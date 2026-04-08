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“Prefiero un campeonato que ser máximo goleador”: la historia de Gabriel Jesus y su consagración en la Premier League

En una entrevista con Rio Ferdinand, el delantero brasileño relata cómo superó la adversidad en Jardim Peri, su adaptación al fútbol inglés y el valor de la unión del vestuario, convirtiéndose en referente de la nueva generación del club londinense

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Gabriel Jesus relata cómo superó la adversidad en Jardim Peri, São Paulo, antes de convertirse en referente de la Premier League (Action Images via REUTERS/Andrew Couldridge)
Gabriel Jesus relata cómo superó la adversidad en Jardim Peri, São Paulo, antes de convertirse en referente de la Premier League (Action Images via REUTERS/Andrew Couldridge)

De la cancha junto a una prisión en una favela de São Paulo hasta convertirse en referente de la Premier League, la trayectoria de Gabriel Jesus impresiona por su fuerza y sinceridad. La fe, el aprendizaje personal y un liderazgo silencioso orientado a la disciplina, la diversidad y la motivación definen la transformación del delantero del club londinense Arsenal en referente para las nuevas promesas inglesas.

En una reciente entrevista con Rio Ferdinand Presents, el programa del exfutbolista inglés Rio Ferdinand, el jugador compartió cómo la adversidad de su infancia en Jardim Peri marcó su carácter y sentó las bases para su carrera en la élite del fútbol inglés. En ese sentido, al recordar su paso por el City y el Arsenal, el delatento aseguró: “Prefiero un campeonato que ser máximo goleador”.

Gabriel Jesus creció en Jardim Peri, un barrio periférico de São Paulo, donde el fútbol fue su refugio frente a la pobreza y la inseguridad. Desde sus primeros años, se propuso sacar adelante a su madre a través del deporte, lo que le permitió superar difíciles obstáculos. El jugador afirma que la cocina familiar, el respaldo materno y su pasión por el fútbol resultaron indispensables para sobreponerse a la adversidad, tanto en Brasil como más tarde en Europa.

Influencias y referentes en la infancia

Neymar es considerado el mejor jugador con quien Gabriel Jesus compartió cancha, según sus declaraciones (REUTERS/Paul Childs)
Neymar es considerado el mejor jugador con quien Gabriel Jesus compartió cancha, según sus declaraciones (REUTERS/Paul Childs)

Las figuras destacadas del fútbol brasileño, como R9, Ronaldinho y Neymar, influyeron en Gabriel Jesus y sus amigos del barrio. En los partidos informales de cinco contra cinco, cada niño se asociaba con su ídolo. El delantero observa que la admiración cambió en la actualidad y lamenta que, para muchos niños, el sueño ya no sea solo ser futbolistas, sino también alcanzar fama y riqueza.

Para Gabriel Jesus, Neymar es el ejemplo máximo de calidad y humildad: “Es el mejor con quien jugué. Es una leyenda dentro y fuera del campo. A veces lo critican sin saber cuánto aporta”, afirmó en Rio Ferdinand Presents.

Adaptación al fútbol inglés y Manchester City

El salto al Manchester City, uno de los principales clubes ingleses, representó un desafío mayor. Jesus llegó a Inglaterra con 19 años y, aunque ya era internacional con Brasil, debió integrarse a un plantel repleto de figuras como Yaya Touré, David Silva y Sergio Agüero. De todos aprendió tanto en lo deportivo como en lo personal.

La exigencia táctica de Pep Guardiola en el Manchester City impulsó a Gabriel Jesus a perfeccionar su técnica y su rapidez mental en el fútbol inglés (Pool via REUTERS/Peter Powell)
La exigencia táctica de Pep Guardiola en el Manchester City impulsó a Gabriel Jesus a perfeccionar su técnica y su rapidez mental en el fútbol inglés (Pool via REUTERS/Peter Powell)

Sobre el trabajo con Pep Guardiola, destaca la exigencia táctica y la atención a los detalles técnicos: “Nunca prohibió que driblara, pero sí pedía más o menos atrevimiento según la zona del campo. Aprendí a controlar el balón con ambos pies y a pensar más rápido”, detalló.

La competencia interna y los constantes cambios de roles lo impulsaron a valorar la resiliencia y la cultura colectiva: “En City y Arsenal entendí que para ganar títulos no puedes ser egoísta. Prefiero un campeonato que ser máximo goleador”.

Superación de lesiones y crecimiento personal

Las lesiones supusieron el periodo más difícil de su carrera. “No pude moverme durante dos meses tras la operación. Ver a mi hija pedir jugar y no poder hacerlo me hizo llorar”, contó Gabriel Jesus en Rio Ferdinand Presents. Durante la recuperación, la familia y la fe fueron su sostén. “Valoro mucho más a mi esposa y comprendí la importancia de priorizar la vida fuera del fútbol”, reconoció.

En el Arsenal, Gabriel Jesus destaca la importancia de la unión y la madurez de una plantilla que combina juventud y mentalidad ganadora (Action Images via REUTERS/Lee Smith)
En el Arsenal, Gabriel Jesus destaca la importancia de la unión y la madurez de una plantilla que combina juventud y mentalidad ganadora (Action Images via REUTERS/Lee Smith)

Esta etapa lo llevó a modificar hábitos alimenticios y a profundizar en sus convicciones religiosas: “Empecé a estudiar para bautizarme y entendí que los momentos duros pueden ser oportunidades de aprendizaje”. La lesión no solo lo transformó como jugador, sino que le permitió estar presente con su familia en momentos determinantes.

El vestuario del Arsenal y la nueva generación

En el vestuario del Arsenal, Gabriel Jesus destaca la unión y madurez del grupo: “Hoy, cualquier suplente puede entrar y cambiar el partido; eso marca la diferencia”, explicó.

Nombres como Declan Rice, Bukayo Saka, Max Dowman y Ethan Nwaneri representan, para él, una nueva generación ambiciosa y capaz. “Declan es un líder, habla mucho y motiva a todos. Saka es humilde y fuerte, será una leyenda en el club. Max y Ethan ya muestran su instinto goleador con solo 16 años”, valoró.

La recuperación de Gabriel Jesus tras la operación le permitió valorar más a su esposa y desarrollar nuevas prioridades fuera del fútbol (REUTERS/David Klein)
La recuperación de Gabriel Jesus tras la operación le permitió valorar más a su esposa y desarrollar nuevas prioridades fuera del fútbol (REUTERS/David Klein)

La diversidad y juventud de la plantilla no disminuyen la exigencia. “En el Arsenal hay un grupo de capitanes y una mentalidad ganadora. A veces me toca estar en el banquillo, pero lo más importante es que gane el equipo”, sostuvo el delantero.

Mentalidad y proyecciones en la Premier League

Gabriel Jesus no esconde su ambición ni la presión sobre el plantel: “Estoy convencido de que este año podemos hacer historia en la Premier League“, dijo en Rio Ferdinand Presents. Opina que gestionar la crítica y la ansiedad, especialmente tras varias temporadas obteniendo el segundo puesto, fortaleció al Arsenal: “La victoria aliviará la carga y permitirá que el equipo juegue con mayor libertad”.

La transformación del club con Mikel Arteta al frente es, a su juicio, remarcable: “El club y Arteta merecen reconocimiento. No es fácil liderar este proyecto tras tres segundos puestos, pero todo cambió”, indicó el delantero, convencido de que la nueva generación del Arsenal sostiene un ciclo ganador.

Gabriel Jesus confía en que el liderazgo de Mikel Arteta y la resiliencia del Arsenal les permitirán hacer historia en la Premier League este año (REUTERS/Dylan Martinez)
Gabriel Jesus confía en que el liderazgo de Mikel Arteta y la resiliencia del Arsenal les permitirán hacer historia en la Premier League este año (REUTERS/Dylan Martinez)

Cada vez que mira atrás, Gabriel Jesus identifica la adversidad y el apoyo familiar como motores fundamentales de su trayectoria. El fútbol le permitió reencontrar la felicidad en situaciones inesperadas y descubrir oportunidades aun en la dificultad.

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