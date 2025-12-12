Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

Faustino Oro y Alexei Shirov, cara a cara

“Faustino Oro tiene un talento excepcional; en el historial del ajedrez no hubo gente que alcanzara el nivel que él posee con 12 años. Hasta Magnus Carlsen -para muchos el mejor jugador jamás visto- lo tuvo más tarde, después de los 13 años”. Así, el español de origen letón, Alexei Shirov, de 53 años, comenzó la charla con Infobae, después de haberse debatido en una intensa partida que acabó en tablas, tras 39 jugadas de una defensa Francesa, con el pequeño prodigio argentino Faustino Oro, por la cuarta rueda del IV Magistral Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Ambos son punteros con 3 unidades, acompañados por el campeón argentino Diego Flores y el noruego Aryan Tari.

-¿Y vos cómo jugabas a los 11 o 12 años?

-No, yo a esa edad era un “pajarillo” (risas).

-Pero en tu infancia no existían las máquinas ni la tecnología de ahora...

-No importa, ni siquiera tomaba el ajedrez en serio. En Riga (capital de Letonia) yo empecé a jugar en serio después de los 14 años, cuando logré el tercer puesto en un campeonato en mi país.

Alexei Shirov durante la partida

Tal vez, porque su ascenso en el mundo de los trebejos fue tan electrizante como las hazañas a las que nos acostumbró el niño nacido en el barrio de San Cristóbal, el letón Shirov tiene autoridad en el ajedrez para decir y opinar lo que le dé la gana. A los 16 años se consagró Campeón Mundial Juvenil, a los 18 fue gran maestro y a los 22 era el tercer mejor jugador del mundo detrás de Kasparov y Karpov. Está de visita en el país desde hace dos meses; se paseó jugando ajedrez por Villa Martelli, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Río Grande, Tierra del Fuego y Chile. Sin dudas, es una de las estrellas del certamen en homenaje a los recordados maestros argentinos, Jorge Szmetan y Sergio Giardelli.

-¿Qué cosas te sorprenden de Faustino?

-Me sorprende que haya alcanzado este nivel, con un estilo de juego universal. Y no lo hizo con 12 años, sino con 11, porque hace un año ya era un jugador formado y completo. Y sin dudas eso sí que es impresionante.

-¿Tuviste la posibilidad de hablar con él?

-Sí, coincidimos en España; allí jugamos por primera vez un torneo abierto de partidas rápidas que duró todo un día. A mí por el sorteo me tocó jugar con blancas y no logré nada. Ni siquiera tuve ventaja durante la partida, así que tuve que conformarme con simplificar la posición (intercambiar piezas) y hacer tablas. Después nos juntamos y estudiamos juntos, pero fue sólo una vez, es que al ver a ese niño que ya era un jugador desarrollado me di cuenta de que no iba o no sabía cómo más ayudarlo (risas).

Otra postal de la partida

-¿Creés que en este Magistral Szmetan-Giardelli logrará la segunda norma de gran maestro?

-Él ya juega como un gran maestro; como un jugador completo y universal, maneja todos los estilos, entonces está claro que seguro será un ajedrecista con un Elo superior a 2700. Aquí va muy bien y seguramente lo logrará.

-¿Le augurás un futuro bárbaro?

-Bueno, esa es la realidad. A mí no me gusta hacer pronósticos, y hoy está difícil para hablar en el mundo. Pero hay muchos jugadores fuertes y muy jóvenes y todos tienen posibilidades. Faustino tiene todo para ser campeón del mundo, se lo deseo en serio, pero no especulo, sus chances dependen de él.

Antes hubo una partida que, durante las tres horas de sesión del juego, Shirov (con piezas negras) estuvo en gran parte con una leve ventaja que no llegó a concretar. Cuando el resultado quedó sellado se iluminaron los rostros de felicidad de los aficionados y padres de Faustino, que siguieron atentamente cada movimiento que se reproducía en la sala de análisis con los comentarios a cargo del gran maestro, el Dr. Diego Valerga. En un momento, eran cinco los grandes maestros presentes: Diego Flores e Ivan Cheparinov (habían igualado rápidamente su juego), junto a Rubén Felgar, Sergio Slipak y el Dr. Valerga.

“A mí dame las negras para jugar en esta posición”, dijo sonriente el juninense Flores. “Es una posición de cuidado para el blanco”, acotó Felgar. “Creo que todos los humanos preferimos jugar esta posición con negras, sólo las máquinas son capaces de decir que aquí hay igualdad”, cerró Valerga.

Cuando Faustino Oro ingresó al salón, tras el final de su partida, se lo notaba cansado pero feliz. Sabía que había zafado de una posición difícil ante un enorme rival. “Creo que hoy no jugué bien, pero me defendí muy bien”, se atrevió a decir con su habitual desfachatez y la sonrisa sempiterna. Y no era para menos. El empate le permitió seguir en la cima de la prueba y llegar a las 3 unidades con su actuación después de cuatro partidas. Ahora lo separan 2,5 puntos a cinco juegos del final del torneo para abrazar su deseo de sumar una nueva norma de gran maestro; la segunda de su cosecha personal. La primera la realizó en septiembre último en España y, si concreta otra en Buenos Aires, estará a sólo una nueva performance más para consagrarse gran maestro.

Lo más sobresaliente de la cuarta jornada, además de los empates citados de Oro-Shirov y Flores con Cheparinov, estuvo a cargo de otra de las grandes estrellas juveniles de Argentina. El chico Ilan Schnaider, de 14 años, obtuvo una brillante victoria ante el ex campeón argentino, y el segundo mejor jugador del ranking local, el consagrado Sandro Mareco. Esta vez, Ilan estuvo más “fino”, no dejó escapar los errores de su rival y se impuso en gran forma tras 33 movimientos de una defensa Siciliana. De esta manera, Schnaider, que al igual que Faustino son socios del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, cortó su racha negativa en el certamen, venía de tres derrotas consecutivas y el triunfo seguramente lo animará para el resto de la competencia.

La otra victoria de la rueda fue para el noruego y primer preclasificado del Magistral, Aryan Tari, quien venció al peruano Julio Granda, después de 42 jugadas de una Apertura Ruy López.

La primera partida en finalizar en la jornada de hoy fue el duelo que protagonizaron los maestros locales, Tomás Darcyl, con blancas, y Sergio Slipak, que fue tablas en sólo 12 jugadas. Para Darcyl, que también venía de tres caídas, el empate fue recibido con gusto.

El viernes, desde las 14, se jugará la quinta rueda con estos enfrentamientos: Slipak (2 puntos) v. Faustino Oro (3), Shirov (3) v. Tari (3), Granda (1) v. Flores (3), Mareco (1) v. Darcyl (0,5) y Cheparinov (2,5) v. Schnaider (1).