El gesto de Paredes cuando Úbeda reemplazó al Changuito Zeballos en la caída de Boca ante Racing: la reacción de La Bombonera

El mediocampista se quejó por la decisión de Úbeda

La reacción de Leandro Paredes fue inmediata y contundente cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco, en un partido trabado entre Boca Juniors y Racing Club.

El encuentro tuvo uno de sus puntos de inflexión en la salida del Changuito Zeballos, a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por el ex Independiente, Alan Velasco. En ese momento, se lo pudo ver a Paredes desconcertado por la decisión de Úbeda: el volante levantó los brazos en señal de descontento y las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales.

Por su parte, el público en La Bombonera expresó su desaprobación con un rugido colectivo, evidenciando la sorpresa y el desacuerdo ante una decisión que, por el contexto del encuentro, resultó inesperada y polémica.

*El cambio de Zeballos y la reacción de la gente de Boca Juniors

El descontento de los hinchas se intensificó por considerar que Zeballos era uno de los pocos jugadores que aportaba peso ofensivo en un partido caracterizado por la escasez de espacios y la fricción constante. Su velocidad y capacidad de desborde le habían permitido ganar varios duelos frente a Facundo Mura, quien ya estaba amonestado. Incluso, se pudo observar a algunos simpatizantes tomarse la cabeza ante la situación.

La decisión del Sifón Úbeda de sacar al Changuito tras un error en ataque, fue tomada tras una breve consulta con Juvenal Rodríguez, su ayudante de campo.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la paridad y la escasez de espacios, con ambos equipos mostrando solidez defensiva. Racing, sin embargo, logró romper el cero a los 75 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro preciso que Adrián Maravilla Martínez conectó de cabeza, venciendo la resistencia del arquero Agustín Marchesin.

Racing también realizó variantes estratégicas en la segunda mitad, con los ingresos de Bruno Zuculini y Tomás Conechny en reemplazo de Agustín Almendra y Santiago Solari. Por su parte, Adrián Toto Fernández sustituyó a Duván Vergara y fue amonestado en la jugada siguiente.

Durante el tramo decisivo, Boca Juniors buscó el empate con un pase de Leandro Paredes a Miguel Merentiel, quien lanzó un centro al área que no encontró destinatario. En otra acción ofensiva, Alan Velasco remató por encima del travesaño, desperdiciando una de las últimas oportunidades para el equipo local. Además, el partido registró varias amonestaciones, entre ellas la de Leandro Paredes y la de Maravilla Martínez tras una infracción.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas se medirá el próximo sábado, a las 21 horas, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, a la espera del ganador entre Gimnasia y Estudiantes, que disputarán la otra semifinal el lunes, en una nueva edición del clásico de La Plata.

Con este triunfo, Racing se posiciona a un paso de sumar una nueva estrella en el fútbol argentino, mientras que Boca Juniors quedó eliminado en su propio estadio, cerrando una semifinal intensa y disputada. Además, la derrota del Xeneize dejó a River Plate sin la posibilidad de disputar la próxima Copa Libertadores y lo sentenció a jugar la Copa Sudamericana.