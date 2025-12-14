Deportes

Una leyenda del PSG reveló detalles del quiebre en la relación entre Neymar y Mbappé: “Fue decepcionante”

Thiago Silva habló de los años que compartió con ambas figuras en el conjunto parisino

Thiago Silva habló de la
Thiago Silva habló de la relación entre ambos futbolistas (Reuters)

Thiago Silva, ex capitán del París Saint-Germain (PSG), ofreció recientemente una visión inédita sobre el proceso que marcó la cercanía y posterior distanciamiento entre Neymar y Kylian Mbappé en el club francés. Durante una entrevista exclusiva concedida a L’Équipe desde las instalaciones del Fluminense, el defensor brasileño repasó su etapa en París y profundizó en el desarrollo de la relación entre las dos figuras que dominaron la última década del conjunto parisino.

De acuerdo con L’Équipe, Thiago Silva reconstruyó el escenario previo a la llegada de ambos jugadores en el verano de 2017. “Recuerdo el partido de la Champions Trophy contra el Mónaco de Kylian Mbappé en Marruecos. Al final del partido, Mbappé quiso hablar conmigo. Me dijo: ‘Aunque Neymar fiche, yo también quiero venir y formar parte de este equipo. Si pudieras hablar con el presidente’. Ambos llegaron ese verano y su relación era increíble. Eran muy unidos, de los que más se divertían cada día. No entendí por qué se distanciaron. Ya no estaba en el PSG. No sé cuál de los dos causó la ruptura, pero me entristeció. Son dos chicos maravillosos y es decepcionante que terminara así”.

Neymar da Silva Santos Júnior fue traspasado al PSG desde el Barcelona en agosto de 2017, en el pase más caro de la historia del fútbol, con un valor de 222 millones de euros. Ese mismo mercado, el club concretó la llegada de Kylian Mbappé, quien firmó primero en calidad de cedido desde el AS Mónaco, pero se sumó definitivamente en 2018 tras un traspaso valorado en 145 millones de euros más variables.

Juntos, disputaron 206 encuentros oficiales como compañeros en París, logrando 13 títulos locales y alcanzando una final de la Liga de Campeones en 2020, instancia en la que fueron derrotados por el Bayern Múnich.

El brasileño fue un referente
El brasileño fue un referente del plantel parisino (Reuters)

Según el mismo medio francés, Silva describió a Neymar como un jugador profesional y comprometido con su preparación. “Lo juzgan injustamente. Te aseguro que se está preparando como es debido, que está decidido a estar en su mejor momento para el Mundial. No olvides que viene de una grave lesión en la rodilla izquierda. Al contrario de lo que la gente piensa, Neymar está haciendo lo correcto”.

Remarcó las exigencias físicas experimentadas por su compatriota, quien en octubre de 2023 sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un encuentro con la selección brasileña frente a Uruguay. “Antes de uno de sus recientes contratiempos físicos se sentía en plena forma. Pero ahí es cuando ocurren las lesiones. Te sientes tan bien que te exiges demasiado, y luego se rompe”, agregó el defensor.

En su relato, Thiago Silva brindó detalles sobre la transformación de la rutina personal y mediática de Neymar: “Hubo un tiempo en que disfrutaba del descanso y las vacaciones. Estaba soltero, su ritmo era diferente al mío. Hoy está con Bruna, tienen una niña pequeña y ya casi no sale. Pero la gente le ha puesto esa etiqueta y solo habla de escándalos pasados”.

Thiago Silva sueña con jugar
Thiago Silva sueña con jugar el Mundial 2026 (Reuters)

Para L’Équipe, Silva resumió su paso por París recalcando el peso de la presión y los altibajos que afrontó el vestuario tras duras eliminaciones continentales, pero también sintió orgullo por el crecimiento deportivo e institucional experimentado durante su estadía. Sobre el futuro del club, elogió la labor del técnico español Luis Enrique por establecer un modelo de juego reconocible y sólido en la plantilla actual.

Silva también hizo referencia al legado que dejó en el equipo, al expresar su satisfacción por la labor de Marquinhos. El ex defensor subrayó que: Cuando me fui, sabía que el PSG estaba en buenas manos con él, que cumpliría con su deber de capitán y que algún día ganaría la Champions League”.

“Que pensara en mí al levantar la Champions... (dice con lágrimas en los ojos)... Sabe lo mucho que luchamos y lo mucho que significa para mí. Cuando lo levantó, mi corazón se llenó de emoción. Marqui es uno de los grandes ídolos del PSG. Ha hecho historia con el club. Y sé que yo también formo parte de ella”, sentenció.

