La peculiar historia de amor entre un ex jugador de Boca y la hermana de un ex River: “Se puso melancólico y me lo dijo”

Juan Manuel Iturbe pasó a ser el cuñado de Sergio Araujo, su ladero ofensivo en Cerro Porteño, quien inició un romance con Carmen

El atacante de Cerro Porteño reveló el inesperado romance entre su familiar y el centrodelantero del Ciclón

Muchas veces, el amor surge en los momentos más inesperados, o con las personas menos esperadas. El fútbol no está exento de esta dinámica, ya que los jugadores conocen a las familias de sus propios compañeros y les permite generar vínculos con personas de un entorno desconocido. Y esto sucedió en el plantel de Cerro Porteño, que acaba de ser campeón en Paraguay. Una publicación de Sergio Araujo, ex Boca Juniors, confirmó su relación con la hermana de su compañero, Juan Manuel Iturbe, y derivó en que el ex jugador de River Plate brindara más detalles de este sorpresivo vínculo que atraviesa a dos futbolistas con pasado en los dos clubes más populares de la Argentina.

Iturbe concedió una entrevista después de que el Ciclón venciera 5-2 a General Caballero para quedarse con la Supercopa de Paraguay, a pocos días de hacer lo propio con el Torneo Clausura, en el que aventajó por un punto a Guaraní, sumado a ser el equipo con más puntos del año. El extremo derecho de 32 años se refirió a esta consagración, pero el corte que se viralizó en redes sociales fue cuando los presentadores del programa Deporte Total, ciclo de la radio 780AM, indagaron sobre cómo Araujo afrontó los sentimientos que tenía por Carmen Iturbe.

“Nosotros estábamos compartiendo un asado con amigos. Ya era un poquito tarde. Le llegó lo melancólico y me dijo: ‘Estoy enamorado de tu hermana’”, soltó Juan Manuel Iturbe a la hora de contar la confesión de su compañero, con quien comparte plantel desde el segundo semestre de 2024. Y a continuación, añadió que le parecía un comentario aislado alejado de cualquier realidad: “Me lo dijo de una, pero por lo visto venían desde hace rato ya. Él sabe que tengo mi carácter. Me lo dijo y yo pensé: ‘Estará en su mundo y me tiró eso’".

El beso de Sergio Araujo
El beso de Sergio Araujo con Carmen, hermana de Juan Iturbe (Crédito: @sergioaraujo11/Instagram)

Sin embargo, esa confirmación cobró vida y la forma de enterarse partió desde la espontaneidad: “Después ya corriendo los días y comiendo asadito, voy y ¿quién estaba? Sergio. ‘¿Qué hacés acá?’, le dije. Y él con ese carisma que tiene me dijo: ‘Ya soy nuevo acá, ja’”. ‘Qué hijo de puta que sos’, le dije, ja”.

El romance se mostró en su mejor momento, luego de que Carmen participara en los festejos de campeón de Cerro Porteño en el campo de juego junto a Sergio Araujo. De hecho, la pareja posó dándose un beso y la fotografía fue utilizada por el delantero en sus redes sociales. Fue una de las cinco imágenes elegidas por él dentro de una publicación de Instagram dedicada al trofeo levantado en el Torneo Clausura y arrobó a la mujer, que posee menos de 2.000 seguidores, muy lejos de los 138.000 de su novio o a los 714.000 de su hermano. Ella evita mostrar su vida en sociedad, y una prueba de eso es que tiene la cuenta privada: puede elegir quiénes pueden ver sus posteos.

El delantero de 33 años surgió en Boca Juniors, pero solamente pudo jugar 24 encuentros en la Primera del Xeneize, tuvo un paso por Tigre y desarrolló una amplia trayectoria por el Barcelona B, Las Palmas y AEK Atenas antes de pegar la vuelta al continente para tener su primera experiencia en Paraguay. Convirtió 11 goles y regaló 1 asistencia en 37 partidos desde su arribo al elenco azulgrana.

En contraposición, Juan Manuel Iturbe tuvo un efímero semestre al inicio de 2013 con la camiseta de River Plate, donde llegó a préstamo desde el Porto de Portugal. Luego de marcar 3 tantos y 2 pases gol en 17 encuentros, regresó al país luso y desarrolló una carrera con las camisetas de Hellas Verona, Roma, Bournemouth, Torino, Xolos de Tijuana, Pumas, Aris Salonica y Gremio. Tras su salida del Tricolor, concretó su retorno a Cerro Porteño a principios de 2024 después de vestir estos colores entre 2007 y 2011.

Otra de las imágenes subidas
Otra de las imágenes subidas por Araujo junto a Carmen Iturbe (Crédito: @sergioaraujo11/Instagram)

