Fue uno de los mejores futbolistas de los 90, brilló en el Ajax, el Barcelona y el Liverpool y vuelve a jugar a los 55 años

Litmanen, en un partido de las leyendas del Ajax (Reuters/Jason Cairnduff)

El retorno de Jari Litmanen al fútbol profesional a los 55 años ha captado la atención internacional: fue registrado como jugador en el Tallinna Kalev III de Estonia. Quince años después de su retiro, el histórico mediocampista ofensivo vuelve oficialmente a las canchas y refuerza su legado en el fútbol europeo.

Litmanen, leyenda del Ajax, figura central de la selección finlandesa y ex Barcelona, ha sido inscripto para disputar la próxima temporada con el tercer equipo del Tallinna Kalev, que compite en la cuarta división estonia. Su regreso se produce tras una carrera destacada por títulos internacionales y por ser referencia en clubes de primer nivel, situándolo nuevamente en el centro de la escena deportiva a más de una década de su último partido profesional.

Conocido como “El Rey” del fútbol finlandés, Litmanen fue pieza clave en la obtención de la Liga de Campeones de 1995 con el Ajax Ámsterdam. Además del conjunto neerlandés, vistió las camisetas de grandes equipos como el Liverpool y el Barcelona, y cerró su etapa profesional en el HJK Helsinki en 2011, cuando sumó su único título de liga en Finlandia. En total, cosechó 23 trofeos oficiales y fue considerado como uno de los mejores futbolistas de la década del 90.

Durante los últimos diez años, el exjugador ha mantenido una presencia activa entre Estonia y Finlandia. Su familia reside en Tallin, mientras que él ejerce como comentarista deportivo en Helsinki, consolidando vínculos personales y laborales en ambos países. Litmanen, quien disputó 137 partidos internacionales con Finlandia, lleva una década vinculado al entorno del fútbol estonio y mantiene una imagen de referente en ambas orillas del mar Báltico.

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El regreso de una leyenda al fútbol estonio

La incorporación de Litmanen al Tallinna Kalev III ha generado sorpresa e ilusión en el ambiente futbolístico estonio. El equipo milita en la cuarta categoría nacional y pertenece a Ragnar Klavan, exdefensor del Liverpool. El anuncio del regreso del histórico mediocampista, que supo desempeñarse en los elencos de leyendas del Ajax y el Barcelona, ha desatado reacciones de admiración, con recuerdos de su época dorada en Países Bajos y mensajes de seguidores, que lo destacaron como “El rey de Finlandia” y “Él era mi ídolo de la infancia cuando jugaba para el Ajax. Era tan bueno”.

La decisión de retomar los entrenamientos con un equipo federado se entiende también desde una dimensión familiar. En octubre pasado, Litmanen se sumó de manera extraordinaria al equipo juvenil Tallinna Kalev Juunior, donde saltó al campo con sus hijos Caro y Bruno, de 17 y 19 años, respectivamente. Sobre esa experiencia, subrayó: “Compartir el campo con ellos así fue increíble”.

En ese encuentro, la figura internacional pasó inadvertida para muchos jóvenes, pero sus padres reconocieron su trayectoria y celebraron su presencia. Este episodio reforzó la motivación personal de Litmanen para volver a un vestuario federado, donde el aspecto deportivo y el vínculo sentimental se fusionan.

La expectativa alrededor de su reestreno con el Tallinna Kalev III ha revitalizado la atención sobre el fútbol local. Para los jugadores jóvenes, la oportunidad de compartir el césped con una leyenda como Litmanen ha generado entusiasmo y un vínculo directo con la historia del deporte europeo. El propio Litmanen ha experimentado que, a pesar del paso del tiempo y de las divisiones, su legado sigue vivo entre las nuevas generaciones. Y su talento continúa intacto.

Edgar Davids levanta el trofeo de la Champions League junto a Finidi George, Jari Litmanen y Nwankwo Kanu tras vencer con el Ajax al AC Milan en la final (Reuters/Corey Ross/File photo)