Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

Sebastián Báez, protagonista también en dobles: intensidad, reacción rápida en la red y un aporte clave para su equipo en la definición del torneo (Crédito: Prensa AAT)

Tras la suspensión por lluvia del martes, los Interclubes de Primera División AAT retomaron su actividad este miércoles en el Círculo de la Fuerza Aérea con una jornada determinante. Tanto en damas como en caballeros ya quedaron definidos los cuatro semifinalistas, por lo que el cuadro avanzó a su etapa decisiva rumbo a la gran final.

Con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, Ferro Carril Oeste selló su clasificación al derrotar 2-0 a Comercio. Luisina Giovannini, integrante de la Selección Argentina de Tenis Femenino YPF y finalista reciente del WTA 125 de Quito, y la boliviana Noelia Zeballos Melgar lograron los puntos que aseguraron el triunfo del equipo de Caballito.

En la pelea por acceder a la final, Ferro se cruzará con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que superó 2-0 al Tenis Club Argentino. La otra semifinal enfrentará a San Lorenzo con Asociación Deportes Racionales, que avanzaron luego de resolver con autoridad sus compromisos.

El equipo completo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, unido y celebrando su clasificación a las semifinales de Las Finales AAT, tras una jornada vibrante en el Círculo de la Fuerza Aérea (Crédito: Prensa AAT)

La acción masculina también entregó emociones fuertes ante tribunas colmadas. El Buenos Aires Lawn Tennis Club avanzó tras imponerse 2-1 sobre Temperley Lawn Tennis Club: Facundo Mena había puesto en ventaja al Gasolero ante Juan Pablo Ficovich, pero Román Burruchaga igualó la serie y la dupla Andrés Molteni y Federico Gómez concretó la clasificación para el club de Palermo. Su rival en semifinales será Harrods Gath y Chaves.

Racing Club también se metió entre los cuatro mejores y reafirmó su candidatura al vencer 2-1 a Asociación Deportes Racionales. Tristan Boyer abrió la serie con un triunfo sobre Andrea Collarini; luego, Santiago Rodríguez Taverna y Hernán Casanova empataron el cruce en el dobles, y Gonzalo Villanueva cerró la victoria al superar al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

La Academia se medirá con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que consiguió el último pasaje disponible tras vencer 2-0 a San Lorenzo. En el primer punto, Sebastián Báez y Alejo Lingua Lavallén derrotaron a Mateo Del Pino y Julián Cundom; más tarde, Francisco Comesaña selló la serie en un ajustado duelo ante Lucio Ratti.

Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, recorrió las instalaciones del Círculo de la Fuerza Aérea y siguió de cerca la jornada de Las Finales AAT (Crédito: Prensa AAT)

Durante la jornada del miércoles el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, estuvo presente en el Circulo de la Fuerza Aérea para seguir de cerca Las Finales, al respecto sostuvo: “La verdad que es un placer y un orgullo que en La Semana del Tenis, donde también se está jugando el Máster de Seniors, tengamos Las Finales de La Liga tanto en hombres como en mujeres, con jugadores y jugadoras que normalmente solo podés ver en torneos importantes y hoy los podés ver acá, en el Círculo de la Fuerza Aérea”.

Y admitió: “Elegimos jugar en cemento porque todos los jugadores están preparándose, en plena pretemporada, para disputar la gira de Australia en esa superficie. Siempre tratamos de organizarlo de la mejor manera para que puedan participar los mejores jugadores de Argentina en un evento tan importante”.

Sobre la continuidad del evento, Calleri agregó: “La idea es repetirlo. Creo que fue un acierto hacer la Semana del Tenis, donde participan todos: seniors y jugadores profesionales, todos en el mismo club”.

Javier Frana disertó en el Congreso de Entrenadores

El capitán de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis, Javier Frana, fue uno de los exponentes en el Congreso de Entrenadores de la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Bajo el lema “un argentino, un tenista”, la Asociación Argentina de Tenis volvió a poner en primer plano la formación y la capacitación. En ese marco se realizó el Congreso de Entrenadores, que reunió a un centenar de asistentes para seguir las charlas del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana (Los procesos en el tenis); de la exjugadora Catalina Pella (Psicología de la competencia); y de los entrenadores Kevin Konfederak (La construcción y el saque) y Alejandro Cerúndolo (Cómo potenciar el desarrollo de un jugador), entre otros. Un espacio clave para proyectar el crecimiento integral del tenis argentino.

Cómo siguen Las Finales

Este jueves comenzarán las semifinales femeninas en la cancha central: Asociación Deportes Nacionales enfrentará a San Lorenzo desde las 10:30, mientras que Gimnasia y Esgrima Buenos Aires jugará ante Ferro Carril Oeste a partir de las 16:30.