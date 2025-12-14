Deportes

Cuánto dinero embolsó Estudiantes tras salir campeón del Torneo Clausura: la marcada diferencia con otras ligas del mundo

El Pincha se quedó con un cheque de 500 mil dólares que otorga la Conmebol y se llevó el 70% de la recaudación por venta de tickets en Santiago del Estero

Estudiantes se quedó con el
Estudiantes se quedó con el título del Clausura y con un cheque de 500 mil dólares

Estudiantes se apoderó del título de campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing en una infartante definición por penales, pero también con el boleto a la Libertadores 2026 y el acceso al duelo del Trofeo de Campeones ante Platense. El trofeo le dio, además, un premio económico.

La Liga Profesional otorgó un cheque de 500 mil dólares al campeón del Apertura (Platense) y otro por la misma suma para el ganador de esta noche en Santiago del Estero, sumas que aporta la Conmebol tal cual lo hace con todas las federaciones. Además, el vencedor del partido en el Estadio Único Madre de Ciudades se llevó el 70 % de la recaudación, descontados los gastos de organización. Para la final del Clausura se pusieron a la venta alrededor de 33.500 entradas para la definición del torneo argentino (13.500 para el Pincha y 20 mil para la Academia), con valores que rondaban entre los 50 mil y 150 mil pesos. Es decir que, de base, embolsaron al menos un millón de dólares en concepto de recaudación.

El acceso al título nacional otorgó también al campeón la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, lo que representa un ingreso base de 3 millones de dólares solo por participar en la fase de grupos, de acuerdo con los montos distribuidos en la última edición. Esta suma constituye una de las principales fuentes de ingresos anuales para los clubes argentinos.

En este contexto, el certamen argentino se ubica por debajo de la mayoría de los campeonatos sudamericanos en cuanto a premios. Flamengo, flamante campeón del Brasileirao, embolsó más de 53 millones de reales según informó UOL. Es decir, casi 10 millones de dólares. Con Brasil liderando el ranking de la región, Bolivia le entregó 1 millones de dólares al flamante campeón Always Ready, según el medio Red Uno. Una cifra similar reparte el certamen uruguayo, apoyándose en ambos casos en el fondo que aporta Conmebol.

En Chile, por ejemplo, Coquimbo se coronó campeón recientemente y embolsó 1 millón 600 mil de dólares (1 millón de Conmebol y 600 mil dólares que otorgó la ANFP), según detalló T13. Universitario de Perú se llevó un cheque por casi un millón de dólares tras su reciente título (354 mil dólares del Consorcio y 600 mil por aporte de Conmebol). Paraguay le dio 540 mil dólares a Cerro Porteño según informes del medio La Nación de ese país.

La diferencia con las principales ligas europeas es notoria. El último campeón de la Serie A de Italia, Napoli, recibió 32,6 millones de euros (unos 38 millones de dólares); en la Liga de España, el Barcelona obtuvo 58 millones de euros (cerca de 68 millones de dólares), y en la Premier League de Inglaterra, el Manchester City percibió 76,3 millones de euros (más de 89 millones de dólares), según datos de Marca y NBC.

En Europa, la mayor parte de los premios proviene de la venta de derechos televisivos y acuerdos comerciales, distribuidos según el desempeño y la audiencia global de los clubes. En Sudamérica, la recaudación local y la distribución directa de la Conmebol siguen siendo las principales fuentes.

El cierre de la temporada 2025 del fútbol argentino contempla dos definiciones: la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, que enfrentará a Platense y Racing el 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25.000 espectadores.

