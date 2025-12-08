Deportes

Claudio Úbeda explicó el discutido cambio de Zeballos en la derrota de Boca ante Racing y reveló por qué no entró Cavani

El Sifón brindó la conferencia de prensa posterior al encuentro que determinó la eliminación del Xeneize del Torneo Clausura

Boca Juniors perdió 1-0 con Racing en la Bombonera y quedó eliminado en semifinales del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda no pudo acceder a la final del certamen y el DT, en conferencia de prensa, explicó los motivos de la derrota. Además, indicó que buscó con el cambio de Exequiel Zeballos, el cual fue cuestionado, incluso, por el propio Leandro Paredes.

“El balance obviamente que no es bueno. Fue un partido muy cerrado en el que se generaron muy pocas ocasiones de gol y, en una acción de contragolpe y de juego aéreo, terminó llevándose el partido Racing. No creo que en un análisis más profundo encontremos respuestas”, reflexionó el Sifón.

Luego, fue consultado por el cambio de Zeballos, quien le dejó su lugar a Alan Velasco. El orientador explicó: “Lo que estábamos viendo con gestos es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo y, si miramos para atrás en los tres partidos anteriores, había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande desde que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”.

Claudio Úbeda habló tras el partido (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otro lado, se refirió al caso de Edinson Cavani, quien iba a ingresar, pero no pudo hacerlo por cuestiones físicas: “En el caso de Edi, lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton Giménez, pero nos dijo que había sentido una molestia en la zona lumbar y por eso no hicimos ese cambio. Y, por Ander Herrera, considerábamos que no era el momento para hacer ese cambio".

“Sentíamos que era un partido que tenía un ida y vuelta permanente. Creíamos que una de las alternativas que teníamos para llegar era por las bandas y por eso consideramos que no íbamos a hacer modificaciones, Carlos Palacios estaba haciendo un buen partido y por eso la única decisión que tomamos fue la de Alan“, agregó con respecto a las modificaciones que realizó.

MÁS FRASES DE ÚBEDA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA

Cuestionamientos sobre el armado del banco de suplentes: “Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción y sufrimos la inoportuna lesión que sintió él en la entrada en calor, que nos privó de hacerlo poder entrar”.

Su futuro en Boca: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo, la verdad que hablaremos con Román (Riquelme) de todo lo que viene por delante, no esperábamos terminar la temporada ahora, siempre teníamos expectativas de seguir avanzando y ahora seguiremos planificando lo que viene”.

Cómo explica la derrota: “Cuando uno pierde hay pocas explicaciones, duele mucho perder. Queríamos ganar este partido e ir a Santiago del Estero a jugar la final y nos duele muchísimo haber perdido este partido, porque miramos para atrás y el equipo había tenido una evolución muy grande. Era lo único que nosotros queríamos y lamentablemente no pudimos darle eso a los hinchas".

Qué buscó con el ingreso de Alan Velasco: “Busqué una característica en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado y darle aire a Exequiel, que estaba cansado, y que pueda sumarse a la mitad de cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba dividido en el ida y vuelta, que proponía Racing y por eso fue el cambio”.

¿La idea era cederle la pelota al rival? “Para nada, la idea era que tuviéramos el control del juego la mayor parte del partido por la forma que tenía Racing de jugar el partido, siempre intentamos mantener el control del partido”.

El arbitraje: “Hablar mal del árbitro tras una derrota... Hay que asumir la derrota que tuvimos. Sí hubo algunas cuestiones que fueron erróneas, fueron equivocaciones. No me voy a escudar en cuestiones que haya que criticar al árbitro, para nada“.

