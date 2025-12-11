La imponente estatua de 21 metros con la que India homenajeará a Messi durante su visita: trabajaron 45 personas durante 27 días

El astro será homenajeado en el país asiático

Lionel Messi se prepara para develar una imponente estatua de 21 metros de altura en la India, en el marco de una gira especial denominada “GOAT Tour”, organizada tras sus recientes logros con Inter Miami. Según informó BBC, la escultura será presentada en la ciudad de Calcuta este sábado, marcando el inicio de un recorrido que llevará al futbolista y a dos de sus compañeros de equipo, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, por varias ciudades del país asiático.

La gira, que se extenderá durante tres días, contempla visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento comenzará a las 10:30 de la mañana, hora local, y permitirá a los aficionados acercarse a la figura de Messi no solo a través de la monumental estatua, sino también mediante la experiencia de la zona de fans “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por motivos de seguridad, Leo seguirá la ceremonia desde su hotel. Además, se presentará un mural de grandes dimensiones con la imagen de la Pulga.

En Hyderabad, el rosarino participará en la GOAT Cup en el estadio Internacional Rajiv Gandhi, donde se celebrará un partido de celebridades en formato siete contra siete y un concierto en su honor.

Parte de los homenajes de India a Messi (REUTERS/Sahiba Chawdhary)

La estatua, que requirió 27 días de trabajo por parte de un equipo de 45 personas, representa un nuevo homenaje internacional a la trayectoria del capitán de la selección argentina. Messi, de 38 años, ya había sido honrado con una escultura de bronce en Argentina en 2016, y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó recientemente que el club catalán está trabajando en una estatua para el estadio Nou Camp.

El programa de actividades contempla, además, una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup. Esta será la segunda visita de Messi a la India, tras su paso en 2011 con la selección argentina para disputar un amistoso frente a Venezuela.

Messi acumuló 46 goles en 53 partidos durante 2025, una cifra que lo posiciona junto a figuras como Kylian Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Erling Haaland (52), quienes militan en ligas europeas de mayor prestigio. Además, el rosarino sumó 28 asistencias con el Inter Miami, distribuidas entre la fase regular (19) y los playoffs (9), según la página oficial de la MLS.

En el plano individual, la campaña 2025 se ubica como la décima más productiva en la carrera de Messi en cuanto a goles, superando incluso algunas de sus temporadas en el Barcelona. Su mejor registro sigue siendo el de 2012, cuando anotó 91 goles entre el club catalán (79 en 60 partidos) y la selección argentina (12 en 9 partidos). El balance total de su trayectoria profesional asciende a 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos, distribuidos entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).

El repaso de las mejores temporadas goleadoras de Messi confirma la vigencia del astro argentino. En 2025, sus 46 goles lo sitúan en el décimo puesto de su propio ranking anual, por detrás de campañas como la de 2010 (60 goles), 2011 (59), 2016 (59), 2014 (58), 2017 (54), 2015 (52), 2018 (51), 2019 (50) y 2013 (45). Además, en 2021 sumó 43 goles entre Barcelona, PSG y la selección argentina, mientras que en 2024 y 2023 registró 29 y 28 tantos respectivamente.