Deportes

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta y Juan “Pipa” Gutiérrez, entre otros, expusieron en el Círculo de la Fuerza Aérea. El Interclubes se reanudará este miércoles con varios cruces por los cuartos de final

Guardar
El Congreso de Gestión del
El Congreso de Gestión del Tenis acaparó la atención con expositores de la talla de Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta y Juan “Pipa” Gutiérrez (Crédito: Prensa AAT)

En una jornada deportiva marcada por la lluvia y la suspensión de los partidos de Las Finales, el Congreso de Gestión del Tenis centró toda la atención en el Círculo de la Fuerza Aérea, que tuvo a expositores de la talla de Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata y de la Fundación Universidad del Deporte), Mariano Zabaleta (vicepresidente de la AAT) y Juan “Pipa” Gutiérrez (miembro de la Generación Dorada de básquetbol y consultor deportivo para P1.Sports).

Consultado sobre el motivo que lo llevó a involucrarse en la dirigencia, Verón expresó: “Fue para darle otro perfil a Estudiantes. Verlo mejor, distinto, vivir bien. Y vivir bien es cambiar las estructuras, los paradigmas, ver que realmente se pueden hacer cosas distintas, que el deporte tenga también otro sentido, y que no solo sea lo que pasa dentro de un campo de juego”.

Juan Sebastián Verón fue uno
Juan Sebastián Verón fue uno de los disertantes del Congreso de Gestión del Tenis organizado por la AAT en el marco de La Semana del Tenis (Crédito: Prensa AAT)

Y continuó: “El deporte en sí tiene una fuerza grande y distinta a la que puede tener cualquier otro medio, ni hablar político, en los chicos. Lo que hizo la tecnología hoy es acercar al deportista a los más chicos. Yo no sabía qué hacía Maradona en su vida. Lo veía solamente el domingo. Hoy con esto lo ven. El chico dice: ‘yo quiero ser esto, quiero tener esto’. La fuerza la tiene el club para sacar a los chicos y meterlos dentro de un club y enseñarles”.

Verón y Zabaleta cerraron el congreso que reunió a unos 80 asistentes repartidos entre directivos y gestores de clubes y academias. Compartieron el panel Gestión moderna en organizaciones deportivas junto a Jorge Vivas, presidente Asociación Clubes Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV). El moderador fue Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT y el encargado de abrir la jornada con una exposición sobre “Modelos de ingresos”.

En el marco de La Semana del Tenis, Facundo Rizzone (especialista técnico deportivo del ENARD) presentó conceptos sobre “Planificación Estratégica” para instituciones deportivas; mientras que la abogada Lorena Lamela planteó el “Marco jurídico de las entidades deportivas”.

Juan Sebastián Verón y Jorge
Juan Sebastián Verón y Jorge Vivas durante la jornada de capacitación realizada en el marco de La Semana del Tenis (Crédito: Prensa AAT)

Por su parte, “Pipa” Gutiérrez expuso un programa titulado “Gestión y Liderazgo” y brindó herramientas prácticas para los asistentes, con quienes compartió un extenso ida y vuelta. Marc Tarradas, director La Liga Latam, planteó el modelo de negocio de la organización española; y la extenista Florencia Molinero expuso detalles sobre la “Implementación de programas de masificación”, con especial énfasis en el programa Comunidad AAT que ella misma dirige.

Sobre el final, un panel de lujo sobre “Organización de evento” con referentes de las compañías e instituciones que producen las principales competencias de tenis en el país: Torneos, a través de su Gerente de Marketing, Gabriela Larrosa; Tennium, con su Gerente de Producción, Gabriel Goldszmidt; y la Asociación Argentina de Tenis, representada por su Gerente Deportivo, Eddie Fiumara.

Las Finales regresan este miércoles

La lluvia permaneció durante todo el día de manera intermitente, impidiendo disputar las series programadas. Se jugarán este miércoles y definirán a todos los semifinalistas de la etapa decisiva de la Liga de Primera División AAT.

La jornada en la Cancha Central, que tendrá 3 series masculinas, comenzará a las 10:00 con Asociación de Deportes Racionales frente a Racing Club. No antes de las 13:00, Buenos Aires Lawn Tennis Club se medirá con Temperley Lawn Tennis Club; y no antes de las 16:00 se cruzarán Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y San Lorenzo.

En la Cancha 2 se jugarán los cuartos femeninos: a las 10:30 Ferro Carril Oeste vs. Club Atlético Comercio y, no antes de las 13:00, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires vs. Tenis Club Argentino.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoLa Semana del TenisInterclubesJuan Sebastián VerónMariano ZabaletaJuan GutiérrezDeporte-argentinoDeportes-argentina

Últimas Noticias

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

El Millonario logró dar vuelta el marcador, pero no pudo mantener la ventaja. Todos los resultados del torneo juvenil que organizó el capitán argentino en Miami

Messi Cup: bajo la atenta

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

En la segunda rueda venció a Tomás Darcyl y manda con 2 unidades. A falta de siete ruedas, está a 3,5 puntos de lograr la norma de gran maestro

Faustino Oro no se detiene:

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

El Cholo protagonizó un llamativo episodio en la conferencia de prensa, luego de la victoria ante PSV Eindhoven por la Champions League

Del enorme elogio a Julián

La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

El volante argentino se refirió a la situación de su compañero, quien renovó su contrato hasta 2027, pero no tiene minutos por decisión del entrenador Arne Slot

La tajante frase de Alexis

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El defensor colombiano tuvo su último día en el predio de Ezeiza. Ganó ocho títulos, pero sus expulsiones en partidos determinantes le costaron el desencanto de los hinchas

Frank Fabra se despidió de
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Gwyneth Paltrow revela el impacto

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA

El retorno de C. G.

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

“Aún estoy aquí”, el libro de la película que ganó el Oscar mostrando la dictadura de Brasil

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años