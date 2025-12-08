Deportes

El video por el que una figura de la Premier podría recibir una dura sanción: “No podía creer lo que estaba viendo”

Se trata del caso de Yves Bissouma, jugador del Tottenham y la selección de Costa de Marfil. El club de Londres analiza rescindirle el contrato

Guardar
La llamativa suspensión a un jugador de la Premier

A la campaña irregular del Tottenham Hotspur, se le sumó un conflicto inesperado en la interna de su plantel. Es que el mediocampista Yves Bissouma, figura de los Spurs y capitán de la selección de Costa de Marfil, podría recibir una dura sanción por parte de las autoridades del club, tras la difusión de un video en el que se lo observa inhalando óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, durante una fiesta en Londres.

Lo llamativo es que el incidente se produjo un año después de que el volante fuera suspendido por el mismo motivo, lo que ha intensificado la presión sobre su futuro profesional y ha generado especulaciones entre los fanáticos. Los más perspicaces imaginan que el jugador podría rescindir su contrato, sobre todo por la decisión que tomó de eliminar toda referencia al equipo británico de su cuenta oficial de Instagram.

En el video más reciente, que habría sido grabado en la madrugada del 3 de noviembre y enviado a una mujer invitada a la fiesta, se ve a Bissouma utilizando un globo para inhalar la sustancia. La testigo brindó declaraciones al medio The Sun y destacó: “No podía creer lo que estaba viendo. Él estaba inhalando abiertamente del globo a pesar de que ya había tenido problemas anteriormente por hacerlo”. En este sentido, el mismo periódico londinense confirmó que la institución ha iniciado una investigación interna y que tratará el asunto de manera confidencial.

El uso de óxido nitroso, clasificado como droga de clase C bajo la legislación británica, puede acarrear graves consecuencias para la salud, incluyendo trastornos cerebrales, depresión, pérdida de memoria, incontinencia, alucinaciones y daños a los nervios. Además, las leyes más estrictas vigentes en el Reino Unido prohíben su suministro, con penas que pueden alcanzar hasta 14 años de prisión para los infractores.

El historial disciplinario de Bissouma ya había sido motivo de preocupación para el club. En agosto del año pasado, The Sun difundió videos en los que el jugador inhalaba la misma sustancia, lo que derivó en una suspensión y en una disculpa pública. En ese momento, el futbolista destacó: “Quiero disculparme por estos videos. Fue una grave falta de criterio. Entiendo la gravedad del asunto y los riesgos para la salud que conlleva. También me tomo muy en serio mis responsabilidades como futbolista y modelo a seguir”.

A nivel deportivo, la situación de Bissouma se ha visto afectada por una lesión de tobillo sufrida en octubre durante un partido con la selección de Costa de Marfil. Los directivos del Tottenham lo enviaron al Centro Médico de Excelencia de la FIFA en Qatar para continuar su rehabilitación, con la expectativa de que regresara a la competición en las próximas semanas.

El jugador, quien se sumó en 2022 por 30 millones de libras (unos 34,5 millones de euros) procedente del Brighton, no ha sido titular con los Spurs en la presente temporada y esperaba reincorporarse para disputar la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

En agosto, el entrenador Thomas Frank lo excluyó de la convocatoria para la final de la Supercopa de la UEFA frente al París Saint-Germain debido a su conducta, dado que en reiteradas ocasiones llevaba con retraso a los entrenamientos.

Su situación también podría dejarlo al margen del Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá; dado que Costa de Marfil integrará el Grupo E, donde enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao.

Temas Relacionados

deportes-internacionalYves BissoumaPremier LeagueTottenhamFútbol Europeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Lobo recibirá al Pincha en el Bosque en un duelo que definirá al rival de Racing en la final. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports a las 17

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

“Voy a ser atrevido”: Novak Djokovic sorprendió al arriesgar qué selecciones jugarán la final del Mundial 2026

El célebre tenista lanzó una predicción que abrió el debate en el mundo del fútbol

“Voy a ser atrevido”: Novak

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

El histórico delantero charrúa, que se marcharía del Inter Miami, aseguró que él no considera los dos títulos olímpicos como campeonatos del mundo

El fuerte debate que abrió

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

Helmut Marko, asesor ejecutivo de la escudería, puso en duda su continuidad después del final de la temporada. Otra pieza importante que podría cambiar de rol es Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista del neerlandés

Impacto en la F1: la

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

El británico celebró en Abu Dhabi junto a su novia, la modelo Magui Corceiro, y varios de sus amigos más cercanos

DJ, mesas VIP y la
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Britney Spears alarmó a sus

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

Kate Winslet lanza un contundente mensaje contra los fármacos para adelgazar: “El desprecio por la propia salud es aterrador”

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Netanyahu se reunirán

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Hongos, miel y sangre: los insólitos materiales que podrían revolucionar la electrónica biodegradable

Ecuador se convierte en la “superautopista” global de la cocaína: por su territorio cruza el 70% del tráfico mundial

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas