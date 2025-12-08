Deportes

La lupa sobre el gol de Maravilla Martínez con el que Racing eliminó a Boca: por qué no hubo falta

El delantero arrastraba una sequía de 966 minutos sin convertir, pero logró terminar con la racha adversa en La Bombonera

Tarda en llegar, y al final hay recompensa... La canción que popularizó la legendaria Mercedes Sosa podría acompañar a la perfección el presente de Adrián Maravilla Martínez.

El delantero de Racing atravesaba una sequía inesperada. Su capacidad goleadora se mantenía intacta, pero los números no acompañaban al ídolo de la Academia.

Para los más supersticiosos, al ex Instituto se le abrió el arco en la tanda por penales frente a Tigre, cuando se hizo cargo de la primera ejecución y encaminó la clasificación del combinado de Gustavo Costas hacia las semifinales del Torneo Clausura. Y en La Bombonera volvió a inflar la red para abrir el marcador en el histórico choque frente a Boca.

El ex Instituto llevaba 966 minutos sin convertir tantos con la camiseta albiceleste y su mala racha llegó al final cuando le ganó en el área del Xeneize a Ayrton Costa y con un potente frentazo quebró la resistencia de Agustín Marchesín. El preciso y venenoso centro de Gabriel Rojas tuvo una responsabilidad adicional en el grito del ídolo académico.

El arquero le consultó al defensor si había habido falta en el apoyo del atacante al cabecear. Sin embargo, no hubo falta previa. No se observó empujón ni uso indebido de la fuerza. Simplemente se trató de un contacto natural de juego, propio de una disputa legítima de la pelota. Ese contacto no genera ventaja antirreglamentaria. En consecuencia, tanto el árbitro Darío Herrera como el VAR acertaron al convalidarlo.

Lo llamativo es que Adrián Martínez considera al Xeneize como una de sus víctimas favoritas, dado que es al equipo de los considerados grandes que más veces le ha convertido. Fue el cuarto tanto que Maravilla le marcó al elenco de la Ribera, mientras que a San Lorenzo (3), Independiente (2) y River (1), completan la lista (también le había hecho un gol a Racing, durante su etapa en Instituto).

“Estoy contento, porque los delanteros siempre necesitan del gol. Todos los que están acá saben que doy todo por esta camiseta. Fue un gol importante, porque si bien venía de muchos partidos sin convertir, tuve la suerte de lograrlo”, destacó la figura de la noche.

Racing logró un triunfo inolvidable en el mítico estadio porteño. En un certamen en el que ya dejó en el camino a River Plate, ahora la Academia se impuso frente a Boca en condición de visitante y sueña con sumar una nueva alegría en la final que jugará el próximo sábado en Santiago del Estero, frente al ganador del clásico platense que disputarán el lunes en la Ciudad de las Diagonales Gimnasia y Estudiantes.

Un dato que no pasó desapercibido en la noche fue que la Academia volvió a quedarse con el duelo frente a Boca. Los antecedentes más cercanos expresan el dominio de Avellaneda, dado que las victorias en las semifinales de la Copa de la Liga del 2021, la final del Trofeo de Campeones del 2022, la final de la Supercopa Internacional del 2022 y las recientes semifinales del Clausura dan cuenta de ello. En cambio, los xeneizes se quedaron con los boletos en los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2023 y la semifinal de la Copa de la Liga del 2022.

Todo hijo de Dios pasó por el desierto. Moisés estuvo 40 años y Jesús te moldea para cuando las cosas no salen. Por suerte hoy me tocó convertir. Dios tuvo misericordia y por eso estoy muy feliz”, completó Maravilla. Y cerró con una dedicatoria especial: “Es para mi familia, que hizo un ayuno para pedir por mí. También le quiero agradecer a la gente que me apoyó en los momentos que no convertía”.

