Deportes

Gareth Bale reveló el verdadero motivo por el que se retiró a los 33 años: “Hay más en la vida que solo el fútbol”

“La gente no sabe por lo que pasa cada uno en casa”, explicó el ex jugador del Real Madrid y el Tottenham

Guardar
Bale, con la Champions, en
Bale, con la Champions, en épocas de gloria con el Real Madrid (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

Gareth Bale, uno de los futbolistas más reconocidos de Gales y figura destacada del fútbol europeo, reveló que la enfermedad repentina de su padre fue el factor determinante en su decisión de poner fin a su carrera profesional a los 33 años. Tras una trayectoria repleta de títulos y récords, el exjugador explicó que este episodio familiar le hizo replantearse sus prioridades y comprender que “hay más en la vida que solo el fútbol”.

El anuncio de su retiro del fútbol, realizado en enero de 2023 poco después de la eliminación de Gales en la Copa del Mundo de Qatar, sorprendió tanto a seguidores como a especialistas del deporte. Bale, quien ostenta el récord de partidos disputados y goles anotados con la selección galesa, compartió que la situación de su padre, Frank Bale, influyó profundamente en su decisión. “Mi padre se enfermó y eso tuvo un papel enorme en mi decisión”, afirmó en una entrevista con GQ, subrayando que la vida personal puede pesar más que cualquier logro deportivo. El exdelantero también señaló que “la gente no sabe por lo que pasa cada uno en casa”, y que este momento le permitió valorar aspectos fuera de las canchas.

En su balance personal, Bale expresó gratitud por haber cumplido su sueño de dedicarse al deporte que amaba. “Me siento increíblemente afortunado de haber cumplido mi sueño de jugar el deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida”, declaró. Aunque reconoció que hay aspectos de su carrera que le habría gustado que fueran diferentes, como la posibilidad de llevar a Gales a ganar un Mundial, consideró que jugar una Copa del Mundo con su selección fue la culminación de sus metas. “Logré muchas cosas en mi carrera, así que jugar un Mundial era prácticamente lo último que quería conseguir. No nos fue muy bien, pero fue la primera vez en 64 años. Después de eso, sentí que ya no tenía más objetivos por alcanzar”, explicó.

La trayectoria profesional de Bale abarcó etapas en clubes de primer nivel. Tras sus inicios en el Southampton y su consagración en el Tottenham Hotspur, fue fichado por el Real Madrid en 2013 por más de 100 millones de dólares, una cifra récord en ese momento. En el club español, conquistó cinco Champions League y otros títulos relevantes, aunque su paso por Madrid no estuvo exento de controversias. Posteriormente, cerró su carrera en el Los Angeles FC, donde sumó la MLS Cup a su palmarés.

Durante su etapa en España, Bale enfrentó críticas de la prensa, especialmente por su afición al golf. La polémica se intensificó cuando celebró la clasificación de Gales a la Euro 2020 con una bandera que priorizaba a su país y al golf sobre el club madrileño. El exfutbolista aclaró que “apenas jugaba golf una vez cada dos o tres semanas y siempre en mis días libres”, desmintiendo los rumores sobre un supuesto exceso. Además, admitió que algunos juicios de los medios españoles le afectaron y negó cualquier conflicto con Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid.

El desenlace de su etapa en el club blanco lo llevó de regreso al Tottenham en calidad de cedido durante la temporada 2020-2021, aunque la pandemia impidió que los aficionados presenciaran su retorno. Sin un traspaso definitivo, Bale finalizó su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Considerado el mejor futbolista galés de todos los tiempos, Bale estuvo cerca de llevar a su selección a una final histórica en la Eurocopa 2016, donde Gales cayó en semifinales ante Portugal. Con la selección nacional, sumó 41 goles en 111 partidos, mientras que a nivel de clubes acumuló 185 goles y 133 asistencias en 554 encuentros.

En la actualidad, Bale mantiene su vínculo con el deporte como colaborador en diferentes medios, aunque durante su etapa como jugador prefirió mantener un perfil reservado.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGareth BaleReal Madridselección de GalesLos Ángeles FCdeportes-argentina

Últimas Noticias

El Inter de Lautaro Martínez se mide al Liverpool en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

El conjunto inglés visita el San Siro en uno de los duelos más prometedores. Además, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y el Barcelona de Lamine Yamal también dicen presente

El Inter de Lautaro Martínez

La impactante cifra que gastó Lando Norris en la fiesta que organizó tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

El piloto británico protagonizó una velada a puta euforia en Medio Oriente. Los detalles de la noche

La impactante cifra que gastó

Salió de prisión tras una condena por tráfico de drogas, jugó con una tobillera electrónica y marcó el gol del campeonato

Yuri de Carvalho da Silva fue uno de los héroes del Goytacaz, que logró el ascenso en la Serie B2 de Brasil

Salió de prisión tras una

Los comunicados de Racing y otros tres clubes allanados por la causa Sur Finanzas

La Academia se expidió en redes sociales y se puso a disposición de la Justicia, al igual que Excursionistas, Los Andes y Temperley

Los comunicados de Racing y

La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

Océane Dodin, quien retornó al circuito tras un problema de oído y sufrió cuestionamientos inesperados por sus implantes, firmó una alianza con la plataforma de contenido para adultos

La tenista que desafió a
MALDITOS NERDS
Todd Howard confirma que Bethesda

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

Katsuhiro Harada anuncia su salida de Bandai Namco tras 30 años trabajando en Tekken

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

ENTRETENIMIENTO
Russell Crowe vuelve a lanzar

Russell Crowe vuelve a lanzar críticas contra ‘Gladiador 2′: “No entienden lo que hizo especial a la primera”

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

Influencer que agredió a Ariana Grande fue atrapado y expulsado de concierto de Lady Gaga

La doble vida de Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, que quedó al descubierto tras la muerte de Matthew Perry

Pamela Anderson revela la verdad de su relación con Liam Neeson: “Tenemos sentimientos reales”

INFOBAE AMÉRICA

A partir de su experiencia,

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

La polémica entre el Instituto Cervantes y la RAE se agrava por la sede del próximo Congreso de la Lengua

Zelensky dijo que este miércoles enviará a Estados Unidos una versión actualizada de su plan de paz para Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela