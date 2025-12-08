El video por el que una figura de la Premier podría recibir una dura sanción: “No podía creer lo que estaba viendo”

La llamativa suspensión a un jugador de la Premier

A la campaña irregular del Tottenham Hotspur, se le sumó un conflicto inesperado en la interna de su plantel. Es que el mediocampista Yves Bissouma, figura de los Spurs y capitán de la selección de Costa de Marfil, podría recibir una dura sanción por parte de las autoridades del club, tras la difusión de un video en el que se lo observa inhalando óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, durante una fiesta en Londres.

Lo llamativo es que el incidente se produjo un año después de que el volante fuera suspendido por el mismo motivo, lo que ha intensificado la presión sobre su futuro profesional y ha generado especulaciones entre los fanáticos. Los más perspicaces imaginan que el jugador podría rescindir su contrato, sobre todo por la decisión que tomó de eliminar toda referencia al equipo británico de su cuenta oficial de Instagram.

En el video más reciente, que habría sido grabado en la madrugada del 3 de noviembre y enviado a una mujer invitada a la fiesta, se ve a Bissouma utilizando un globo para inhalar la sustancia. La testigo brindó declaraciones al medio The Sun y destacó: “No podía creer lo que estaba viendo. Él estaba inhalando abiertamente del globo a pesar de que ya había tenido problemas anteriormente por hacerlo”. En este sentido, el mismo periódico londinense confirmó que la institución ha iniciado una investigación interna y que tratará el asunto de manera confidencial.

El uso de óxido nitroso, clasificado como droga de clase C bajo la legislación británica, puede acarrear graves consecuencias para la salud, incluyendo trastornos cerebrales, depresión, pérdida de memoria, incontinencia, alucinaciones y daños a los nervios. Además, las leyes más estrictas vigentes en el Reino Unido prohíben su suministro, con penas que pueden alcanzar hasta 14 años de prisión para los infractores.

El historial disciplinario de Bissouma ya había sido motivo de preocupación para el club. En agosto del año pasado, The Sun difundió videos en los que el jugador inhalaba la misma sustancia, lo que derivó en una suspensión y en una disculpa pública. En ese momento, el futbolista destacó: “Quiero disculparme por estos videos. Fue una grave falta de criterio. Entiendo la gravedad del asunto y los riesgos para la salud que conlleva. También me tomo muy en serio mis responsabilidades como futbolista y modelo a seguir”.

A nivel deportivo, la situación de Bissouma se ha visto afectada por una lesión de tobillo sufrida en octubre durante un partido con la selección de Costa de Marfil. Los directivos del Tottenham lo enviaron al Centro Médico de Excelencia de la FIFA en Qatar para continuar su rehabilitación, con la expectativa de que regresara a la competición en las próximas semanas.

El jugador, quien se sumó en 2022 por 30 millones de libras (unos 34,5 millones de euros) procedente del Brighton, no ha sido titular con los Spurs en la presente temporada y esperaba reincorporarse para disputar la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

En agosto, el entrenador Thomas Frank lo excluyó de la convocatoria para la final de la Supercopa de la UEFA frente al París Saint-Germain debido a su conducta, dado que en reiteradas ocasiones llevaba con retraso a los entrenamientos.

Su situación también podría dejarlo al margen del Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá; dado que Costa de Marfil integrará el Grupo E, donde enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao.