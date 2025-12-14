Empató Faustino Oro y sigue su lucha en los dos frentes: por el título de campeón y la norma de gran maestro

Faustino sigue firme detrás de sus objetivos

Paso a paso, parece ser la consigna elegida por el pequeño prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, para su participación en las últimas jornadas del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), en la Ciudad de Buenos Aires. Es que, tras un arranque arrollador, en el que obtuvo dos valiosas victorias en las dos primeras ruedas (ante los maestros internacionales Ilan Schnaider y Tomás Darcyl), luego, como si hubiera graduado sus fuerzas y especulado con el valor del resultado, cosechó cinco empates consecutivos, que, a dos jornadas del final de la competencia, le permiten ubicarse en el puesto expectante de escolta, a solo media unidad de los líderes, y tener a su alcance la posibilidad de sumar su segunda norma de gran maestro. ¿Qué le falta? Sumar un punto en las dos últimas partidas, dos empates, o una derrota y una victoria bastarán para incluir esta segunda performance de gran maestro en su camino en la búsqueda de ese título.

Ya se sabe que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) exige la obtención de tres normas para homologar oficialmente el título. Fausti -como lo llaman sus familiares, amigos y colegas- ya posee una, que la obtuvo en septiembre último en España, y acá en Buenos Aires quedó a un paso de la segunda.

Tal vez por ello, hoy, en la séptima jornada del certamen realizado en homenaje a la memoria de dos queridos ajedrecistas argentinos fallecidos en 2015, los maestros internacionales Jorge Szmetan y Sergio Giardelli, el niño argentino aceptó el empate, sin lucha y casi sin juego (la partida se definió en casi 20 minutos) frente a uno de los punteros al comienzo de la rueda, el gran maestro búlgaro Iván Cheparinov, quien condujo las piezas blancas. Resultó extraño que Faustino, que suele exprimir las posiciones en busca de tener algún contrajuego para sus piezas, esta vez eligiera el camino de la repetición de movimientos para firmar el empate. La igualdad quedó sellada en tan sólo 13 jugadas de una Defensa Berlinesa.

“No me pareció mala la idea de hacer tablas con Faustino; la partida fue corta y el resultado me permitió seguir como líder del torneo”, le contó a Infobae el gran maestro Cheparinov, nacido en Asenovgrad (Bulgaria) hace 39 años.

-¿El empate tal vez le favoreció más a Faustino?

-Tal vez, pero a mí también. Es que estoy algo más viejo y no puedo jugar a ganar todas las partidas (risas). Ahora sólo quedan dos juegos, y hace tanto que no gano un certamen que en verdad ya ni lo recuerdo, así que a lo mejor se da acá, por primera vez en Buenos Aires.

-¿Cómo ves el torneo?

-Muy bien; la organización es lo mejor. Están en todos los detalles.

-¿Y cómo viste a Buenos Aires?

No tuve mucho tiempo de conocerla, pero esta zona de Recoleta y el barrio de Palermo son muy bonitos. En cuanto a la comida, dado que yo vivo en España, diría que no hay tanta diferencia, pero sí es verdad que la carne de aquí es más rica.

Cheparinov -que reside en Valencia- fue cuatro veces campeón de su país, además de representante olímpico, ganador del Open de Gibraltar en 2014, y hace siete años se ubicó entre los 32 mejores ajedrecistas del mundo. Durante años trabajó como asistente del ex campeón mundial, Veselin Topalov, y fue uno de sus acompañantes cuando el búlgaro logró el Mundial de San Luis 2005, en la ciudad de Potrero de los Funes. Tiene buen ojo y le sobra experiencia para hablar de ajedrez.

“Me resulta muy difícil hablar sobre las virtudes de Faustino porque en verdad él aún es muy joven, por lo que es muy temprano para afirmar algo, pero obviamente que tiene todo para llegar muy arriba. Pero yo no lo conozco muy bien, nunca jugué con él, hoy fue la primera vez y jugamos muy poco. Por eso no puedo hablarte de sus virtudes, aunque sólo puedo destacar que lo mejor de su juego tal vez sea su visión táctica”.

-¿Y por qué dudás?

-Es que la vida cambia, los chicos crecen, en fin, hay que esperar para saber qué sucederá con él.

-¿Y si lo comparamos a Faustino con vos a los 12 años?

-No, ahí no. Yo era peor a los 12. Pero era otra época, sin ordenadores. Sí, creo, que empecé a ser bueno a partir de los 15, y al año siguiente llegué a ser un gran maestro. Pero las cosas y los tiempos cambian, y ahora, a los 12 o 13, ya los niños y niñas son muy buenos.

-Faustino es un chico al que le gusta plantearse objetivos. Uno de ellos puede ser lograr el título de gran maestro. ¿Creés que él pueda lograr una norma acá en Buenos Aires?

-En cuanto a que él sea gran maestro no debería importar cuándo lo alcance; si es antes o después de un récord. Su juego ya tiene, y de sobra, la fuerza de un gran maestro. Sí, es verdad, acá tiene chances, pero en el ajedrez nunca se sabe lo que puede suceder.

Lo cierto, más allá del cuidado uso de cada palabra por parte del jugador búlgaro, es que el empate de hoy dejó a ambos (a él y a Faustino) con chances de seguir en la pelea por el campeonato. Y, además, a Fausti en carrera para la segunda performance de gran maestro. Tal vez por ello se lo vio feliz al final del juego, y con alegría participó de los detalles de su partida, junto a su rival y el coordinador de la sala de análisis, el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez Vila. Después de media hora de hilarantes ocurrencias, el pequeño se retiró de la sala, como habitualmente sucede cada tarde, acompañado de sus padres.

El que no pudo sacar provecho de la igualdad del líder (Cheparinov) fue el noruego Aryan Tari (también puntero al comienzo de la jornada), que en su duelo con el gran maestro argentino Sergio Slipak (con blancas), finalizó igualado después de 30 movimientos de un Ataque Torre y más de dos horas de juego. Con un detalle, el argentino llevó la iniciativa de la partida.

También firmaron tablas Julio Granda (Perú) con el argentino Tomás Darcyl; se trató de una defensa Alekhine, en 20 jugadas. Con más lucha fue la igualdad entre el ex campeón argentino Sandro Mareco, con blancas, frente al español Alexei Shirov, tras una Apertura Catalana, en 28 jugadas. La única victoria de la rueda estuvo a cargo del actual campeón argentino, Diego Flores, quien se impuso al joven Ilan Schnaider, de 14 años, luego de 40 jugadas de una Apertura Inglesa.

Este lunes, desde las 15.30, se jugará la octava y penúltima rueda, con estos enfrentamientos: Tari (Noruega, 5 puntos) v. Ilan Schnaider (2), Faustino Oro (4,5) v. Granda (Perú, 2,5), Shirov (España, 4,5) v. Cheparinov (Bulgaria, 5), Darcyl (1,5) v. Flores (4) y Slipak (3,5) v. Mareco (2,5).