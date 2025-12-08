Deportes

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El boxeador australiano Jai Opetaia noqueó a Huseyin Cinkara en la pelea por el título FIB de peso crucero y le provocó graves secuelas

Guardar
El peligroso nocaut que preocupó al público durante una pelea de boxeo

El boxeador australiano Jai Opetaia defendió con éxito sus títulos mundiales de peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la revista Ring al vencer por nocaut al veterano Huseyin Cinkara en el octavo asalto de un combate realizado en el Gold Coast Convention and Exhibition Centre de Australia. La victoria, sin embargo, terminó opacada por la gravedad de las lesiones sufridas por el retador turco-alemán, que debió ser hospitalizado tras el enfrentamiento.

Durante el inicio de la pelea, Cinkara, de 40 años y residente en Estambul, sorprendió con un derechazo que pareció haber fracturado el hueso orbital de Opetaia poniéndolo en aprietos. Tras recibir golpes contundentes y sufrir un corte debajo del ojo derecho, el campeón australiano reaccionó y respondió con una andanada de potentes ataques en los asaltos posteriores.

Sin embargo, el propio Opetaia calificó su actuación como insatisfactoria. “Estuve terrible. Siento que puedo pelear mucho mejor”, declaró a la prensa especializada. Y añadió: “Cometí muchos errores. Estoy muy enfadado. Siento que necesitaba esto, ser un poco más humilde”.

El combate alcanzó su desenlace en el octavo asalto. Un gancho de izquierda de Opetaia atravesó la guardia de Cinkara y lo lanzó contra las cuerdas, luego a la lona, donde permaneció inconsciente durante varios minutos. El personal médico del evento acudió de inmediato y, después de ser atendido, Cinkara logró ponerse de pie apoyado por su equipo.

Opetaia se impuso a su
Opetaia se impuso a su rival por nocaut (Efe)

La preocupación por el estado de salud del boxeador fue inmediata. Tras la evaluación inicial, el púgil turco-alemán fue trasladado en ambulancia a un hospital local para someterse a estudios más avanzados. Los exámenes médicos detectaron una contusión cerebral con una pequeña hemorragia y una fractura leve en la vértebra C1, un hueso que conecta el cráneo con la columna vertebral y es clave para la estabilidad del cuello.

De acuerdo con los reportes de medios especializados como Boxing News y Boxing Scene, las lesiones no requirieron cirugía, pero los especialistas indicaron al menos dos días de seguimiento hospitalario y una cuidadosa monitorización neurológica para descartar complicaciones adicionales.

El equipo de Tasman Fighters, organizador del evento, actualizó públicamente la situación. Fran Bradford informó que Cinkara presenta una contusión cerebral y una hemorragia “pequeña”, además de una fractura “leve” en el C1. “No requiere cirugía. Requiere dos días de observación”, comunicó Bradford. Explicó además que se vigilarán especialmente los vasos sanguíneos cercanos a la zona dañada para prevenir riesgos adicionales. El propio Opetaia utilizó sus redes sociales para compartir la actualización y también expresar buenos deseos hacia la recuperación de su rival.

El boxeador quedó incosciente sobre
El boxeador quedó incosciente sobre la lona durante unos segundos (Efe)

La noticia de la hospitalización de Cinkara provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos fanáticos expresaron sus mensajes de apoyo. Entre ellos, pudo leerse: “Pronto te recuperarás, Cinkara”, “Espero que se recupere pronto” y “Oramos por una pronta recuperación para él. Fue un nocaut muy duro y demuestra lo peligroso que puede ser este gran deporte”.

Opetaia, por su parte, acumula ahora un registro invicto de 29 triunfos y 23 nocauts. A pesar de su victoria, el boxeador australiano insistió en la autocrítica. “Siento que entrené duro, pero mi cuerpo, mis piernas estaban destrozadas, para ser honesto. Es un buen aprendizaje. No debería recibir tantos golpes de alguien así. Debería haber boxeado mucho mejor, haberme movido con más fluidez, haber estado alerta durante más tiempo”, explicó. Además, expresó su interés en unificar los títulos de la categoría. “Queremos las peleas de unificación. Queremos a Ramírez. Llevo mucho tiempo pidiéndolas. Estén atentos”, señaló, en referencia al mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, actual campeón de la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJa OpetaiaFIBBoxeoKOHuseyin Cinkara

Últimas Noticias

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Lobo recibirá al Pincha en el Bosque en un duelo que definirá al rival de Racing en la final. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports a las 17

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El piloto de McLaren logró superar a Max Verstappen y Oscar Piastri, su compañero de equipo, para lograr la corona en la máxima categoría del automovilismo

El premio que ganó Lando

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

El piloto de Alpine concluyó en el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que coronó a Lando Norris como el campeón de la Máxima

El récord que Franco Colapinto

Las reacciones, reprobaciones y el final: el termómetro de la Bombonera durante la eliminación de Boca ante Racing

Todo lo que aconteció en el estadio Alberto J. Armando en la derrota del Xeneize ante la Academia

Las reacciones, reprobaciones y el

Toques, lujos y el único fanático de Argentinos Juniors que viajó: a 40 años de la mejor final de la historia de la Copa Intercontinental

El partido entre el Bicho y la Juventus sigue siendo recordado cuatro décadas después. Los detalles de aquel encuentro histórico

Toques, lujos y el único
MALDITOS NERDS
PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2:

PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2: The Endless Vault - Una oferta difícil de rechazar

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Robaron 8 grabados de Matisse

Robaron 8 grabados de Matisse y 5 de Portinari de la biblioteca en Sao Paulo

La explosión de un transformador provocó un incendio que tomó todo un edificio en Uruguay

Críticas al veto a que los menores usen las redes sociales en Australia: “No protege, desconecta”

Netanyahu prometió el desarme de Hamas pese a las dudas sobre la fuerza internacional en Gaza: “Al final se hará”

Los trabajadores del Louvre convocan a una huelga