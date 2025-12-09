Gareth Bale reveló el verdadero motivo por el que se retiró a los 33 años: “Hay más en la vida que solo el fútbol”

Bale, con la Champions, en épocas de gloria con el Real Madrid (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

Gareth Bale, uno de los futbolistas más reconocidos de Gales y figura destacada del fútbol europeo, reveló que la enfermedad repentina de su padre fue el factor determinante en su decisión de poner fin a su carrera profesional a los 33 años. Tras una trayectoria repleta de títulos y récords, el exjugador explicó que este episodio familiar le hizo replantearse sus prioridades y comprender que “hay más en la vida que solo el fútbol”.

El anuncio de su retiro del fútbol, realizado en enero de 2023 poco después de la eliminación de Gales en la Copa del Mundo de Qatar, sorprendió tanto a seguidores como a especialistas del deporte. Bale, quien ostenta el récord de partidos disputados y goles anotados con la selección galesa, compartió que la situación de su padre, Frank Bale, influyó profundamente en su decisión. “Mi padre se enfermó y eso tuvo un papel enorme en mi decisión”, afirmó en una entrevista con GQ, subrayando que la vida personal puede pesar más que cualquier logro deportivo. El exdelantero también señaló que “la gente no sabe por lo que pasa cada uno en casa”, y que este momento le permitió valorar aspectos fuera de las canchas.

En su balance personal, Bale expresó gratitud por haber cumplido su sueño de dedicarse al deporte que amaba. “Me siento increíblemente afortunado de haber cumplido mi sueño de jugar el deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida”, declaró. Aunque reconoció que hay aspectos de su carrera que le habría gustado que fueran diferentes, como la posibilidad de llevar a Gales a ganar un Mundial, consideró que jugar una Copa del Mundo con su selección fue la culminación de sus metas. “Logré muchas cosas en mi carrera, así que jugar un Mundial era prácticamente lo último que quería conseguir. No nos fue muy bien, pero fue la primera vez en 64 años. Después de eso, sentí que ya no tenía más objetivos por alcanzar”, explicó.

La trayectoria profesional de Bale abarcó etapas en clubes de primer nivel. Tras sus inicios en el Southampton y su consagración en el Tottenham Hotspur, fue fichado por el Real Madrid en 2013 por más de 100 millones de dólares, una cifra récord en ese momento. En el club español, conquistó cinco Champions League y otros títulos relevantes, aunque su paso por Madrid no estuvo exento de controversias. Posteriormente, cerró su carrera en el Los Angeles FC, donde sumó la MLS Cup a su palmarés.

Durante su etapa en España, Bale enfrentó críticas de la prensa, especialmente por su afición al golf. La polémica se intensificó cuando celebró la clasificación de Gales a la Euro 2020 con una bandera que priorizaba a su país y al golf sobre el club madrileño. El exfutbolista aclaró que “apenas jugaba golf una vez cada dos o tres semanas y siempre en mis días libres”, desmintiendo los rumores sobre un supuesto exceso. Además, admitió que algunos juicios de los medios españoles le afectaron y negó cualquier conflicto con Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid.

El desenlace de su etapa en el club blanco lo llevó de regreso al Tottenham en calidad de cedido durante la temporada 2020-2021, aunque la pandemia impidió que los aficionados presenciaran su retorno. Sin un traspaso definitivo, Bale finalizó su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Considerado el mejor futbolista galés de todos los tiempos, Bale estuvo cerca de llevar a su selección a una final histórica en la Eurocopa 2016, donde Gales cayó en semifinales ante Portugal. Con la selección nacional, sumó 41 goles en 111 partidos, mientras que a nivel de clubes acumuló 185 goles y 133 asistencias en 554 encuentros.

En la actualidad, Bale mantiene su vínculo con el deporte como colaborador en diferentes medios, aunque durante su etapa como jugador prefirió mantener un perfil reservado.