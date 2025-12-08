Deportes

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

El británico celebró en Abu Dhabi junto a su novia, la modelo Magui Corceiro, y varios de sus amigos más cercanos

La fiesta de Lando Norris tras ganar el campeonato de F1

En una noche marcada por la emoción y la euforia, Lando Norris protagonizó una de las celebraciones más notorias tras asegurarse su primer campeonato mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto de 26 años festejó junto a sus allegados en una fiesta privada organizada en el Hotel W, cercano al circuito de Yas Marina, según informaron medios británicos.

Según reseñas del diario The Sun, la celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada en el exclusivo Amber Lounge, reconocido por ser el epicentro de los festejos después de cada carrera significativa. Norris ingresó acompañado de Magui Corceiro, actriz y modelo portuguesa con quien mantiene una relación, y rápidamente se sumó al ambiente de júbilo que dominaba el lugar.

El festejo contó con la participación de figuras del automovilismo como Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y su prometida Alexandra Saint Mleux, quienes, al igual que Norris y Corceiro, fueron captados por el usuario Maxim Kassir, quien publicó un video de su llegara a través de su cuenta de Instagram. La presencia de pilotos y celebridades convirtió la velada en una noche atípica incluso para los estándares de la Fórmula 1.

Leclerc estuvo presente en la
Leclerc estuvo presente en la fiesta de Lando Norris

La organización del evento estuvo a cargo de Amber Lounge, empresa reconocida por sus fiestas exclusivas vinculadas al automovilismo. El acceso incluyó mesas VIP, DJ y un ambiente reservado para celebraciones privadas. Por su parte, el periódico Mirror destacó que la planificación estuvo influida por las obligaciones inmediatasdel equipo McLaren en la ciudad, ya que tanto los pilotos como la escudería tenían compromisos de prensa y pruebas en la pista programados para el día siguiente.

La emoción de Norris se vio reflejada desde los primeros instantes tras cruzar la meta, con lágrimas visibles en su monoplaza y un emotivo abrazo con sus padres y con Corceiro al llegar a boxes. Pese a que Max Verstappen finalizó primero la carrera, la posición de Norris en el podio (3°) le permitió conservar una ventaja de dos puntos y sellar el título tras acumular 423 unidades contra las 421 que cosechó el neerlandés de Red Bull. Las primeras imágenes de los festejos circularon durante la conferencia de prensa posterior a la competencia, donde se viralizó un video de Norris bebiendo de una lata de bebida energizante que parecía estar adulterada con alcohol. Cuando se le consultó por el contenido del envase, respondió con humor: “¡Ni hablar! ¡Tenía algo más!”.

El piloto de McLaren en
El piloto de McLaren en medio de su festejo por el título de la F1

La velada en Abu Dhabi no solo reflejó el éxito personal del británico, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia reciente del automovilismo nacional. Norris se convirtió en el primer campeón del mundo británico desde Lewis Hamilton en 2020 y el tercero del siglo, sumando su nombre al de Hamilton y al de Jenson Button.

Luego de cruzar la meta en la tercera posición y celebrar arriba de su monoplaza McLaren, Lando fue rápidamente a abrazar a su familia, incluso sin sacarse el casco. Su mamá, que suele acompañarlo en gran parte de la temporada, se puso a llorar en el momento en el que lo abrazó. Su padre, un poco más relajado, también lo esperó al lado de Cisca.

Un par de minutos después apareció su pareja, la modelo portuguesa. Esta, que tampoco pudo contener su emoción y se puso a llorar cuando se encontró con el flamante campeón, le dio un fuerte abrazo a Lando. El momento fue tan conmovedor que hasta se vio a un camarógrafo impactado. El beso entre ambos revolucionó las redes sociales y rápidamente se viralizó entre los usuarios.

El vínculo sentimental entre Lando Norris y Margarida Corceiro comenzó con múltiples rumores que se extendieron por dos años. El piloto británico de McLaren y la actriz portuguesa, ambos figuras de gran notoriedad pública, decidieron oficializar su relación tras múltiples apariciones conjuntas y una creciente atención mediática cuando la modelo estuvo en el paddock del GP de Mónaco.

La historia entre Norris, de 26 años, y Corceiro, de 22, comenzó a captar la atención pública en 2023, cuando la actriz fue vista junto al piloto en el Principado. El interés mediático se intensificó debido a la vida pública de ambos y al pasado sentimental de Corceiro, quien mantuvo una relación de cuatro años con el ex delantero del Chelsea, João Félix.

El beso entre Norris y
El beso entre Norris y Corceiro tras la consagración del piloto británico (REUTERS/Amr Alfiky)

