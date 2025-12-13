La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

Gerardo Ameli, hermano del Coco, dirigirá a la selección de Perú (Crédito: Deportivo Garcilaso)

La selección de Perú contará con un entrenador argentino para el amistoso que disputará ante Bolivia el próximo 21 de diciembre en la ciudad de Chincha, con motivo de la inauguración del estadio Félix Castillo Tardío. La designación de Gerardo Ameli, hermano del Coco Ameli —ex jugador de River y San Lorenzo—, responde a una decisión inusual: la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú fue la responsable de su nombramiento, y no la Federación Peruana de Fútbol, ya que el estatuto de la asociación le otorga la organización de un partido de selección por año.

El futuro del mando del banco de suplentes peruano tras este encuentro permanece incierto. De acuerdo a lo publicado en el medio El Comercio de Perú, la Federación deberá definir quién asumirá la dirección técnica de la selección con vistas a la clasificación para la Copa del Mundo 2030, después de que el equipo quedara fuera del próximo Mundial. El principal candidato es el argentino Gustavo Álvarez, quien tuvo una temporada destacada al frente de Universidad de Chile.

La decisión se tomó luego de que Manuel Barreto, quien estuvo provisionalmente al frente de la Bicolor durante las fechas FIFA recientes, regresara a trabajo como jefe del Departamento de Selecciones Nacionales juveniles y no aceptara continuar con el equipo mayor para el amistoso.

La última vez que la selección de Perú logró la clasificación mundialista fue bajo la conducción de Ricardo Gareca, quien llevó al equipo a Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 el combinado incaico fue eliminado en el repechaje.

Perú no pudo clasificar al Mundial 2026 (Crédito: Conmebol)

Gerardo Ameli, de 55 años y oriundo de Rosario, llega a este compromiso tras clasificar a Alianza Atlético a la Copa Sudamericana y lograr el 58 % de los puntos en la tabla anual, el mejor registro en la historia del club. De todos modos, el elenco peruano informó el pasado 27 de noviembre su ciclo llegó a su fin.

La relación de Ameli con el fútbol peruano es extensa. En septiembre de 2019, asumió el mando del UTC de Cajamarca y, solo dos meses después, fue anunciado como director técnico de Ayacucho FC. Bajo su liderazgo, el equipo logró conquistar el Torneo Clausura 2020 de la Primera División, lo que significó su primer título profesional como entrenador. Esa consagración también significó la clasificación a la Copa Libertadores.

Su trayectoria por tierras peruanas comenzó en equipos como Sport Rosario y Deportivo Municipal, y se enriqueció trabajando en las divisiones formativas de Sporting Cristal. Ameli siguió sus pasos hacia Chile, más precisamente al club Deportes Antofagasta. Allí protagonizó una campaña histórica que desembocó en la clasificación de la institución a la Copa Sudamericana 2019, aunque el paso siguiente fue la destitución en mayo del mismo año debido a los resultados adversos en liga.

En el fútbol peruano, Ameli también condujo al Cienciano, equipo al que se incorporó el 16 de agosto, bajo la promesa de un nuevo ciclo para la institución. No obstante, en junio de 2022, y tras quedar fuera de la lucha por el título en el Torneo Apertura, se oficializó la finalización anticipada de su vínculo con el club.

No solo el ámbito peruano ha sido escenario de su carrera. El 25 de noviembre de 2022, Unión La Calera de Chile anunció su llegada como nuevo estratega. Sin embargo, la falta de resultados durante la temporada derivó, el 11 de mayo de 2023, en un nuevo despido.