Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

Samuel Eto'o fue acusado de excluir a una de las figuras de Camerún para que no supere su récord de goles (AP Foto/Steve Luciano, archivo)

La preparación de Camerún para la próxima Copa Africana de Naciones se ha visto envuelta en una crisis institucional, marcada por una disputa de poder que amenaza con desestabilizar al equipo nacional. Según informó The Sun, el conflicto se intensificó tras la exclusión de Vincent Aboubakar de la convocatoria oficial, una decisión que ha generado controversia debido a que el delantero se encuentra a solo 12 goles de igualar el récord histórico de anotaciones de Samuel Eto’o, actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot), lo cual habría motivado su separación de la lista.

En el tramo más reciente de esta disputa, el entrenador belga Marc Brys, destituido por la federación, aseguró que sigue al frente del equipo, argumentando que el Ministerio de Deportes, responsable de su nombramiento, no ha formalizado su remoción. El DT presentó su propia lista de convocados para la Afcon ante el Ministerio, incluyendo tanto a Aboubakar como al arquero André Onana, en abierta contradicción con la nómina publicada por la Fecafoot bajo la dirección del interino David Pagou. Esta situación ha derivado en que Camerún opere, de facto, bajo la conducción de dos cuerpos técnicos simultáneos, lo que ha sumido al seleccionado en una incertidumbre inédita.

La polémica en torno a la ausencia de Aboubakar ha sorprendido a los aficionados, ya que el delantero suma 45 goles en 117 partidos, mientras que Eto’o ostenta el récord con 56 goles en 118 encuentros. Fuentes citadas por The Sun sostienen que el ex delantero del Barcelona habría influido directamente en la decisión de marginar al atacante camerunés, motivado por el temor a que su marca histórica sea superada. La federación, consultada por el medio británico, no ha emitido comentarios al respecto.

Vincent Aboubakar está a solo 12 goles de superar la marca de Eto'o (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

“¿Cómo se puede disputar un torneo así sin un arquero de nivel mundial o sin Aboubakar? Son jugadores con carácter, que le plantan cara al presidente”, expresó el técnico Brys en declaraciones recogidas por RMC.

La exclusión de Onana no resultó inesperada para los observadores, dado el historial de tensiones entre el arquero y Eto’o. La designación de David Pagou como seleccionador interino, tras la destitución de Brys por supuesta “insubordinación” e “incitación a los jugadores” contra la federación, precipitó la publicación de una lista de convocados que dejó fuera a varias figuras emblemáticas, profundizando el malestar en el entorno del fútbol camerunés.

Según The Sun, representantes del gobierno y de la Fecafoot mantenían reuniones para intentar resolver el conflicto y salvaguardar los intereses del equipo nacional.

El enfrentamiento entre Brys y Eto’o se remonta a abril de 2024, cuando el técnico belga asumió la dirección del equipo. Desde entonces, la relación ha estado marcada por desacuerdos y episodios de tensión. En mayo de ese año, Eto’o nombró un cuerpo técnico alternativo liderado por Martin Ntoungou Mpile, lo que evidenció la división en la cúpula del fútbol camerunés. En octubre, un acuerdo temporal entre el Ministerio de Deportes y la Fecafoot permitió que Brys continuara como seleccionador, acompañado por técnicos locales propuestos por la federación.

La inestabilidad institucional ya ha tenido consecuencias deportivas: Camerún quedó fuera del próximo Mundial tras ser superado por Cabo Verde en la clasificación. Ahora, la fractura interna amenaza con comprometer el desempeño del equipo en la Afcon, en un contexto donde la incertidumbre sobre la autoridad legítima y la composición final de la plantilla persiste a pocos días del cierre del registro oficial.

En este contexto, los Leones Indomables integrarán el Grupo E de la competencia, junto a Costa de Marfil, Gabón y Mozambique. Hará su debut el 24 de diciembre en el Estadio de Agadir ante los gaboneses.