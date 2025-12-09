La impactante cifra que gastó Lando Norris en la fiesta que organizó tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

La fiesta de Lando Norris tras ganar el campeonato de F1

La consagración de Lando Norris como campeón mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi no solo representó un hito deportivo, sino que desencadenó una celebración de proporciones excepcionales en el exclusivo Amber Lounge del Hotel W, donde el piloto británico y su entorno prolongaron la fiesta hasta el amanecer.

El evento, que reunió a figuras del automovilismo y celebridades del ambiente, se distinguió por la euforia del protagonista y el ostentoso despliegue de lujo, con mesas valuadas en 26.000 dólares cada una y una cuenta final que, según fuentes citadas por el diario The Sun, ascendió a alrededor de los USD 140.000.

La noche estuvo marcada por un giro inesperado en la logística de los festejos. Es que, según publicó el periódico británico, la velada inicial había comenzado en el bar Pearls & Caviar del Hotel Shangri alrededor de las nueve de la noche, pero el piloto no pudo unirse hasta la una de la madrugada debido a sus compromisos con la prensa.

Apenas 45 minutos después de su llegada, el personal del lugar anunció el cierre, lo que obligó al equipo de McLaren a trasladar rápidamente a todos los invitados al Amber Lounge. Una fuente relató al medio inglés los detalles de la noche. “La gente que estaba allí se quedó atónita cuando Lando y su séquito entraron, pero ellos eran el alma de la fiesta”, subrayó la persona que optó por mantener su anonimato.

El ambiente en el Amber Lounge alcanzó su punto álgido cuando Lando Norris, acompañado por la actriz y modelo portuguesa Magui Corceiro, interpretó el clásico de Queen “We Are The Champions” ante la mirada de familiares, amigos y colegas. Entre los asistentes destacados se encontraban Charles Leclerc, figura de Ferrari, y su prometida Alexandra Saint Mleux, quienes fueron captados en un video que publicó el usuario Maxim Kassir en sus redes sociales. La presencia de pilotos y personalidades del automovilismo convirtió la velada en un acontecimiento singular incluso para los estándares de la Fórmula 1.

La organización del evento estuvo a cargo de Amber Lounge, empresa reconocida por sus fiestas exclusivas vinculadas al mundo del motor. El acceso incluyó mesas VIP, DJ y un ambiente reservado para celebraciones privadas. Según el periódico Mirror, la planificación de la fiesta estuvo condicionada por las obligaciones inmediatas del equipo McLaren en Abu Dhabi, ya que tanto los pilotos como la escudería tenían compromisos con la prensa acreditada y varias pruebas en la pista programadas para el día siguiente.

A pesar del contratiempo inicial, el ánimo de Norris y su entorno no decayó. La fuente citada por The Sun describió: “Él estaba cantando y su familia y amigos se esforzaron mucho; algunos de ellos no terminaron hasta las seis de la mañana, incluidos su mamá y su papá. Lando estuvo en las nubes toda la noche. Ni siquiera el final desastroso de su primera fiesta le bajó el ánimo. Fue una noche que ninguno de ellos olvidará jamás, especialmente quien terminó pagando la cuenta, porque fueron alrededor de 140.000 dólares”.

La velada en Medio Oriente no solo reflejó el éxito personal del británico, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia reciente del automovilismo nacional. Norris se convirtió en el primer campeón del mundo británico desde Lewis Hamilton en 2020 y el tercero del siglo, sumando su nombre al de Hamilton y al de Jenson Button.

Su conquista en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde finalizó tercero y superó por apenas dos puntos a Max Verstappen, le permitió sellar su nombre en las páginas doradas de la Máxima. Tras cruzar la meta, el campeón expresó por radio a su equipo: “Gracias, chicos. Dios mío. Has hecho realidad mis sueños. Muchas gracias. Los quiero mucho, chicos. Gracias por todo, se lo merecen”.