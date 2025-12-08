Sigue la controversia en Boca: el video que expone a Claudio Úbeda en el polémico cambio del Changuito Zeballos ante Racing

La decisión de Claudio Úbeda de reemplazar a Exequiel Zeballos durante la derrota de Boca Juniors ante Racing generó una fuerte reacción entre los hinchas en la Bombonera y desató una nueva polémica tras la difusión de un video que pone en duda los argumentos del entrenador.

En las imágenes, captadas por ESPN, se observa a Juvenal Rodríguez, ayudante de campo, sugiriendo en reiteradas ocasiones que el jugador a sustituir debía ser Carlos Palacios, mientras Úbeda permanece de brazos cruzados y finalmente opta por sacar a Zeballos, quien era considerado el mejor en el campo hasta ese momento.

El mediocampista se quejó por la decisión de Úbeda

El video, difundido en el programa F90, muestra que la secuencia ocurrió justo antes de la modificación que provocó el ingreso de Alan Velasco —quien volvía tras tres meses de lesión— en lugar de Zeballos. Esta decisión fue recibida con gestos de desaprobación por parte de los aficionados y del propio Leandro Paredes, que expresó su desconcierto hacia el banco de suplentes.

Tras el encuentro, Úbeda explicó en conferencia de prensa que Zeballos fue reemplazado porque “lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado, por eso tomamos la decisión de sacarlo”, aunque desde el entorno del futbolista negaron que hubiera pedido el cambio y calificaron la versión del técnico como un “tocuén”.

La controversia se intensificó al quedar en evidencia que la decisión no habría sido consensuada con el cuerpo técnico, ya que Rodríguez insistía en que el cambio debía ser Palacios, quien no había tenido un buen desempeño.

La sustitución de Zeballos, sumada a la eliminación y la reacción negativa de la hinchada, incrementa la presión sobre la continuidad de Úbeda al frente de Boca Juniors.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Zeballos expresó su desazón. “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes en blanco y negro. Además, agradeció el respaldo de los hinchas: “Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento”.

El posteo de Exequiel Zeballos, tras la eliminación de Boca ante Racing

El jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca también destacó el esfuerzo colectivo y anticipó su compromiso para el próximo año: “Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir”.

La velocidad y capacidad de desborde de Zeballos le habían permitido superar en varias ocasiones a Facundo Mura, quien ya estaba amonestado, lo que acentuó la controversia por su reemplazo.