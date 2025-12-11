Deportes

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

Zak Brown, jefe de la escudería británica, aseguró que la vuelta de la recarga de combustible durante los Grandes Premios revolucionaría las carreras en la Máxima


La llamativa reflexión de Zak Brown sobre la vuelta del repostaje en la Fórmula 1

El reglamento técnico de la Fórmula 1 evolucionó considerablemente a lo largo de toda su historia. Uno de los cambios más importantes en las últimas décadas se centró en la prohibición de los repostajes, algo que transformó de manera profunda la estrategia y la seguridad en los grandes premios, obligando a los equipos a cargar suficiente combustible para toda la carrera. En la antesala de la temporada 2026, donde comenzará a regir una nueva normativa, Zak Brown, CEO de McLaren, planteó un debate inesperado: la posibilidad de cargar combustible durante las competiciones.

Después de una intensa campaña en la que la escudería con sede en Woking se quedó con el Campeonato de Constructores y su dupla de corredores peleó hasta la última fecha el de pilotos, con Lando Norris coronándose campeón sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, Brown lanzó una reflexión sobre cómo variar las estrategias en los Grandes Premios e hizo hincapié en la carga de combustible.

Creo que si volviéramos a repostar, sería genial. Eso haría paradas en boxes, añadiría otra dimensión, pero también añadiría una gran dimensión estratégica”, destacó el jefe de McLaren, en diálogo con el portal TalkSPORT. Cabe recordar que la decisión de la FIA de prohibir el repostaje en 2010 respondió principalmente a motivos de seguridad, pero también a la necesidad de reducir los costos logísticos asociados al transporte de los pesados equipos de repostaje por todo el mundo.

El repostaje en la F1
El repostaje en la F1 se prohibió en 2010. Desde entonces, el procedimiento de cargar combustible se puede realizar únicamente dentro de los boxes (REUTERS/Alex Plavevski)

Según informó el medio especializado Motorsport, para hacer viable la nueva normativa, los monoplazas se rediseñaron a lo largo de los años, aumentando su tamaño en 22 centímetros para albergar depósitos de combustible más grandes. Desde entonces, la gestión del combustible se convirtió en un elemento central de la estrategia de carrera, obligando a los equipos a planificar cuidadosamente el consumo y el peso del coche.

Si empiezas a repostar, el peso marca una gran diferencia. ¿Corres pesado al principio y haces una larga distancia? ¿Corres ligero para empezar mejor? Añadiría a la estrategia muchas dimensiones que creo que serían fascinantes”, argumentó Zak Brown. Vale aclarar que la FIA y la Fórmula 1 realizan constantes reuniones con el fin de analizar modificaciones en el reglamento para fomentar la competencia y la variedad de las estrategias. En los últimos cónclaves se discutió la posibilidad de imponer dos paradas obligatorias en boxes.

La normativa actual establece que los coches de Fórmula 1 pueden cargar hasta 110 kg de combustible al inicio de cada gran premio, pero deben reservar al menos un litro para ser entregado a la FIA al finalizar la carrera. En la actualidad, los repostajes solo se permiten durante las sesiones de clasificación, y únicamente si el coche entra completamente al garaje. El incumplimiento de esta regla puede acarrear la descalificación, como le sucedió a Sebastian Vettel en el Gran Premio de Hungría de 2021, cuando perdió su segundo puesto en el podio por no poder proporcionar una muestra adecuada de combustible.

El incendio en el Benetton
El incendio en el Benetton de Jos Verstappen en el año 1994 (Grosby)

Uno de los episodios más recordados que ilustran los peligros del repostaje ocurrió en el Gran Premio de Alemania de 1994, cuando Jos Verstappen –padre de Max— sufrió quemaduras tras un incendio provocado por un derrame de combustible durante una parada en boxes. “Recuerdo que entré para lo que pensé que era una parada en boxes normal. Sentado en el coche, siempre me abría la visera porque cuando estaba parado sudaba mucho. Así que cuando me detuve, abrí el casco para tomar un poco de aire fresco”, relató el neerlandés.

Este tipo de incidentes, junto con otros como el ocurrido en 2009 a Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Brasil, donde sufrió quemaduras leves por un incendio en boxes, reforzaron la decisión de eliminar el repostaje en carrera. Otros campeonatos, como la IndyCar, la NASCAR y el Campeonato del Mundo de Resistencia, mantienen la recarga de combustible como parte de su reglamento, adaptando sus depósitos y tecnologías a las características de sus competiciones.

