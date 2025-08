“No podía respirar”: la historia más dramática del padre de Max Verstappen en la Fórmula 1

El incendio en el Benetton de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994 (@F1)

Jos Verstappen suele ser la sombra de su hijo, Max Verstappen. El ex piloto de Fórmula 1 acompaña a todas las carreras al vigente cuádruple campeón mundial, que confirmó que seguirá con Red Bull en 2026. El neerlandés de 53 años fue una joven promesa que no pudo plasmar su talento en la Máxima. Hace 31 años, vivió su episodio más dramático en sus 106 Grandes Premios.

Nacido en Montfort el 4 de marzo de 1972, hizo camino hacia la F1 de forma exitosa. Fue campeón junior de karting en su país. Luego ganó dos campeonatos europeos. En 1992, obtuvo el certamen europeo de la Fórmula Lotus Opel. Al año siguiente conquistó la corona en la Fórmula 3 Alemana y el Master de F3 en Zandvoort, méritos que emuló su amigo, el argentino Norberto Fontana, hace tres décadas.

En 1994, Jos debutó en la F1 y llegó como una de las joyas con potencial para ser un futuro campeón mundial. Pero se vio eclipsado por Michael Schumacher en Benetton, que era la misma estructura que hoy es la base de Alpine, donde corre el argentino Franco Colapinto. Ya estaba Flavio Briatore, en ese momento como jefe de la escudería. El italiano tenía una clara preferencia por el alemán, a quien contrató luego de su debut en 1991.

El domingo 31 de julio de ese año se corrió en Alemania, en el extinto circuito largo de Hockenheim, otro veloz escenario despedazado por Hermann Tilke, el mismo encargado de diseñar la reforma más grande en los 73 años de historia del Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

El incendio en el Benetton de Jos Verstappen. El mecánico que corre, dos que se resguardan, otro en el piso y las llamas (Grosby)

En esa temporada volvieron las recargas de combustible. En la vuelta 15ª, Verstappen ingresó a los boxes y detuvo su B194 con motor Ford. Todo el procedimiento venía bien, hasta que una pérdida de combustible generó un incendio. Verstappen estuvo 12 segundos en medio de las llamas, en un marco de caos, con algunos mecánicos que también sufrieron el fuego y luego lograron extinguirlo. Las imágenes escalofriantes recorrieron el mundo en una temporada marcada por las tragedias de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, el 1 de mayo en Imola.

“Recuerdo haber ingresado para la que creía que sería una parada normal en boxes. Sentado en el auto, siempre abría la visera del casco porque cuando me detenía sudaba mucho, así que abría el casco para tomar un poco de aire fresco”, contó Verstappen en declaraciones publicadas por Motorsport.

“Entonces vi venir el fluido. Esto fue antes de que pudiera oler nada, y por eso agitaba el brazo. Entonces todo se incendió y de repente estaba oscuro y negro, y no podía respirar. Era una situación en la que normalmente no piensas: es como si de repente te pusieran en una habitación oscura, y luego piensas: ‘Necesito salir...’”, agregó.

“Fue difícil quitar el volante, y eso me llevó un par de segundos. Luego tuve que soltar los cinturones. Así que había muchas cosas que tenía que hacer antes de que me diera cuenta de lo que había pasado”, concluyó.

Las llamas en el mecánico y la crema que Verstappen se tuvo que poner en el rostro por las quemaduras (@autosport)

Ese año, Verstappen conquistó sus únicos dos podios en la categoría que fueron sus terceros puestos en Hungría (donde se correrá este fin de semana) y en Bélgica, casi de local, ya que su ex pareja y madre de Max, Sophie Kumpen, es de esa nacionalidad, y también corrió en karting y tuvo como rivales a Jenson Button, Nick Heidfeld, Jarno Trulli y Giancarlo Fisichella.

Verstappen padre tenía condiciones, pero nunca tuvo un auto competitivo para poder pelear adelante. Y en su etapa en Benetton nada pudo hacer en un equipo armado en torno a Schumacher, como hoy pasa con su hijo Max en Red Bull. “Muy poca gente lo conoce. Era muy bueno”, le contó el propio Fontana a Infobae. “Lo que pasa es que en F1 lo quemaron. Lo subieron a Benetton en la plenitud de Schumacher. He leído algunos comentarios de Argentina y lo matan. Pero no es así. O sea, él es campeón de karting, campeón de Fórmula 3 y subió a la F1. Hizo un par de podios, pero cuando los autos eran más matadores físicamente con atención directa. Ahí para mí fue donde él después no tuvo un buen rendimiento porque le faltaba tiempo para desarrollarse. Y bueno, después cayó un auto de atrás y no pudo revertir”, completó el Gigante de Arrecifes, quien llegó a disputar cuatro Grandes Premios en 1997, en Francia, Gran Bretaña, Alemania y el denominado GP de Europa, en Jerez de la Frontera, España.

Jos Verstappen acompaña en todas las carreras a su hijo Max (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Luego de su etapa en Benetton, Jos corrió en Simtek (1995), Footwork (1996), Tyrrell (1997), Stewart (1998), Arrows (2000 y 2001) y Minardi (2003). Compitió tres veces en la Argentina y su mejor resultado fue su sexto puesto en 1996 (largó séptimo). “Fue hace mucho tiempo. Debo decir que siempre recuerdo que era un circuito pequeño, pero bueno y exigente”, le dijo Jos a este medio en una entrevista en el último Gran Premio de San Pablo. En las otras dos competencias en nuestro país abandonó. Esa labor en el Oscar y Juan Gálvez fue su cuarta labor más destacada luego de quinto y cuarto puesto en Canadá e Italia en 2000, y otra sexta colocación en Austria, en 2001. Y guarda también un buen recuerdo de Fontana: “Norberto es muy agradable. Es un buen tipo. Tenemos contacto y él es un entusiasta de la F1”, confiesa.

Aquella historia en Hockenheim hace 31 años fue uno de los momentos más dramáticos que se recuerden en la historia de la categoría y Jos Verstappen hoy puede contarla. Su ejemplo es uno más de jóvenes talentos que llegan con potencial ganador y no pueden plasmar ese objetivo. Si Jos no llegaba a tener al lado a Michael Schumacher sus inicios hubiesen sido diferentes.

Quizá por su sueño frustrado de triunfar y ser campeón de F1 lo llevó a Jos a ser duro en la formación de Max, quien también agradeció todo lo que hizo su padre. Como en sus inicios en karting donde recorrieron Europa arriba de una camioneta y con la atención mecánica propia, hoy los Verstappen son inseparables en los circuitos.