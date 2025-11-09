Deportes

La sorprendente sentencia del padre de Leandro Paredes: “Dybala quiere venir a Boca y van a jugar juntos”

Daniel Paredes revolucionó al Xeneize tras la victoria ante River Plate en el Superclásico al referirse al futuro de la figura de la Roma

El padre de Leandro Paredes: "Dybala va a jugar en Boca"

El triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico activó expectativas nuevas en el mercado de pases: Daniel Paredes, padre de Leandro Paredes, afirmó en diálogo con Cadena Xeneize que Paulo Dybala tiene decidido jugar en Boca. El familiar del mediocampista aseguró que el delantero de la Roma desea sumarse al conjunto de la Ribera.

Según relató Daniel Paredes, “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. El padre del volante campeón del mundo con la selección argentina indicó haber escuchado una charla en la que la propia Joya habría transmitido su decisión a su entorno: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”. Además, reforzó la idea de una sociedad deportiva renovada con su hijo: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”.

“La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver al papá en la Bombonera jugando para Boca”, recalcó. Vale recordar que el cordobés está esperando una hija junto a su pareja, la cantante y actriz Oriana Sabatini.

Las declaraciones, que rápidamente se volvieron virales, se dieron luego de un triunfo resonante por 2-0 sobre River con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, lo que les permitió a los de Claudio Úbeda asegurarse un pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Paulo Dybala y Leandro Paredes
Paulo Dybala y Leandro Paredes formaron una gran amistad en Roma y la selección argentina (REUTERS/Alberto Lingria)

La posibilidad de ver a Paulo Dybala, actual atacante y figura de la AS Roma, en el fútbol argentino ha sido tema recurrente entre los simpatizantes de Boca Juniors, especialmente desde el regreso de Leandro Paredes a mediados de este año. Ambos futbolistas mantienen una relación personal y profesional sólida que se inició cuando compartieron vestuario en la Roma y en la selección argentina, incluidos procesos que terminaron con la obtención de la Copa América 2021 y la Copa del Mundo 2022.

El propio Dybala, en el pasado, reconoció públicamente su simpatía por Boca Juniors cuando era niño, aunque aclaró que su pareja se identifica con River Plate. En la presente temporada del fútbol europeo, la Joya solamente disputó 9 partidos oficiales con Roma. El delantero se perdió siete encuentros de la Serie A y competiciones internacionales por distintas lesiones musculares, una situación que suscitó debates en Italia con respecto a una posible renovación de su contrato (finaliza a mediados del 2026). Durante sus apariciones, Dybala aportó dos goles (frente a Viktoria Plze y Sassuolo) y una asistencia ante Parma.

Desde su debut profesional en Instituto de Córdoba y su posterior carrera europea en Palermo y Juventus antes de llegar a Roma, Paulo Dybala jamás tuvo la oportunidad de jugar de manera oficial en la Primera División del fútbol argentino (la Gloria se encontraba en la B Nacional).

En caso de concretar el arribo del oriundo de Laguna Larga, Boca Juniors sumaría otro nombre rutilante a su plantel, donde además de Leandro Paredes se destacan las presencias de Agustín Marchesín, el español Ander Herrera o el uruguayo Edinson Cavani.

Con este triunfo ante el Millonario, el Xeneize recuperó la primera posición de la Zona A con 26 unidades, dos más que Unión de Santa Fe, su más inmediato perseguidor. Además de garantizarse un boleto a la Copa Libertadores, los de Claudio Úbeda saben que jugarán su primer partido de los playoffs en condición de local. Antes, culminarán su participación en la fase de grupos recibiendo a Tigre en la Bombonera.

Paulo DybalaLeandro ParedesBoca JuniorsRomaSelección argentinaSuperclásico

