Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Marc Brys, cuando todavía era el DT oficial de Camerún (REUTERS/Stringer)

Marc Brys, exseleccionador de Camerún, desafió su destitución al publicar una nueva lista de 28 convocados para la Copa Africana de Naciones (CAN) en Marruecos. Aunque la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) anunció su salida, Brys sostiene que su contrato sigue vigente y que solo el Ministerio de Deportes tiene la autoridad para removerlo oficialmente, según informó RMC. Esta situación ha profundizado la crisis institucional de Camerún a pocas semanas del inicio del torneo continental.

El técnico belga, de 63 años, argumenta que no ha recibido ninguna notificación formal del Ministerio de Deportes, por lo que se considera aún al frente de los Leones Indomables. A diferencia de la lista presentada por David Pagou, el nuevo seleccionador designado por la Fecafoot, Brys incluyó a figuras experimentadas como Vincent Aboubakar, André Onana y Eric Maxim Choupo-Moting, quienes han sido referentes en la selección. RMC detalla que la publicación de esta segunda lista refleja la persistencia del conflicto y la falta de consenso en la dirección técnica del equipo nacional.

El enfrentamiento entre Brys y Samuel Eto’o, presidente de la Fecafoot, se remonta a abril de 2024, cuando el belga asumió el cargo. Desde entonces, la relación entre ambos ha estado marcada por desacuerdos y episodios de tensión. En mayo de 2024, Eto’o designó un cuerpo técnico alternativo liderado por Martin Ntoungou Mpile, lo que evidenció la fractura interna. Posteriormente, en octubre, se alcanzó un acuerdo temporal entre el ministerio y la federación para que Brys continuara como seleccionador, acompañado por técnicos locales propuestos por la Fecafoot.

Samuel Eto'o es el presidente de la federación (AP Foto/Steve Luciano)

La situación volvió a escalar a principios de diciembre, cuando la Federación presentó una lista de once motivos para justificar la destitución de Brys. El objetivo declarado era “instaurar un clima sereno en los Leones Indomables para una preparación y participación óptimas” en la CAN, que se celebrará en Marruecos del 21 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2026. Sin embargo, Brys insiste en que su vínculo contractual permanece intacto y que solo el Ministerio de Deportes puede oficializar su salida.

La entidad, por su parte, nombró a David Pagou como nuevo seleccionador y conformó un equipo técnico alternativo, mientras que Brys continúa defendiendo su legitimidad. Las diferencias entre las listas de convocados han generado controversia, especialmente por la exclusión de jugadores de peso. Brys criticó abiertamente a Eto’o por dejar fuera a futbolistas como Aboubakar y Onana: “¿Cómo se puede disputar un torneo así sin un arquero de nivel mundial o sin Aboubakar? Son jugadores con carácter, que le plantan cara al presidente”, expresó el técnico belga en declaraciones recogidas por RMC.

El conflicto ha dejado a la selección de Camerún en una situación de incertidumbre de cara a la CAN. La falta de claridad sobre quién liderará al equipo y la ausencia de referentes en la convocatoria oficial han generado preocupación entre los aficionados y el entorno futbolístico. RMC subraya que la crisis institucional amenaza con afectar el rendimiento de una de las selecciones más emblemáticas del continente africano en una cita de máxima exigencia.

En este contexto de disputas y reproches, la percepción sobre el liderazgo de Samuel Eto’o ha sido objeto de duras críticas por parte de Brys, quien ha cuestionado abiertamente la gestión y las motivaciones del presidente de la Fecafoot.

En este contexto, los Leones Indomables integrarán el Grupo E de la competencia, junto a Costa de Marfil, Gabón y Mozambique. Hará su debut el 24 de diciembre en el Estadio de Agadir ante los gaboneses.