

Una de las primeras voces que apostó fuerte por el retorno del mediocampista nacido en Instituto fue el padre de Leandro Paredes. Daniel revolucionó el mundo Boca luego de la victoria por 2-0 ante River Plate en el Superclásico con goles de Exequiel Zeballos y del uruguayo Miguel Merentiel. Según relató en Cadena Xeneize, Dybala tiene la intención de jugar junto a su amigo. “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. Además, indicó haber escuchado una charla en la que la propia Joya habría transmitido su decisión a su entorno: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”. Además, reforzó la idea de una sociedad deportiva renovada con su hijo: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”.