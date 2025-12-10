La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

El Congreso de Gestión del Tenis acaparó la atención con expositores de la talla de Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta y Juan “Pipa” Gutiérrez (Crédito: Prensa AAT)

En una jornada deportiva marcada por la lluvia y la suspensión de los partidos de Las Finales, el Congreso de Gestión del Tenis centró toda la atención en el Círculo de la Fuerza Aérea, que tuvo a expositores de la talla de Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata y de la Fundación Universidad del Deporte), Mariano Zabaleta (vicepresidente de la AAT) y Juan “Pipa” Gutiérrez (miembro de la Generación Dorada de básquetbol y consultor deportivo para P1.Sports).

Consultado sobre el motivo que lo llevó a involucrarse en la dirigencia, Verón expresó: “Fue para darle otro perfil a Estudiantes. Verlo mejor, distinto, vivir bien. Y vivir bien es cambiar las estructuras, los paradigmas, ver que realmente se pueden hacer cosas distintas, que el deporte tenga también otro sentido, y que no solo sea lo que pasa dentro de un campo de juego”.

Juan Sebastián Verón fue uno de los disertantes del Congreso de Gestión del Tenis organizado por la AAT en el marco de La Semana del Tenis (Crédito: Prensa AAT)

Y continuó: “El deporte en sí tiene una fuerza grande y distinta a la que puede tener cualquier otro medio, ni hablar político, en los chicos. Lo que hizo la tecnología hoy es acercar al deportista a los más chicos. Yo no sabía qué hacía Maradona en su vida. Lo veía solamente el domingo. Hoy con esto lo ven. El chico dice: ‘yo quiero ser esto, quiero tener esto’. La fuerza la tiene el club para sacar a los chicos y meterlos dentro de un club y enseñarles”.

Verón y Zabaleta cerraron el congreso que reunió a unos 80 asistentes repartidos entre directivos y gestores de clubes y academias. Compartieron el panel Gestión moderna en organizaciones deportivas junto a Jorge Vivas, presidente Asociación Clubes Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV). El moderador fue Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT y el encargado de abrir la jornada con una exposición sobre “Modelos de ingresos”.

En el marco de La Semana del Tenis, Facundo Rizzone (especialista técnico deportivo del ENARD) presentó conceptos sobre “Planificación Estratégica” para instituciones deportivas; mientras que la abogada Lorena Lamela planteó el “Marco jurídico de las entidades deportivas”.

Juan Sebastián Verón y Jorge Vivas durante la jornada de capacitación realizada en el marco de La Semana del Tenis (Crédito: Prensa AAT)

Por su parte, “Pipa” Gutiérrez expuso un programa titulado “Gestión y Liderazgo” y brindó herramientas prácticas para los asistentes, con quienes compartió un extenso ida y vuelta. Marc Tarradas, director La Liga Latam, planteó el modelo de negocio de la organización española; y la extenista Florencia Molinero expuso detalles sobre la “Implementación de programas de masificación”, con especial énfasis en el programa Comunidad AAT que ella misma dirige.

Sobre el final, un panel de lujo sobre “Organización de evento” con referentes de las compañías e instituciones que producen las principales competencias de tenis en el país: Torneos, a través de su Gerente de Marketing, Gabriela Larrosa; Tennium, con su Gerente de Producción, Gabriel Goldszmidt; y la Asociación Argentina de Tenis, representada por su Gerente Deportivo, Eddie Fiumara.

Las Finales regresan este miércoles

La lluvia permaneció durante todo el día de manera intermitente, impidiendo disputar las series programadas. Se jugarán este miércoles y definirán a todos los semifinalistas de la etapa decisiva de la Liga de Primera División AAT.

La jornada en la Cancha Central, que tendrá 3 series masculinas, comenzará a las 10:00 con Asociación de Deportes Racionales frente a Racing Club. No antes de las 13:00, Buenos Aires Lawn Tennis Club se medirá con Temperley Lawn Tennis Club; y no antes de las 16:00 se cruzarán Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y San Lorenzo.

En la Cancha 2 se jugarán los cuartos femeninos: a las 10:30 Ferro Carril Oeste vs. Club Atlético Comercio y, no antes de las 13:00, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires vs. Tenis Club Argentino.