Deportes

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Marc Brys alega que, hasta que el Ministerio de Deportes no le comunique su baja, seguirá en el cargo. Mientras, su reemplazante se prepara para dirigir a la selección en la Copa Africana de Naciones

Guardar
Marc Brys, cuando todavía era
Marc Brys, cuando todavía era el DT oficial de Camerún (REUTERS/Stringer)

Marc Brys, exseleccionador de Camerún, desafió su destitución al publicar una nueva lista de 28 convocados para la Copa Africana de Naciones (CAN) en Marruecos. Aunque la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) anunció su salida, Brys sostiene que su contrato sigue vigente y que solo el Ministerio de Deportes tiene la autoridad para removerlo oficialmente, según informó RMC. Esta situación ha profundizado la crisis institucional de Camerún a pocas semanas del inicio del torneo continental.

El técnico belga, de 63 años, argumenta que no ha recibido ninguna notificación formal del Ministerio de Deportes, por lo que se considera aún al frente de los Leones Indomables. A diferencia de la lista presentada por David Pagou, el nuevo seleccionador designado por la Fecafoot, Brys incluyó a figuras experimentadas como Vincent Aboubakar, André Onana y Eric Maxim Choupo-Moting, quienes han sido referentes en la selección. RMC detalla que la publicación de esta segunda lista refleja la persistencia del conflicto y la falta de consenso en la dirección técnica del equipo nacional.

El enfrentamiento entre Brys y Samuel Eto’o, presidente de la Fecafoot, se remonta a abril de 2024, cuando el belga asumió el cargo. Desde entonces, la relación entre ambos ha estado marcada por desacuerdos y episodios de tensión. En mayo de 2024, Eto’o designó un cuerpo técnico alternativo liderado por Martin Ntoungou Mpile, lo que evidenció la fractura interna. Posteriormente, en octubre, se alcanzó un acuerdo temporal entre el ministerio y la federación para que Brys continuara como seleccionador, acompañado por técnicos locales propuestos por la Fecafoot.

Samuel Eto'o es el presidente
Samuel Eto'o es el presidente de la federación (AP Foto/Steve Luciano)

La situación volvió a escalar a principios de diciembre, cuando la Federación presentó una lista de once motivos para justificar la destitución de Brys. El objetivo declarado era “instaurar un clima sereno en los Leones Indomables para una preparación y participación óptimas” en la CAN, que se celebrará en Marruecos del 21 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2026. Sin embargo, Brys insiste en que su vínculo contractual permanece intacto y que solo el Ministerio de Deportes puede oficializar su salida.

La entidad, por su parte, nombró a David Pagou como nuevo seleccionador y conformó un equipo técnico alternativo, mientras que Brys continúa defendiendo su legitimidad. Las diferencias entre las listas de convocados han generado controversia, especialmente por la exclusión de jugadores de peso. Brys criticó abiertamente a Eto’o por dejar fuera a futbolistas como Aboubakar y Onana: “¿Cómo se puede disputar un torneo así sin un arquero de nivel mundial o sin Aboubakar? Son jugadores con carácter, que le plantan cara al presidente”, expresó el técnico belga en declaraciones recogidas por RMC.

El conflicto ha dejado a la selección de Camerún en una situación de incertidumbre de cara a la CAN. La falta de claridad sobre quién liderará al equipo y la ausencia de referentes en la convocatoria oficial han generado preocupación entre los aficionados y el entorno futbolístico. RMC subraya que la crisis institucional amenaza con afectar el rendimiento de una de las selecciones más emblemáticas del continente africano en una cita de máxima exigencia.

En este contexto de disputas y reproches, la percepción sobre el liderazgo de Samuel Eto’o ha sido objeto de duras críticas por parte de Brys, quien ha cuestionado abiertamente la gestión y las motivaciones del presidente de la Fecafoot.

En este contexto, los Leones Indomables integrarán el Grupo E de la competencia, junto a Costa de Marfil, Gabón y Mozambique. Hará su debut el 24 de diciembre en el Estadio de Agadir ante los gaboneses.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMarc BrysCopa Africana de Nacionesselección de CamerúnSamuel Eto’odeportes-argentina

Últimas Noticias

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

Las escuderías usaron coches adaptados a los cambios de 2026. Cómo le fue a Alpine

Un accidente, los alerones del

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

El defensor uruguayo Ronald Araújo pidió licencia por tiempo indeterminado y organizó una salida religiosa y cultural con el fin de reencontrarse consigo mismo. Los detalles

El viaje espiritual de un

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El astro rosarino estuvo en la jornada inaugural donde el Inter Miami goleó 4 a 0 a Newell’s y el Manchester City superó 3 a 0 al Inter de Milán. Cuándo jugará el Millonario

Comenzó la Messi Cup, el

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

El conjunto inglés se llevó los tres puntos de San Siro, mientras que el Atlético de Madrid de Julián Álvarez ganó en Países Bajos y el Barcelona de Lamine Yamal se impuso en el Camp Nou

El Liverpool de Mac Allister

Australian Open 2026: los nueve argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año

El listado completo confirmó la presencia de ocho varones y una representante en el cuadro femenino. Otros tenistas nacionales buscarán ingresar desde la clasificación

Australian Open 2026: los nueve
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
James Van Der Beek recauda

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”

Estos son los actores favoritos de Timothée Chalamet que lo inspiraron a convertirse en una estrella de Hollywood

El actor de ‘Emily in Paris’, Jeremy O. Harris, recupera su libertad en Japón tras investigación por drogas

INFOBAE AMÉRICA

Imputada por la megaestafa ganadera

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos