El argentino Kevin Vallejos afrontará una pelea clave en la UFC contra Giga Chikadze: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino Chino Vallejos se enfrentará a Giga Chikadze con el objetivo de entrar al top 15 de peso pluma en la UFC (@ufc)

Kevin Vallejos enfrentará el mayor reto de su carrera en el UFC Apex de Las Vegas, donde buscará derrotar a Giga Chikadze y así ingresar por primera vez al ranking de peso pluma (66 kg) de la organización. El combate, programado como la pelea coestelar del evento UFC Vegas 112, representa una oportunidad única para el joven argentino de 24 años, quien podría posicionarse entre los quince mejores de la división con apenas tres presentaciones oficiales en la compañía. La cartelera estelar comenzará a las 00:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo a través de Fox Sports 2 y Disney+.

En la antesala de este enfrentamiento, Vallejos compartió con Infobae sus sensaciones y expectativas, destacando la preparación realizada y la magnitud del desafío: “Sabemos que es una pelea dura. Es un peleador experimentado, con muchas peleas tanto en UFC como fuera de la compañía. Hicimos un campamento muy bueno en Brasil, con tiempo y estrategia. Sabemos que va a ser una pelea difícil, pero vamos a salir confiados y con la cabeza de que vamos a ganar y noquearlo”, afirmó el marplatense, quien también confirmó la firma de su segundo contrato con UFC.

El argentino, apodado El Chino, llega a este combate con un récord profesional de 16 victorias y una sola derrota, además de cinco triunfos consecutivos, los dos últimos dentro de UFC. Su debut en la compañía se produjo en marzo de este año, cuando logró un nocaut que lo posicionó como una de las promesas más destacadas de la región, al punto de ser comparado con Ilia Topuria. En agosto, volvió a imponerse, esta vez por decisión, ante el estadounidense Danny Silva, consolidando su ascenso meteórico y su madurez competitiva. Su debut en la categoría fue con un demoledor KO sobre Seungwoo Choi.

Kevin Vallejos habló con Infobae en la previa a su pelea

Por su parte, Giga Chikadze, conocido como El Ninja, ostenta un récord de quince victorias y cinco derrotas. El georgiano de 37 años atraviesa un momento complejo, tras caer en sus dos últimas presentaciones: primero ante Arnold Allen en julio de 2024 y luego frente a David Onama en abril de 2025, ambas por decisión unánime. Su última victoria data de agosto de 2023, cuando superó a Alex Cáceres.

Actualmente, Chikadze ocupa el puesto quince del ranking de peso pluma, el último lugar disponible, lo que convierte este duelo en una instancia decisiva tanto para su futuro como para el de Vallejos.

Nacido en Batán, a menos de veinte kilómetros de Mar del Plata, Vallejos se inició en las artes marciales mixtas por entretenimiento, sin un objetivo claro, pero pronto transformó esa afición en una pasión y una carrera profesional. Antes de llegar a UFC, fue múltiple campeón de Samurai Fight House en Argentina, lo que le permitió dar el salto internacional. Su irrupción en la élite ha sido tan rápida como inesperada, ya que la mayoría de los peleadores alcanzan su mejor nivel cerca de los treinta años, mientras que él, con apenas veinticuatro, ya se encuentra ante una oportunidad que pocos logran en tan corto tiempo.

El argentino Vallejos mantiene un récord personal de 16-1, mientras que ganó sus dos peleas en la UFC (Foto: UFC oficial)

El combate del sábado no solo representa la posibilidad de que Vallejos desbanque a un veterano del top 15, sino también la chance de consolidar el crecimiento de las artes marciales mixtas en Argentina, un objetivo que el propio luchador considera central en su carrera. “Los sueños están para cumplirse y no hay barreras que los limiten, ni mucho menos la edad puede ser tomada como un condicionante”, expresó Vallejos, reflejando la convicción con la que encara este desafío.

El evento UFC Vegas 112 marcará el cierre de la temporada 2025 para la organización y tendrá a un argentino como protagonista en una de las peleas más relevantes de la noche. Vallejos, con dos victorias en UFC y una racha de cinco triunfos consecutivos, buscará aprovechar esta oportunidad prematura e inesperada para escalar posiciones y consolidarse como una de las figuras emergentes del peso pluma mundial.

La cartelera completa

Cartelera estelar - inicio previsto para las 24* del sábado

Brandon Royval vs. Manel Kape - peso mosca (única pelea a cinco rounds)

Giga Chikadze vs. Kevin Vallejos - peso pluma

Cesar Almeida vs. Cezary Oleksiejczuk - peso medio

Melquizael Costa vs. Morgan Charrière - peso pluma

Kennedy Nzechukwu vs. Marcus Buchecha - peso pesado

King Green vs. Lance Gibson Jr. - peso catchweight (pactado)

Peleas Preliminares - inicio previsto para las 21* del sábado

Amanda Lemos vs. Gillian Robertson - peso paja femenino

Joanderson Brito vs. Isaac Thomson - peso pluma

Neil Magny vs. Yaroslav Amosov - peso wélter

Sean Sharaf vs. Steven Asplund - peso pesado

Melissa Croden vs. Luana Santos - peso gallo femenino

Allen Frye Jr. vs. Guilherme Pat - peso pesado

Jamey-Lin Horth vs. Tereza Bleda - peso mosca femenino

*Todos los horarios se corresponden con la hora estándar de Argentina.