Deportes

La imponente estatua de 21 metros con la que India homenajeará a Messi durante su visita: trabajaron 45 personas durante 27 días

El astro argentino será parte de la gira especial “GOAT Tour” y el país asiático preparó una escultura de gran magnitud

Guardar
El astro será homenajeado en el país asiático

Lionel Messi se prepara para develar una imponente estatua de 21 metros de altura en la India, en el marco de una gira especial denominada “GOAT Tour”, organizada tras sus recientes logros con Inter Miami. Según informó BBC, la escultura será presentada en la ciudad de Calcuta este sábado, marcando el inicio de un recorrido que llevará al futbolista y a dos de sus compañeros de equipo, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, por varias ciudades del país asiático.

La gira, que se extenderá durante tres días, contempla visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento comenzará a las 10:30 de la mañana, hora local, y permitirá a los aficionados acercarse a la figura de Messi no solo a través de la monumental estatua, sino también mediante la experiencia de la zona de fans “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por motivos de seguridad, Leo seguirá la ceremonia desde su hotel. Además, se presentará un mural de grandes dimensiones con la imagen de la Pulga.

En Hyderabad, el rosarino participará en la GOAT Cup en el estadio Internacional Rajiv Gandhi, donde se celebrará un partido de celebridades en formato siete contra siete y un concierto en su honor.

Parte de los homenajes de
Parte de los homenajes de India a Messi (REUTERS/Sahiba Chawdhary)

La estatua, que requirió 27 días de trabajo por parte de un equipo de 45 personas, representa un nuevo homenaje internacional a la trayectoria del capitán de la selección argentina. Messi, de 38 años, ya había sido honrado con una escultura de bronce en Argentina en 2016, y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó recientemente que el club catalán está trabajando en una estatua para el estadio Nou Camp.

El programa de actividades contempla, además, una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup. Esta será la segunda visita de Messi a la India, tras su paso en 2011 con la selección argentina para disputar un amistoso frente a Venezuela.

Messi acumuló 46 goles en 53 partidos durante 2025, una cifra que lo posiciona junto a figuras como Kylian Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Erling Haaland (52), quienes militan en ligas europeas de mayor prestigio. Además, el rosarino sumó 28 asistencias con el Inter Miami, distribuidas entre la fase regular (19) y los playoffs (9), según la página oficial de la MLS.

En el plano individual, la campaña 2025 se ubica como la décima más productiva en la carrera de Messi en cuanto a goles, superando incluso algunas de sus temporadas en el Barcelona. Su mejor registro sigue siendo el de 2012, cuando anotó 91 goles entre el club catalán (79 en 60 partidos) y la selección argentina (12 en 9 partidos). El balance total de su trayectoria profesional asciende a 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos, distribuidos entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).

El repaso de las mejores temporadas goleadoras de Messi confirma la vigencia del astro argentino. En 2025, sus 46 goles lo sitúan en el décimo puesto de su propio ranking anual, por detrás de campañas como la de 2010 (60 goles), 2011 (59), 2016 (59), 2014 (58), 2017 (54), 2015 (52), 2018 (51), 2019 (50) y 2013 (45). Además, en 2021 sumó 43 goles entre Barcelona, PSG y la selección argentina, mientras que en 2024 y 2023 registró 29 y 28 tantos respectivamente.

Temas Relacionados

Lionel MessiIndiadeportes-argentinaInter Miami

Últimas Noticias

Boca Juniors enfrenta a Vélez por la final del Trofeo de Campeones de la Reserva: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Fortín ponen en juego el último título del año en la categoría que antecede a la Primera de cada club. Desde las 20 por LPF Play, ESPN, Disney+ y TNT Sports

Boca Juniors enfrenta a Vélez

El video del accidente en el que quedó envuelto el histórico Williams de Carlos Reutemann en una competencia

El mítico vehículo con el que Lole obtuvo el subcampeonato en la temporada 1981 sufrió un accidente en Abu Dhabi

El video del accidente en

El sentido mensaje de Ángel Di María tras la salida de Ariel Holan de Rosario Central: la respuesta del entrenador

Fideo se expresó en redes sociales luego de la noticia del sorpresivo alejamiento del DT. El presidente del club, Gonzalo Belloso, también envió un mensaje

El sentido mensaje de Ángel

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

El lateral derecho de 37 años recordó las citaciones del Patón Bauza a la Argentina, su cercanía a Leo en esas concentraciones y la ocasión en la que se enfrentó a CR7 en la final del Mundial de Clubes 2014

8 frases de Buffarini: de

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

La previsión de temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas preocupa a organizadores, equipos y aficionados. Cuáles son los protocolos de prevención que se establecerán para garantizar la seguridad y el desarrollo de los partidos durante el torneo

¿El Mundial 2026 en jaque
MALDITOS NERDS
Call of Duty lidera el

Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO
La última polémica de Amy

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París