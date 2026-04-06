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El ajedrecista estadounidense Hikaru Nakamura tardó 67 minutos en mover un peón y quedó cerca del récord

Se trata del segundo mayor tiempo de reflexión registrado en la historia de la competencia. El error táctico marcó el desenlace de la partida y dejó a Sindarov como líder del certamen

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En la quinta ronda, el estadounidense dedicó 67 minutos y 44 segundos a una jugada que luego facilitó el triunfo del uzbeko Javokhir Sindarov, quien consolida su posición como aspirante a retar al campeón mundial /via REUTERS
En la quinta ronda, el estadounidense dedicó 67 minutos y 44 segundos a una jugada que luego facilitó el triunfo del uzbeko Javokhir Sindarov, quien consolida su posición como aspirante a retar al campeón mundial /via REUTERS

El Maestro de ajedrez estadounidense Hikaru Nakamura, de 38 años, protagonizó un hecho poco común en la quinta ronda del Torneo de Candidatos al título mundial de ajedrez, al invertir 67 minutos y 44 segundos en su decimotercera jugada frente al uzbeko Javokhir Sindarov, de 20 años, en una sala internacional. El movimiento, realizado con las piezas blancas, convirtió a Nakamura en protagonista del segundo mayor tiempo de reflexión en la historia de la competencia. La jugada elegida terminó por afectar el desarrollo de la partida y derivó en su derrota.

Según el diario deportivo francés L’Équipe, Nakamura abrió el juego con un Gambito Marshall, estrategia que implica el sacrificio de dos peones en las primeras jugadas a cambio de mayor iniciativa ofensiva. Sindarov respondió con un enroque temprano, buscando proteger a su rey frente al avance de las blancas. La tensión llegó a su punto máximo cuando el estadounidense se detuvo durante más de una hora antes de mover un peón a h4, una decisión que sorprendió a expertos y público.

La decisión del maestro, desató debates entre analistas y fanáticos. La computadora de análisis utilizada para la retransmisión oficial del torneo —un motor de ajedrez basado en inteligencia artificial ampliamente empleado por la organización en eventos internacionales— sugería que la mejor alternativa era mover el caballo a e4, lo que habría permitido mantener la presión.

La decisión de invertir más de una hora en el movimiento número trece permitió el avance de Javokhir Sindarov, cuya respuesta precisa debilitó la posición del Maestro estadounidense en la competencia internacional - REUTERS
La decisión de invertir más de una hora en el movimiento número trece permitió el avance de Javokhir Sindarov, cuya respuesta precisa debilitó la posición del Maestro estadounidense en la competencia internacional - REUTERS

Según el diario deportivo, la jugada h4 no solo le hizo perder la ventaja, sino que permitió a Sindarov lanzar un contraataque casi inmediato. El uzbeko solo necesitó dos minutos para responder y, después de 41 movimientos, consiguió la victoria.

El récord de Nakamura en el Torneo de Candidatos

Además, el tiempo de reflexión de Nakamura se ubicó como el segundo más largo registrado en el Torneo de Candidatos, solo superado por Aleksandr Grischuk, quien en la edición de 2021 tardó 72 minutos en decidir una jugada. El reglamento de la competencia otorga a cada jugador 120 minutos para los primeros 40 movimientos, más 30 minutos adicionales y un incremento de 30 segundos por jugada realizada, lo que obliga a administrar cuidadosamente cada segundo.

Tras la partida, Sindarov comentó: “No esperaba que Hikaru jugara h4, y tampoco entiendo su estrategia. Creo que dedicar una hora a una sola jugada fue un grave error”. El joven uzbeko aprovechó la oportunidad para consolidar su ventaja en el marcador general del torneo, que lo acerca cada vez más a la posibilidad de enfrentar al campeón mundial, Gukesh Dommaraju.

Por su parte, la reacción de Nakamura después de la derrota fue crítica con su propio equipo de trabajo. Señaló la falta de preparación al no haber estudiado en profundidad la variante de enroque utilizada por Sindarov. Según L’Équipe, Nakamura afirmó que su equipo de entrenadores no incluyó esa posibilidad en el material de estudio previo al torneo.

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El maestro estadounidense analizó su jugada número trece durante más de una hora, realizando un movimiento que permitió el contraataque de su oponente, circunstancia que afectó el resultado final del encuentro - vía Reuters

Impacto del movimiento y reacciones de los protagonistas

A partir de este resultado, las posibilidades de Nakamura de ganar el torneo se vieron reducidas. El estadounidense sumó 1,5 puntos tras cinco rondas, con una victoria, una derrota y tres empates. Por el contrario, Sindarov lidera la tabla y se perfila como el principal candidato a retar al campeón mundial. La competencia reúne a los mejores ajedrecistas del mundo y exige manejo del tiempo bajo presión.

El certamen se destaca por una dinámica en la que cualquier error puede definir el rumbo de la clasificación. La gestión del tiempo de reflexión se vuelve un factor clave para el éxito, ya que perder minutos en una jugada puede alterar las chances de los favoritos. El torneo continuará a lo largo de la semana, con Sindarov como protagonista y Nakamura obligado a buscar una recuperación si aspira a disputar el título mundial.

La larga pausa de Nakamura en la jugada 13 se inscribe entre los momentos más comentados del ajedrez de élite. El desenlace de la partida y la reacción de los protagonistas mantienen la atención de la comunidad ajedrecística internacional, mientras el torneo avanza hacia su definición.

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