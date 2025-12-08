La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

El desconsuelo de Zeballos tras la eliminación de Boca ante Racing

Racing dio el golpe en La Bombonera y eliminó a Boca Juniors para avanzar a la final del Torneo Clausura. El equipo de Gustavo Costas superó 1-0 al de Claudio Úbeda gracias al gol de Maravilla Martínez en el final del duelo y se quedó con un triunfo clave en la lucha por el título de la Liga Profesional de Fútbol. Más allá de la victoria de la Academia, la salida de Exequiel Zeballos en el complemento fue la polémica de la jornada.

Cuando el marcador aún permanecía empatado sin goles, el entrenador del Xeneize optó por reemplazar al número 7 por Alan Velasco. El cronómetro marcaba el minuto 26 del segundo tiempo. Esta sustitución, tomada tras una breve consulta con su ayudante de campo, Juvenal Rodríguez, generó un inmediato descontento de los fanáticos en las tribunas.

La reacción de Leandro Paredes fue visible y categórica: el volante campeón del mundo con la selección argentina levantó los brazos y pataleó en una clara señal de desaprobación, un gesto que rápidamente se viralizó en las redes. Al mismo tiempo, los hinchas expresaron su sorpresa y desacuerdo con un rugido colectivo, mientras varios simpatizantes se tomaban la cabeza ante la salida de uno de los pocos jugadores que aportaba peso ofensivo en un partido trabado y de escasos espacios. La velocidad y capacidad de desborde del Changuito le habían permitido al atacante ganar varios duelos frente a Facundo Mura, quien ya estaba amonestado, lo que hacía aún más polémica la decisión de retirarlo del campo.

Otro gesto que se viralizó fue una vez que terminó el encuentro. El periodista Tato Aguilera, que cubre el día a día del Xeneize para el canal TyC Sports, subió un video en el que se ve el desconsuelo del joven oriundo de Santiago del Estero mientras se dirigía al túnel para ir al vestuario local. En el interín, el que se le acercó a fue Edinson Cavani. Otro de los que fue a saludarlo fue el colombiano Duvan Vergara, titular para la visita. Antes de la despedida, el arquero suplente Leandro Brey le dio un abrazo al futbolista de 23 años.

*El cambio de Zeballos en Boca-Racing

Racing logró romper el cero a los 75 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro preciso que Martínez conectó de cabeza, superando al arquero Agustín Marchesin y en el salto a Ayrton Costa, otro de los puntos altos en el duelo para los locales. El gol, que selló la eliminación de Boca Juniors, fue el desenlace de una serie de variantes estratégicas implementadas por ambos entrenadores en la segunda mitad. Por el lado de la Academia, ingresaron Bruno Zuculini y Tomás Conechny en lugar de Agustín Almendra y Santiago Solari, mientras que Adrián Toto Fernández sustituyó a Duván Vergara y fue amonestado en la jugada siguiente.

En el tramo final, el equipo de Úbeda intentó igualar el marcador. Paredes habilitó a Miguel Merentiel, quien lanzó un centro al área que no encontró destinatario. Poco tiempo después, Velasco remató por encima del travesaño, desperdiciando una de las últimas oportunidades para el equipo local.

Después del duelo, Úbeda fue consultado por la modificación que generó el repudio de los hinchas en La Bombonera. “Lo que estábamos viendo con gestos es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo y, si miramos para atrás en los tres partidos anteriores, había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande desde que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”, expresó el entrenador que quedó a cargo del plantel profesional tras la muerte de Miguel Russo.

De la otra vereda, también se hicieron eco de la salida del delantero. “Zeballos estaba en un gran momento, lo viene demostrando. Cuando le costó salir fue a favor de nosotros, pero bueno, eso ya será problema de Boca y su cuerpo técnico”, analizó Rojas. Lo mismo sucedió con Costas, que al ser consultado en conferencia de prensa, intentó no responder, pero igual dejó en claro su postura. “¿Si la salida de Zeballos nos facilitó? No me voy a meter en los cambios de Boca… pero sí. Teníamos muchos jugadores amonestados”.

Luego de la eliminación, Juan Román Riquelme deberá decidir el futuro del cuerpo técnico de cara a un 2026 que volverá a tener al Xeneize en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia en la máxima competencia continental de clubes de Sudamérica. ¿Será Úbeda el elegido para intentar conquistar la tan ansiada séptima o cambiará de rumbo luego de la dura caída como local en el torneo local?

*La explicación de Úbeda sobre el cambio de Zeballos