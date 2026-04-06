El viaje solidario de Paula Pareto para atender a pacientes en Chaco: “El sueño se hizo realidad”

Paula Pareto asiste a un adulto mayor durante su viaje solidario de salud en Chaco como parte de una iniciativa comunitaria

Paula Pareto es parte de la historia grande del deporte argentino. Este año se cumplirá una década de su icónica consagración en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando logró la primera medalla de oro para una deportista en una competencia individual tras conquistar el título en la prueba de menos de 48 kilos en el judo femenino. Tras su retiro de la disciplina hace casi seis años, la médica traumatóloga ganó aún más seguidores por su forma de ser y su actitud frente al día a día con mensajes de superación constantes.

En las últimas horas, una publicación de la Peque se hizo viral. En medio de la celebración de la Semana Santa, la hoy vicepresidente del Comité Olímpico Argentino viajó a Chaco y fue parte de una movida solidaria para ayudar a la población de diferentes localidades de la provincia del norte argentino. “Los objetivos se buscan y se cumplen! El sueño por el que empecé a estudiar medicina se hizo realidad en esta semana santa y fue así de feliz!”, dijo la traumatóloga en una publicación en su cuenta de Instagram que tuvo más de 73 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

En su mensaje, Pareto contó el proceso que atravesó durante el último fin de semana. “Arrancamos jueves 5 AM desde casa para llegar directo a las 19hs a Tres Isletas, Chaco. Primer objetivo, Hospital zonal. A las 22 hs terminamos y a descansar en nuestro alojamiento en la escuela de la ciudad que nos brindó el lugar donde descansar en estos días. Viernes y sábado visitamos 2 pueblitos más en jornadas que arrancamos 7 am y cerramos a las 22hs. Rotos SI, felices SI!”, agregó la ex judoca.

La judoca y médica Paula Pareto, sonriente, ofrece atención médica a una persona como parte de su viaje solidario

“Así fueron estas jornadas de trabajo con un equipo que compartimos la pasión de poder aportar algo real al equipo de vida que compartimos en el mundo. Creo que no es justo que por nacer lejos de las grandes ciudades existan familias que no cuenten con los recursos necesarios para tener la vida digna y feliz como todos merecen. Como siempre digo, cuando algo no me gusta, intento hacer lo que puedo desde mi lado para aportar al cambio. Aunque sea aportar este granito de arena y hacerme sentir útil en mi profesión y como persona en la vida”, concluyó Paula, que compartió más de 10 fotos en las que mostró cómo atendió a los pacientes y sus días en el Chaco.

Como era de esperarse, la publicación generó respuestas de parte de los seguidores de la histórica atleta que hoy es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). “Un ejemplo de ser humano”, fue alguno de los mensajes que recibió la también campeona del mundo de judo y múltiple medallista panamericana.

La asociación civil llamada Todo por Todos, dedicada a la asistencia sanitaria en el norte de la Argentina, también destacó la labor de Pareto. “Fuimos a dar una mano, volvimos movilizados, inspirados, muertos de cansancio pero con el corazón lleno de felicidad. Ver a médicos y estudiantes trabajando de manera altruista en el medio del monte chaqueño con sus comunidades hizo que a partir de ahora sean nuestros nuevos héroes de carne y hueso. Qué decirte amiga Pau que no te haya dicho”, agradeció la entidad la tarea de Peque en Chaco.

Las fotos del viaje solidario de Paula Pareto:

La judoca Paula Pareto, vestida con uniforme médico, atiende a una persona sentada en una silla, en Chaco

Paula Pareto, reconocida deportista y médica, junto a su equipo y miembros de la comunidad local

Paula Pareto junto a colegas médicas durante su misión solidaria Chaco

La campeona olímpica en Río 2016 junto a un bebé

Peque en una tienda tras atender a un paciente

Pareto sonríe junto a un colaborador mientras participa en una jornada de asistencia médica como parte de su viaje solidario a Chaco