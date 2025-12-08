Deportes

El posteo de Exequiel Zeballos tras la eliminación de Boca y la controversia por su salida ante Racing

El Changuito se expresó en las redes sociales luego que el Xeneize se quedara en la puerta de la final del Torneo Clausura: “Muy triste”

*El cambio de Zeballos en Boca-Racing

La eliminación de Boca Juniors en las semifinales del Torneo Clausura 2025 ante Racing no solo dejó fuera de competencia al equipo, sino que también generó una fuerte repercusión por la decisión de Claudio Úbeda de sustituir a Exequiel Zeballos, quien se expresó en redes sociales tras la derrota.

El extremo de 23 años, quien había sido una de las figuras del encuentro, mostró su desazón a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde manifestó: “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos”. La publicación estuvo acompañada de imágenes en blanco y negro.

En el cierre de su mensaje, Zeballos también se dirigió a los hinchas del Xeneize, agradeciéndoles el respaldo recibido. “Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento”, escribió el jugador surgido de las divisiones inferiores del club.

El posteo de Exequiel Zeballos
El posteo de Exequiel Zeballos

Además, el Changuito amplió su reflexión sobre el esfuerzo colectivo y el futuro inmediato: “Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir”.

La sustitución de Zeballos, ocurrida a los 26 minutos del segundo tiempo cuando el marcador aún estaba en cero, generó un inmediato rechazo en las tribunas. El entrenador Claudio Úbeda decidió reemplazar al número siete por Alan Velasco tras una breve consulta con su ayudante Juvenal Rodríguez.

El mediocampista se quejó por la decisión de Úbeda

La reacción de Leandro Paredes fue contundente: el mediocampista campeón del mundo con la selección argentina levantó los brazos y protestó en señal de desaprobación, un gesto que se multiplicó en las redes sociales. Los hinchas, por su parte, manifestaron su sorpresa y descontento con un rugido colectivo, mientras varios se tomaban la cabeza ante la salida de uno de los pocos jugadores que aportaba peso ofensivo en un partido trabado y de escasos espacios.

En los minutos posteriores al pitazo final, la imagen de Zeballos caminando cabizbajo hacia el vestuario local se viralizó rápidamente. El periodista Tato Aguilera, de TyC Sports, difundió un video en el que se observa el desconsuelo del delantero santiagueño, quien recibió el consuelo de Edinson Cavani, el colombiano Duván Vergara y el arquero suplente Leandro Brey. La escena reflejó el impacto anímico de la derrota y la frustración por una decisión técnica que marcó el desarrollo del partido.

El desconsuelo de Zeballos tras la eliminación de Boca ante Racing

La velocidad y capacidad de desborde de Zeballos le habían permitido ganar varios duelos frente a Facundo Mura, quien ya estaba amonestado, lo que acentuó la controversia en torno a la decisión de retirarlo del campo. Tras el encuentro, Úbeda explicó su postura: “Lo que estábamos viendo con gestos es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo y, si miramos para atrás en los tres partidos anteriores, había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande desde que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”.

“Busqué una característica en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado y darle aire a Exequiel, que estaba cansado, y que pueda sumarse a la mitad de cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba dividido en el ida y vuelta, que proponía Racing y por eso fue el cambio”, añadió el DT.

