Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

Claudio Úbeda podría no continuar como DT de Boca tras la eliminación ante Racing

Hay derrotas y derrotas. Toda eliminación será dolorosa para un equipo, pero también es válido repasar las formas y maneras. Esos términos que empleaba muy a menudo Miguel Ángel Russo son los que pusieron en jaque la continuidad de Claudio Úbeda al frente de un Boca Juniors que besó la lona ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura en la Bombonera y se quedó en las puertas de la final por el título.

Es verdad que la Academia no lo pasó por arriba ni brilló, pero sí dio muestras claras de ser un equipo más sólido y contundente. En definitiva, un equipo. Los dirigidos por Úbeda no solamente exigieron poco y nada al arquero Facundo Cambeses sino que tampoco mostraron consistencia. Dentro del combo “eliminación” hay que añadir también la localía, el polémico cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, la falta de respuestas desde las modificaciones desde el 1-0 del rival y todas las reprobaciones que surgieron en cancha y en la tribuna.

A pocas horas del partido por semifinales en la Bombonera, se había instalado el rumor de que Juan Román Riquelme ratificaría en el cargo a Úbeda independientemente del resultado del caso. Esta teoría estaba basada en los últimos resultados positivos, pero fundamentalmente en la buena armonía que se había gestado en las últimas semanas en el Boca Predio, lo que llevó al cuerpo técnico a ser ponderado por los referentes y el plantel completo del Xeneize. Sin embargo, la toma de decisiones y el repudio que generó entre los fanáticos el técnico tienen a Riquelme y Marcelo Delgado pensando desde el domingo.

El mediocampista se quejó por la decisión de Úbeda

Los ademanes que realizó Leandro Paredes en el momento en que se dio cuenta de que Úbeda iba a reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco se mimetizaron con el reclamo de los cuatro costados. Pocas veces se sintió en la Bombonera tal reprobación del público para con una modificación. No tanto por Velasco, que igualmente arrastraba una buena cantidad de partidos sin minutos por una lesión de la que recién estaba recuperado sino por la salida del Changuito, que asomaba como una de las pocas cartas con las que Boca podía llegar a lastimar a un Racing bien parado atrás.

Apenas cuatro minutos después, llegó el golpe al mentón que simbolizó el gol de Maravilla Martínez. El cuerpo técnico local no ensayó variantes hasta el minuto 90, cuando introdujo en cancha a Rodrigo Battaglia en lugar de Milton Delgado. Las esperanzas de todo Boca se hicieron añicos y el equipo ni siquiera remató al arco contra un adversario al que tampoco le había sobrado nada en estas series y las anteriores. Y que, dato no menor, pareció estar en mejores condiciones físicas pese a que venía de disputar 120 minutos ante Tigre en la ronda pasada.

Úbeda remarcó que optó por sacar de la cancha a Zeballos debido al cansancio, pero el extremo no evidenció algún signo de ese tipo y, gente vinculada al entorno del futbolista, le aseguró a Infobae que estaba en condiciones de continuar en cancha. Pero además, lo que dejó aún más en evidencia la errónea modificación propuesta por el Sifón fueron los gestos que ensayó Paredes en la mitad de la cancha, cuando hacía no mucho había respaldado públicamente al DT incluso comparándolo con Lionel Scaloni en la selección argentina.

El video que expuso a Úbeda en el polémico cambio del Changuito Zeballos

Boca implosionó y ahora la situación llevó a Riquelme a repensar la renovación del contrato de Úbeda, que expira el 31 de diciembre y venía de arrastre por el vínculo que lo había ligado al club de la Ribera como ayudante de campo de Russo, que le había dado su bendición a él y Juvenal Rodríguez para concluir este proyecto 2025 en el que, lo más ponderable, será la clasificación a la Libertadores del año que viene.

Riquelme sabe que en caso de sostener en el cargo a Úbeda de cara al 2026, pagará un costo político ante los socios que ya no respaldan al DT. Y, en el plano estrictcamente deportivo, tendría que organizar una pretemporada y atravesar un mercado de pases junto a un cuerpo técnico que apuntará a una Copa Libertadores que dirigirá siempre y cuando los primeros resultados del año sean satisfactorios a nivel local, puesto que en el ámbito internacional recién competiría en abril. Además, será difícil que se recomponga la relación de confianza entre los referentes (Paredes) y Úbeda luego de las imágenes evidentes en el último encuentro.

Vale recordar que a un ex interino como Hugo Ibarra, con mucha más espalda que Úbeda en Boca por su historia en el club, lo despidieron luego de cosechar tres derrotas en ocho partidos en el inicio del Campeonato 2023 y ni siquiera llegó a dirigir un partido de la Libertadores ese año.

Por el contrario, si Román decide poner punto final a este ciclo en este cierre de año, entonces deberá ponerse a buscar entrenador cuanto antes para diseñar el Plan 2026 que tendrá como estandarte obtener la Copa Libertadores. Existen algunos nombres que empiezan a deambular por Brandsen 805, pero sería aventurado arrancar la danza cuando todavía no se dio el careo entre el presidente y actual técnico, que se dará de un momento a otro.