10 frases del Chelo Delgado: el futuro de Úbeda en Boca, el pedido a Cavani, la situación de Dybala y el colombiano en la mira

El integrante del Consejo de Fútbol dialogó sobre el presente de Boca Juniors y volvió a reflotar el nombre de Marino Hinestroza, quien está en la órbita del club hace varios meses

Boca Juniors vive horas cruciales para definir la hoja de ruta del equipo de cara a 2026 con la ansiada participación en la Copa Libertadores, un certamen que no juega desde que fue finalista en 2023. A propósito de esto, la única cara del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado, habló en Radio La Red sobre los principales temas en discusión, como la continuidad de Claudio Úbeda al mando del equipo más allá de fin de año, la falta de minutos de Edinson Cavani, el anhelo por Paulo Dybala y el mercado de pases que se viene.

Una de las consultas iniciales pasó por el entrenador del Xeneize, quien heredó el lugar tras la muerte de Miguel Ángel Russo y fue ratificado en el cargo por la dirigencia hasta el final del semestre, que terminó con eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura y con el DT cuestionado por sacar a Exequiel Zeballos en mitad del complemento. A la hora de hablar sobre si seguirá en 2026, el Chelo fue cauto con la situación del Sifón: “Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, hay que armar la pretemporada, tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos trabajando un poco con todas las cosas”.

En este sentido, esgrimió una defensa con el ex ayudante de campo de Russo, luego de que la salida de Zeballos generara mucha reprobación en toda la Bombonera: “Creo que con el diario del lunes uno puede analizar totalmente diferente. Sacar muchas conclusiones. Era un partido trabado, difícil, pero el entrenador toma decisiones. Él me dijo que el Chango estaba cansado, pero nada, son decisiones. A lo mejor, se habrá equivocado, pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance, lo que se hizo bien y mal, recuperarnos y armar todo para el próximo año”.

Justamente, aseguró que el Changuito es una mezcla entre él y Guillermo Barros Schelotto y lo felicitó por su gran momento personal, que lo llevó a ser la figura del elenco de la Ribera en este cierre de año: “Lo importante es que ha mejorado muchísimo y ojalá que siga mejorando para bien del club y en lo personal también”.

*El cambio de Zeballos y la reacción de la gente de Boca Juniors

Por otro lado, se refirió a la situación de Cavani, quien volvió a tener una lesión y no pudo sumar minutos frente a la Academia: “Seguramente, va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año”. A continuación, le formalizó un pedido porque el plantel necesita de la mejor versión del centrodelantero de 38 años: “Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”. Claudio Úbeda declaró que el uruguayo no ingresó porque sintió una molestia en la entrada en calor.

Además, Marcelo Delgado dejó precisiones sobre Marino Hinestroza, extremo derecho de Atlético Nacional que vuelve a estar en la órbita de la institución argentina para reforzarse con vistas a la Libertadores: “He visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperemos poder contar con la mayoría de los futbolistas que podamos traer a la institución”.

MÁS DECLARACIONES DEL CHELO DELGADO

¿Paulo Dybala es un sueño, una ilusión o una realidad? “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

El Torneo Clausura de Boca Juniors: “El balance fue positivo, obviamente nos hubiese gustado seguir avanzando, pero nos tocó un rival duro y difícil. Sabíamos las cosas que nos jugábamos, fue un partido trabado, pero ellos (Racing) tuvieron las acciones y lo aprovecharon”.

La mejoría de Ander Herrera tras dejar atrás un periodo sin rodaje: “Tuvo muchas lesiones seguidas, pero es un jugador importante para nosotros. Lo ha demostrado cuando se recuperó, ha hecho las cosas bien, le ha tocado jugar de a 15 a 20 minutos, pero hizo bien las cosas”.

