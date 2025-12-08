Deportes

El gesto de Paredes cuando Úbeda reemplazó al Changuito Zeballos en la caída de Boca ante Racing: la reacción de La Bombonera

El mediocampista desaprobó la decisión del DT, minutos antes de que la Academia marcara el 1-0 con el que eliminó al Xeneize

Guardar
El mediocampista se quejó por la decisión de Úbeda

La reacción de Leandro Paredes fue inmediata y contundente cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco, en un partido trabado entre Boca Juniors y Racing Club.

El encuentro tuvo uno de sus puntos de inflexión en la salida del Changuito Zeballos, a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por el ex Independiente, Alan Velasco. En ese momento, se lo pudo ver a Paredes desconcertado por la decisión de Úbeda: el volante levantó los brazos en señal de descontento y las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales.

Por su parte, el público en La Bombonera expresó su desaprobación con un rugido colectivo, evidenciando la sorpresa y el desacuerdo ante una decisión que, por el contexto del encuentro, resultó inesperada y polémica.

*El cambio de Zeballos y la reacción de la gente de Boca Juniors

El descontento de los hinchas se intensificó por considerar que Zeballos era uno de los pocos jugadores que aportaba peso ofensivo en un partido caracterizado por la escasez de espacios y la fricción constante. Su velocidad y capacidad de desborde le habían permitido ganar varios duelos frente a Facundo Mura, quien ya estaba amonestado. Incluso, se pudo observar a algunos simpatizantes tomarse la cabeza ante la situación.

La decisión del Sifón Úbeda de sacar al Changuito tras un error en ataque, fue tomada tras una breve consulta con Juvenal Rodríguez, su ayudante de campo.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la paridad y la escasez de espacios, con ambos equipos mostrando solidez defensiva. Racing, sin embargo, logró romper el cero a los 75 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro preciso que Adrián Maravilla Martínez conectó de cabeza, venciendo la resistencia del arquero Agustín Marchesin.

Racing también realizó variantes estratégicas en la segunda mitad, con los ingresos de Bruno Zuculini y Tomás Conechny en reemplazo de Agustín Almendra y Santiago Solari. Por su parte, Adrián Toto Fernández sustituyó a Duván Vergara y fue amonestado en la jugada siguiente.

Durante el tramo decisivo, Boca Juniors buscó el empate con un pase de Leandro Paredes a Miguel Merentiel, quien lanzó un centro al área que no encontró destinatario. En otra acción ofensiva, Alan Velasco remató por encima del travesaño, desperdiciando una de las últimas oportunidades para el equipo local. Además, el partido registró varias amonestaciones, entre ellas la de Leandro Paredes y la de Maravilla Martínez tras una infracción.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas se medirá el próximo sábado, a las 21 horas, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, a la espera del ganador entre Gimnasia y Estudiantes, que disputarán la otra semifinal el lunes, en una nueva edición del clásico de La Plata.

Con este triunfo, Racing se posiciona a un paso de sumar una nueva estrella en el fútbol argentino, mientras que Boca Juniors quedó eliminado en su propio estadio, cerrando una semifinal intensa y disputada. Además, la derrota del Xeneize dejó a River Plate sin la posibilidad de disputar la próxima Copa Libertadores y lo sentenció a jugar la Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

Leandro ParedesExequiel ZeballosClaudio ÚbedaBoca JuniorsRacingdeportes-argentinaTorneo Clausura

Últimas Noticias

Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura, River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026

La victoria de Racing en las semifinales dejó al Millonario en la segunda competición en importancia de la Conmebol

Tras la eliminación de Boca

La lupa sobre el gol de Maravilla Martínez con el que Racing eliminó a Boca: por qué no hubo falta

El delantero arrastraba una sequía de 966 minutos sin convertir, pero logró terminar con la racha adversa en La Bombonera

La lupa sobre el gol

Racing eliminó a Boca Juniors y jugará la final del Torneo Clausura

Gracias a un gol de Adrián Maravilla Martínez en el segundo tiempo, la Academia dio el golpe en La Bombonera y espera por Gimnasia o Estudiantes

Racing eliminó a Boca Juniors

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y el ganador del clásico de La Plata

La Academia dio el golpe en La Bombonera y se impuso por 1 a 0

Cuándo y dónde se jugará

Los detalles del “trencito” en los festejos por el título del Inter Miami: la cumbia de Beckham y la actitud de Messi

Los jugadores de las Garzas tuvieron su celebración privada tras la conquista de la MLS

Los detalles del “trencito” en
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: analistas alertan

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones

El férreo control de China y la baja participación ciudadana marcaron las elecciones legislativas en Hong Kong