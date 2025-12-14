Deportes

Racing y Belgrano definen el título del Torneo Femenino

En el primer cruce disputado en el Cilindro de Avellaneda, la Academia se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Rocío Bueno

Postal del partido de ida
Postal del partido de ida en el Cilindro

El fútbol argentino se prepara para una jornada que marcará un nuevo hito, dado que la final de la Liga Femenina se resolverá a partir de las 20 en el Gigante de Alberdi, con transmisión de TNT Sports. Este encuentro, que por segundo año consecutivo se define en los estadios principales de los clubes de Primera, refleja el avance y la consolidación de la disciplina, con expectativas de una asistencia que podría volver a superar las 10 mil personas.

La primera final reunió a más de 10 mil espectadores con entrada libre y gratuita. Este dato no solo evidencia el interés creciente por el fútbol femenino, sino que también anticipa una convocatoria similar o mayor en Córdoba, donde el público local buscará impulsar a las Piratas en su intento de revertir la serie.

Racing logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de Rocío Bueno a los seis minutos del segundo tiempo. El equipo dirigido por Héctor Bracamonte llegó a Córdoba con la ventaja, mientras que Belgrano, bajo la conducción de Mariana Pomu Sánchez, buscará dar vuelta la historia ante su gente.

La ida fue para la
La ida fue para la Academia

En el tramo final del certamen, el elenco de Héctor Bracamonte y el de Gustavo Costas comparten una coincidencia significativa: ambos eliminaron a Boca Juniors en las semifinales. En el caso del femenino, Racing superó al Xeneize con un 2-0 en el primer cruce, gracias a los goles de Sindy Ramírez y Agostina Holzheier en el Predio Tita Mattiussi, y luego se impuso por 1 a 0 en el complejo Pedro Pompilio con otro tanto de Holzheier, quien viene de destacarse en la selección ante Bolivia.

Por su parte, Belgrano de Córdoba afronta su tercera definición desde su ascenso a Primera. Las Piratas perdieron la final de la Copa Federal ante River Plate y también tienen un antecedente adverso en una definición frente a Boca Juniors. En la presente temporada, el equipo dirigido por Mariana Sánchez finalizó en la segunda posición del primer campeonato, consolidando su protagonismo en la categoría.

En las semifinales, Belgrano eliminó al Millonario tras igualar sin goles en el River Camp y vencer 1-0 en el barrio Alberdi gracias al gol de Lourdes Rodríguez. En la fase regular, el Pirata terminó en la cima de su zona tras una campaña sobresaliente, lo que le permitió acceder directamente a cuartos de final. Para llegar a semifinales, debieron superar a Ferro en una definición por penales.

El título se resolverá en Córdoba. En el caso de igualdad en puntos, habrá penales para definir al campeón. Pero no será el último partido del año para ese equipo: deberá enfrentar a Newell’s para definir cuál de los dos será el clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores femenina.

