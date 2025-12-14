Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

Bissouma habló del polémico video que se volvió viral (Reuters)

El mediocampista del Tottenham Hotspur, Yves Bissouma, admitió que consumió hippy crack después de haber sido víctima de varios robos violentos en el último año, en los que perdió bienes valorados en cerca de 1.000.000 de libras. El futbolista fue filmado inhalando óxido nitroso, según imágenes difundidas recientemente por el periódico The Sun , lo que derivó en la apertura de una investigación interna en el club inglés.

El jugador, originario de Costa de Marfil y con un contrato estimado en 40 millones de libras, relató que uno de los asaltos más graves tuvo lugar en julio, cuando un grupo irrumpió en su vivienda de Londres. Grabó un video tras el robo donde se observaba la vivienda saqueada y exclamó: “Oh, Dios mío... miren lo que hicieron”. Entre los objetos sustraídos figuran relojes de las marcas Rolex, Audemars Piguet y Patek Philippe, bolsos Louis Vuitton y zapatillas deportivas exclusivas; solo el valor de su colección de zapatillas alcanza aproximadamente 21.000 libras, informaron medios británicos.

En declaraciones recogidas por The Sun, Bissouma intentó explicar por qué se dejó seducir por el consumo del llamado "gas de la risa": “Lo siento. Este incidente rompió algo dentro de mí que ni siquiera sabía que podía romper. Pido disculpas a los fans. El trauma que sufrí: miedo, pánico, depresión y paranoia”. El volante reconoció que la sucesión de robos alteró de forma severa su estabilidad emocional y admitió que la exposición mediática por el consumo de drogas también afectó a su círculo familiar. “Me siento muy mal. Tengo que disculparme. Cuando salió la foto, me afectó a mí y a todos, especialmente a mi familia”, afirmó el futbolista.

La llamativa suspensión a un jugador de la Premier

El primer incidente documentado donde se revela el consumo de crack hippy ocurrió en agosto de 2023. Aquella situación provocó la suspensión temporal de Bissouma por parte de los Spurs, quienes nuevamente evalúan medidas disciplinarias luego de la reciente publicación. El diario The Sun consignó que el salario del jugador asciende a 50.000 libras semanales y que esta es la segunda ocasión en que se lo vincula al uso de sustancias ilícitas.

El propio futbolista relató que los robos lo llevaron a no sentirse seguro en su domicilio. “A veces tenía demasiado miedo de dormir en casa, así que dormía en el campo de entrenamiento. Durante tres, cuatro, a veces cinco días, dormí allí porque no quería estar en casa. Incluso hablar de esto es difícil”, sostuvo. En relación a su entorno familiar, detalló: “Cuando mi papá lo vio, entró en pánico porque no se sentía bien. Intenté hacerle entender que era una imagen dura, pero que no representaba quién soy. Sé que no es bueno para mí, para mi imagen, porque soy futbolista profesional”.

En total, Bissouma ha sufrido tres robos. El primero lo obligó a mudarse de vivienda; el segundo, en julio, ocurrió en su nuevo domicilio y culminó con la sustracción de objetos de alto valor económico. Otro episodio violento sucedió en junio de 2024, mientras pasaba unos días en el sur de Francia, donde fue asaltado y atacado con gas pimienta.

A estas situaciones se suma que, según relató a comienzos de año, un amigo le quitó un millón de libras, lo que motivó al deportista a recurrir a servicios legales para intentar recuperar el monto. “Lo que perdí no fue solo material”, explicó. “Fue lo que el trauma agregó a mi vida: miedo, pánico, depresión, paranoia, noches de insomnio y una constante pérdida de confianza”.

Bissouma reconoció su error y pidió disculpas a la afición (Reuters)

El internacional maliense enfatizó que la salud mental es un asunto relevante también para los deportistas de alto rendimiento. “Mi salud mental ha sido mala a veces. No es excusa para lo que pasó, pero espero que la gente pueda comprenderme un poco más gracias a esto”, declaró.

Manifestó que buscó ayuda profesional de manera frecuente y que intenta sobrellevar la presión mediática y las consecuencias de los hechos traumáticos priorizando el tiempo con su familia y el regreso a su mejor estado físico. “Todo lo que hago es por mi familia. Solo intento mantenerlos a salvo. Me relajo jugando videojuegos, jugando con mi hijo y pasando tiempo con mi familia”.

Sobre su futuro inmediato, Bissouma reconoció su voluntad de “dejar atrás sus errores” y enfocarse en volver a jugar con el primer equipo del Tottenham Hotspur. Añadió: “Quiero dejar atrás mis errores. Me gusta jugar en el Tottenham. Solo pienso en recuperar la forma y disfrutar del fútbol”.