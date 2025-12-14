El asado que preparó Alexis Mac Allister en Inglaterra y abrió el debate sobre el punto de la carne: la tabla que causó furor

El mediocampista argentino mostró el paso a paso en sus redes sociales

El futbolista argentino Alexis Mac Allister compartió desde Inglaterra su experiencia preparando un asado, revelando su preferencia por el punto de cocción de la carne. La jornada, documentada en un video, mostró cómo el jugador del Liverpool mantiene vivas las tradiciones argentinas a pesar de la distancia, y cómo adapta técnicas y sabores para recrear el clásico ritual en su residencia europea.

Durante la preparación, Mac Allister lució una remera de la selección argentina y un short de Argentinos Juniors, el club donde debutó en Primera División. Encendió el fuego con carbón y maderas, y destacó la importancia de contar con buena materia prima. “Que nunca nos falte el asadito. Pudimos conseguir carne”, expresó en el video difundido en su cuenta de Instagram. En la parrilla dispuso chorizos, un corte similar al vacío y morrones de tres colores rellenos con huevo, mostrando una variedad de recetas típicas.

En el tramo final de la grabación, Mac Allister exhibió el resultado de su asado y detalló su método para lograr una cocción óptima. Uno de los consejos que compartió fue dejar reposar la carne entre 10 y 15 minutos sobre una tabla tras retirarla del fuego, con el objetivo de que los jugos se concentren. Al cortar la pieza, mostró que su preferencia es el punto algo rojizo, es decir, cocida por fuera pero aún jugosa en el interior. En ese sentido, el propio volante abrió el debate, debido a que preguntó: “¿Qué punto de la carne es ideal?“.

Mac Allister en la parrilla

Además, el futbolista utilizó un pedazo de cartón para cubrir la carne durante la cocción, una técnica que causó reacciones de todo tipo, ya que hubo quienes la celebraron y otros que la criticaron en los comentarios.

Otro de los puntos que destacaron sus seguidores fue la tabla donde cortó las piezas: era una representación de la jugada que terminó en el segundo gol de la selección argentina frente a Francia en la final del Mundial 2022, aquella que se inició con un pase del propio Mac Allister para Lionel Messi y que continuó con una combinación entre Julián Álvarez y el mediocampista del Liverpool para finalizar con un toque sutil de Ángel Di María sobre la salida de Hugo Lloris.

El Liverpool, por su parte, vive horas agitadas por la reciente confrontación entre Arne Slot y el egipcio Mohamed Salah, que había manifestado su malestar por la falta de minutos que le otorgaba el entrenador.

Consultado por ESPN sobre el clima interno, Mac Allister optó por un mensaje conciliador, aunque sin restar gravedad a la situación: “Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando… pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar”.

El argentino subrayó la importancia de priorizar el interés colectivo: “Mo es grande y tomó su decisión. Nosotros estamos del lado de Liverpool, todos queremos lo mejor para el club. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto y que Mo pueda seguir con nosotros”.

La reacción de Salah, en cambio, fue mucho más contundente. El delantero expresó: “Estoy muy, muy decepcionado. Es la primera vez en mi carrera que estoy tres partidos en el banco. No sé por qué ya no tengo relación con el entrenador. Para mí es inaceptable”. Además, manifestó sentirse “traicionado” por el club tras la reciente extensión de su contrato.

De todos modos, el delantero egipcio volvió a ser protagonista al ingresar en el primer tiempo de la victoria 2-0 frente al Brighton y asistir en uno de los goles, lo que permitió a los Reds sumar tres puntos y acercarse nuevamente a los puestos de vanguardia del campeonato inglés.