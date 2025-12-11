Deportes

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Sophie Kumpen supo ser reconocida como una de las mejores arriba del karting, pero luego de ser madre decidió apostar en la crianza de un joven que se convirtió en estrella

Guardar
Max Verstappen junto a su
Max Verstappen junto a su hermana Victoria Jane y su madre, Sophie Kumpen

Esa calurosa noche del 12 de diciembre del 2021, los presentes en el circuito Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dhabi, y los millones que vieron la dramática definición del título de la Fórmula 1 por TV, vibraron por esa última vuelta en la que Max Verstappen fue más rápido que Lewis Hamilton y celebró el primero de sus cuatro títulos en la Máxima. En medio de los festejos, una mujer se destacó entre ingenieros, mecánicos y directivos de la escudería Red Bull. Un personaje trascendental en su meteórico ascenso como una figura del mundo del deporte. Su madre, Sophie Kumpen.

Nacida en Bélgica en una familia con tradición automovilística, de pequeña se subió a un karting por primera vez a los 11 años. Su destreza al volante se hizo evidente rápidamente y, durante la década del 90, se consolidó como una de las mejores pilotos del mundo. Así fue como en 1991, con solo 16 años, terminó en el puesto 9 en el Campeonato Mundial de Fórmula A. Es más, al poco tiempo, a los cuatro años, conquistó el Trofeo Andrea Margutti, superando a rivales como Jarno Trulli, quien venía de ganar su segundo mundial de karting y quien tiempo después sería corredor en la categoría top del automovilismo mundial.

Kumpen no solo compitió, sino que también venció a futuros pilotos de F1 como Jenson Button, el propio Trulli y Giancarlo Fisichella. El británico, campeón del mundo en 2009 con el Brawn GP y compañero de equipo de la mamá de Max en 1995, la describió como “una piloto fantástica” y recordó: “Vi cómo pilotaba y era muy buena”, en declaraciones recogidas por De Limburger. Christian Horner, jefe todopoderoso de Red Bull, que este año fue despedido de la estructura de la bebida energizante, y antiguo rival en las pistas de karting, afirmó: “Estaba entre los diez mejores pilotos de karting del mundo, sin duda. Había pilotos con mucho talento como Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Jan Magnussen o Dario Franchitti, y Sophie estaba a su nivel”.

Pero cuando su posibilidad de llegar a la Fórmula 1 era real, la vida de Kumpen cambió de rumbo. Conoció a Jos Verstappen, entonces piloto de la máxima categoría, y decidió dejar las carreras a los 21 años (1997) luego de quedar embarazada de quien luego sería su faro en la vida. “Yo quería llegar a la Fórmula 1. Había probado ya algunos coches, pero me casé con el padre de Max y tuve que tomar una decisión. Él era piloto de Fórmula 1 y viajábamos mucho. Así que abandoné mi sueño, pero ahora me estoy divirtiendo mucho viendo que mi hijo está haciendo lo que yo quería hacer”, relató Kumpen en una entrevista citada por el mencionado medio de los Países Bajos.

Kumpen junto a un pequeño
Kumpen junto a un pequeño Max

La maternidad y el apoyo a la carrera de Jos marcaron el final de su trayectoria deportiva. Tras el nacimiento de Max y Victoria Jane, su otra hija y hermana del famoso corredor, se dedicó a su familia. Tiempos después, tras un turbulento matrimonio que terminó en divorcio (2008), intentó regresar a las pistas, pero un accidente en el trazado neerlandés de Zandvoort -sufrió la fractura de una vértebra-, frustró su retorno.

La pasión y el talento de Kumpen por el automovilismo se transmitieron a Max, quien desde pequeño mostró interés por las carreras. Aunque papá Jos fue el principal impulsor de la carrera de su hijo, el propio múltiple campeón reconoció la influencia materna: “Mi padre también corrió en Fórmula 1, claro, pero mi madre solía competir en karts contra pilotos que luego llegaron a la Fórmula 1, como Button y Fisichella. Así que incluso diría que la afición por las carreras en la familia viene más bien por parte de mi madre”, declaró el piloto en un video que se puede encontrar en el canal de YouTube de Red Bull Racing.

La leyenda cuenta que fue Kumpen quien, tras la insistencia de su pequeño, la que accedió a comprarle su primer kart, iniciando así el camino que lo llevaría a la élite del automovilismo. Aunque tras el divorcio Jos asumió el rol principal en la formación de Verstappen hijo, Sophie continuó apoyando a su hijo desde la distancia, consciente de que su propio sueño se realizaba a través de él.

Más allá del apoyo deportivo que Kumpen le dio a su hijo a lo largo de los años, el soporte espiritual que desarrolló la madre de Max para acompañarlo se convirtió en un ritual personal en la antesala de cada carrera. La historia da cuenta que en cada Gran Premio, esa mujer que dejó su idea de brillar en una pista para formar una familia, visita “la capilla de las velas” en Heppeneert, un tranquilo pueblo belga, donde enciende candelas y reza por el éxito de su hijo. “En esa última vuelta, gritaba: ¡ángeles, ángeles, ángeles! Y cumplieron su función. No creo en Dios, pero sí en los ángeles. Y he aquí que me ayudaron, los ángeles. No puedo contar las velas que he encendido”, confesó Kumpen a De Limburger tras el primer título mundial de Max en Medio Oriente hace cuatro años.

Sophie Kumpen en su época
Sophie Kumpen en su época como piloto de karting

Lo más relevante es que este rito se transformó en una tradición familiar. Sophie le envía a Max una foto de cada vela encendida, un gesto que se repite desde hace más de una década. La comunidad de ese pequeña población en Bélgica ya reconoce su presencia habitual, tanto que la asocian con la devoción y el apoyo incondicional a su hijo.

¿Cómo es su relación? Se mantiene cercana, aunque marcada por la agenda de Max, un apasionado por las competencias sobre ruedas y quien hace poco tiempo se convirtió en padre por primera vez de Lily, la pequeña niña que tuvo junto a su pareja Kelly Piquet. Cuando el piloto visita Maaseik, el lugar en el mundo donde se forjó como un ser competitivo inquebrantable, mamá Sophie lo recibe con abundante comida, en un intento de compensar el tiempo perdido. “Es como un hijo pródigo que vuelve a casa”, reflexionó.

A pesar de ser una apasionada del deporte motor, Kumpen prefiere seguir las carreras desde casa, acompañada de sus perros, y evita asistir a los circuitos para no transmitir su nerviosismo. Como seguramente hizo en cada carrera de los últimos años en los que su hijo Max cosechó cuatro títulos, su mamá fue a prender una vela el último fin de semana para que la ayuda divina interfiriera entre el sueño de la quinta consagración y Lando Norris. Esta vez, su rezos no le alcanzaron a Verstappen para coronarse, pero el trabajo de esa mujer que dejó su sueño de correr en la Fórmula 1, ya está hecho.

Max junto a su madre
Max junto a su madre en sus primeros años en la F1

Temas Relacionados

Sophie KumpenMax VerstappenFórmula 1KartingJos VerstappenBélgicaF1

Últimas Noticias

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

El luchador de 24 años habló con Infobae en la previa a su pelea con Giga Chikadze, top 15 de la división en la compañía

El argentino Kevin Vallejos afrontará

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

Con el regreso de la competencia al Círculo de la Fuerza Aérea, quedaron definidos los equipos que pelearán por un lugar en la instancia decisiva del certamen, en una jornada repleta de figuras y grandes partidos

Jornada clave en Las Finales:

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

Toto Wolff destacó a los rivales que usarán los motores alemanes, McLaren, Williams y el equipo del piloto argentino

El análisis del jefe de

Alerta Racing Club: un gigante de Sudamérica inició gestiones por una de sus máximas figuras

Mientras el plantel se enfoca en la final del sábado ante Estudiantes de La Plata, la Academia podría perder a su jugador emblema de cara a la próxima temporada

Alerta Racing Club: un gigante

Racing derrotó a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y sacó la primera ventaja en la final del Torneo Femenino

La Academia se impuso gracias al gol de Rocío Bueno. La revancha será el próximo domingo en el Gigante de Alberdi

Racing derrotó a Belgrano en
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Kelly Osbourne alza la voz

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

INFOBAE AMÉRICA

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena