El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

Jack Doohan se lo nota cada vez más alejado de Alpine e intentará volver a correr en la F1 de la mano de Toyota y Haas (REUTERS/Tyrone Siu)

El piloto australiano Jack Doohan participará por primera vez en un test de Súper Fórmula en el circuito de Suzuka, en una movida que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera tras su salida de la Fórmula 1, aunque estas pruebas en Japón podrían ser el puntapié para un retorno como titular a la Máxima.

Los ensayos, que se desarrollarán entre este miércoles y el viernes, contarán con la presencia de 36 pilotos, representa una oportunidad clave para Doohan, quien busca consolidar su futuro en la categoría japonesa, que es una de las más importantes del mundo en monopostos detrás de la F1, incluso sus autos son 1,5 segundos más rápidos que los de la Fórmula 2. La divisional nipona siempre fue considerada una antesala a la Máxima y por ejemplo Norberto Fontana y Esteban Tuero corrieron allí antes de debutar en F1.

El piloto australiano se subirá a uno de los monopostos del Kondo Racing junto a Luke Browning, piloto junior de Williams F1. Ambos reemplazarán a Kenta Yamashita, quien se unirá a KCMG, y a Zak O’Sullivan, que aspira a un asiento en una posible operación de un solo auto de Team Impul. Browning, por su parte, se incorporará a Kondo para el segundo y tercer día del test, tras participar en el test de jóvenes pilotos de F1 en Abu Dhabi con Williams.

El anuncio de las pruebas de Jack Doohan en la Súper Fórmula

Doohan está cada vez más relegado en Alpine donde Paul Aron ya es una fija como piloto de reserva. El team Kondo Racing usa motores de Toyota. El plan de Doohan apunta a acercarse a un posible acuerdo con Toyota Gazoo Racing (TGR), que es la estructura deportiva de la marca japonesa, que recientemente anunció el fortalecimiento de su alianza con el equipo Haas de F1.

Cabe aclarar que la escuadra que representa a TGR es el KDDI TGMGP TGR-DC. Sin embargo, en caso de que Doohan llegue a correr usando impulsores de Toyota, puede ser un canal para acercarse a su programa deportivo y por esa vía incorporarse a Haas.

La presencia de Doohan en Suzuka cobra especial relevancia, ya que en el Gran Premio de Japón de este año protagonizó un accidente destacado durante la jornada del viernes. Su objetivo es alejarse del entorno de Alpine F1 tras perder su asiento frente a Franco Colapinto luego de las primeras seis carreras del campeonato y la confirmación del piloto argentino como titular en 2026.

Así es el monoposto que conducirá el australiano

El test de Suzuka también contará con la participación de otros jóvenes talentos. Freddie Slater, campeón de la Fórmula Regional Europea, conducirá para TOM’S en el tercer y último día, reservado para pilotos con menos de cuatro participaciones en Súper Fórmula. Slater manejará el auto número 37, que en los dos primeros días estará a cargo del argentino Sacha Fenestraz. Por su parte, el ganador del Gran Premio de Macao 2024, Ugo Ugochukwu, se pondrá al volante del auto número 1, habitualmente conducido por Sho Tsuboi.

Tanto Slater como Ugochukwu forman parte del grupo de representación ADD Management, al igual que Fenestraz y el reciente campeón mundial de F1, Lando Norris. Entre los debutantes en la Súper Fórmula esta semana figuran también la estrella del Rally Mundial, Kalle Rovanpera (KCMG), el piloto de Fórmula 3 Charlie Wurz (Team Goh) y el campeón de Súper Fórmula Lights Yuto Nomura (B-Max Racing).

Los tests pueden seguirse por la página oficial de la Súper Fórmula. Los ensayos comenzarán hoy a la noche de Argentina (12 horas menos que en Japón), de 21:00 a 23:15. Luego seguirán en la madrugada del miércoles, de 00:15 a 1:00 y de 1:15 a 4:00. Este cronograma se repetirá entre la noche de mañana y las primeras horas del jueves. Ese mismo día, entre las 22:00 y 23:30 comenzará la última jornada que cerrará la actividad de 2:00 a 3:30 de la madrugada del viernes.