Los mejores memes de la victoria de Estudiantes ante Gimnasia en el clásico de La Plata: la paternidad, en el foco

El Pincha se impuso por 1 a 0, accedió a la final del Torneo Clausura y las redes sociales demostraron su ingenio

Estallaron los memes por el
Estallaron los memes por el clásico de La Plata

El clásico de La Plata tuvo un desenlace decisivo: Estudiantes venció 1-0 a Gimnasia en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se clasificó a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing por el título de la Liga Profesional. Como es habitual en este tipo de partidos, los memes estallaron.

Los usuarios de las redes sociales usaron todo su ingenio para generar imágenes graciosas. El clásico había generado gran expectativa, aunque el desarrollo del encuentro careció de emociones, sobre todo en la primera parte, y los internautas lo hicieron notar, al resaltar el carácter aburrido del trámite.

Otro de los focos estuvo puesto en una publicación que realizó una cuenta de astronomía, que vaticinó una tormenta solar a la hora del partido y hubo múltiples citas mofándose de ello. También hubo alusiones a la paternidad del Pincha, que volvió a aflorar en esta semifinal en el Bosque.

El tanto de Tiago Palacios, a los 16 minutos del segundo tiempo, selló la victoria del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que ahora buscará consagrarse en el certamen local el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El punto de inflexión llegó cuando Edwin Cetré desbordó por la izquierda y, tras aprovechar un error de Renzo Giampaoli, envió un centro rasante que Palacios empujó al fondo de la red para marcar el único tanto del clásico.

Tras la apertura del marcador, Estudiantes optó por replegarse y ceder la iniciativa, mientras Gimnasia buscaba la reacción con variantes ofensivas. El técnico de Gimnasia realizó una triple modificación a los 21 minutos del complemento, dando ingreso a Norberto Briasco, Jeremías Merlo y Jan Carlos Hurtado en lugar de Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita y Manuel Panaro. Poco después, Estudiantes respondió con tres cambios propios: Mikel Amondarain, Alexis Castro y Franco Domínguez reemplazaron a Tiago Palacios, Ezequiel Piovi y Lucas Alario.

En los minutos finales, Gimnasia intentó igualar el marcador con una ofensiva desesperada, inundando el área rival con centros y presionando a la defensa de Estudiantes. La solidez del arquero Fernando Muslera resultó determinante, ya que cortó con seguridad cada pelota aérea y frustró los intentos del Lobo. La presión del cronómetro y la impaciencia de la hinchada local marcaron el cierre del encuentro, mientras el Pincha resistía los embates y aseguraba su pase a la definición.

La tensión aumentó en el tramo final, con el Lobo controlando la posesión y lanzando múltiples centros al área, pero sin lograr vulnerar la defensa visitante. Pese a todos los esfuerzos del Tripero, el Pincha se llevó una victoria con tintes históricos.

Con este triunfo, Estudiantes, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), se medirá ante el Racing de Gustavo Costas, que superó a Boca Juniors en la Bombonera, en la gran final del Torneo Clausura.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO DE LA PLATA

